Extraditaron al temible narco uruguayo investigado por intentar matar a una fiscal

Luis Fernández Albín tras su captura en Flores el mes pasado

Luis Fernández Albín, uno de los más temibles narcos de Uruguay, capturado el 20 de noviembre pasado mientras vivía de incógnito en el barrio porteño de Flores, fue extraditado a su país, confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

La división Interpol de la Policía Federal Argentina lo entregó en la madrugada de este miércoles a la Fuerza Aérea uruguaya en el Aeropuerto de San Fernando, en un proceso a cargo de la jueza María Romilda Servini.

Así, fue trasladado de inmediato a Montevideo, donde deberá responder ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado del 1° Turno, que lo acusa de ser uno de los cerebros detrás del movimiento de dos toneladas de cocaína.

Fernández Albín, por otra parte, e investigado en su país por el atentado que sufrió la fiscal Mónica Ferrero en septiembre pasado en su casa.

Fernández Albín -vinculado al capo Sebastián Marset- fue capturado por la división Operaciones Federales de la Superintendencia Investigación contra el Narcotráfico de la PFA -que depende del DFI- en la calle Terrero al 100, luego de que Interpol emitiera una circular roja en su contra horas antes, con un expediente en su contra a cargo de la PROCUNAR.

Fernández Albín en el aeropuerto de San Fernando

Cómo cayó el narco

El narco uruguayo cayó en el marco de un operativo de dos orillas llamado Nueva Era II, coordinado con la fiscal uruguaya Angelita Romano; otros tres sospechosos fueron arrestados en su país, entre ellos, la esposa del acusado.

El foco principal de los procedimientos fue el hallazgo de las dos toneladas de droga en una chacra de la zona de Punta Espinillo. El rastro que apuntó a la presencia de Fernández Albín en Buenos Aires comenzó con un informe remitido a la Justicia argentina en octubre por la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos, que apuntaba a su viaje a Buenos Aires, su posible vínculo con Marset y a su presunto rol en el ataque a la fiscal Ferrero.

El informe, también, incluía su escondite porteño. Así, la PROCUNAR y el fiscal Eduardo Taiano encomendaron tareas a la PFA, que logró rastrear al uruguayo. Se descubrió que llegó a Buenos Aires vía Buquebús el 27 de junio y que, poco después, activó un teléfono celular.

Los disparos en la casa de la fiscal Ferrero (Captura Telenoche/Canal 4)

El ataque a la fiscal -que representa la acusación ante la Corte- fue particularmente feroz: dos sospechosos ingresaron por los techos al patio trasero de la casa de la funcionaria, ubicada en el barrio Jacinto Vera de Montevideo. Allí realizaron disparos y detonaron una granada. La fiscal y su familia estaban presentes en la casa, pero resultaron ilesos.

“No me mataron por 15 centímetros”, afirmó Ferrero. La camioneta que usaron los hampones fue hallada incendiada poco después.