Crimen y Justicia

Un empleado de una hamburguesería frenó de una trompada a un ladrón que intentaba robarse una bicicleta

El episodio, que captó la atención del barrio y motivó muestras de agradecimiento de los testigos, terminó con el delincuente huyendo a pie y la víctima recuperando su rodado a pocos metros del lugar de los hechos

Guardar
El episodio tuvo lugar en lunes por la tarde sobre la calle Anatole France en Lanús; el comercio publicó el video de la breve secuencia en sus redes sociales

Un encargado de una hamburguesería frenó de una trompada a un ladrón que intentaba robarse una bicicleta, en una secuencia captada por las cámaras de seguridad del local, ubicado en Lanús, y viralizada en redes sociales. El desenlace permitió a la víctima recuperar su rodado y desató una ola de comentarios en el barrio y redes sociales.

La acción ocurrió el viernes pasado cerca del mediodía sobre avenida 9 de Julio, en el corazón del partido bonaerense. La joven, identificada como Bárbara, había adquirido su bicicleta apenas tres días antes para trabajar como repartidora y, en ese momento, retiraba un pedido en un local de comidas rápidas. Según informaron testigos del hecho, la bicicleta había sido comprada hacía tan solo 3 días con lo que venía ganando en su trabajo.

Al escuchar la alarma, salió rauda y advirtió que un hombre huía con su bicicleta. Comenzó una persecución a los gritos, en la que los pedidos de ayuda alertaron a comerciantes y vecinos. La escena continuó por la calle Anatole France, donde se ubica la hamburguesería Lo de Nico. Allí, el encargado del local detectó la situación y decidió intervenir. Salió del comercio y esperó el momento oportuno.

En diálogo con Infobae, “Nico” expresó que cuando estaba afuera del comercio escuchó el alarido que venía desde la esquina y salió a la vereda: “Me asomo y veo a alguien en bicicleta viniendo por la vereda mientras gritaban ‘agárrenlo, me robó la bicicleta’“.

El delincuente avanzaba a toda velocidad en la bicicleta robada, sin notar que a pocos metros alguien lo aguardaba preparado. Cuando el fugitivo pasó frente a “Nico”, recibió un golpe en el cuello que lo desestabilizó y lo arrojó al suelo, según puede observarse en las imágenes difundidas.

"Nico", encargado de la hamburguesería,
"Nico", encargado de la hamburguesería, intervino tras escuchar los gritos de auxilio

El ladrón, visiblemente aturdido, abandonó la bicicleta sobre la vereda y emprendió la huida a pie. Varias personas fueron testigos del episodio, incluida la víctima, quien alcanzó la escena pocos segundos después. La bicicleta quedó tirada frente a la puerta de una remisería vecina, mientras la joven recuperaba el vehículo cuyo robo motivó la persecución. “Lo vi venir y atiné a pegarle un golpe”, relató el comerciante.

Aquel instante quedó grabado por una cámara de seguridad y rápidamente circuló en redes sociales. La publicación del video por parte del comercio en su cuenta de Instagram generó gran repercusión entre los vecinos. “Se robaron una bicicleta a la vuelta de nuestro local y la recuperamos. En ‘Lo de Nico’ vendemos hamburguesas, pero a veces hacemos servicio a la comunidad y repartimos bifes”, escribieron los responsables del local, en alusión al golpe que frustró el robo.

Según narró el encargado del comercio, tras el incidente varios vecinos se acercaron para agradecerle e intercambiar impresiones sobre lo ocurrido. Incluso algunas personas arribaron al establecimiento impulsadas por la viralización del video. “Los clientes vienen a bromear del hecho y hacer comentarios positivos, también ha dado difusión del local para la gente del barrio que no conocía el local. Esperamos que la buena acción atraiga clientes o seguidores a nuestras redes sociales para impulsar el local”, expresó.

El dueño del comercio expresó que ya se encuentra bien y que no tiene ningún daño luego del episodio. “Lo tomamos como una anécdota para el local”, añadió.

Aunque el asaltante logró escapar antes de la llegada de la policía, la víctima logró recuperar su bicicleta. El modo en que se resolvió el episodio generó debate y comentarios entre comerciantes y clientes de la zona, quienes acudieron al local para solidarizarse y compartir lo ocurrido. Las fuentes policiales consultadas no informaron sobre detención posterior del ladrón.

Temas Relacionados

LanúsRobosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a dos sospechosos por el crimen de un joven de 19 años en Llavallol: simulaban ser policías

El asesinato ocurrió a fines de octubre y ya son siete los arrestados. A la víctima le dispararon para robarle el auto

Detuvieron a dos sospechosos por

Agravaron la imputación para el conductor que mató a un bombero e hirió a otros tres en Morón: seguirá detenido

César Cervantes (54) fue indagado este martes. Se negó a declarar

Agravaron la imputación para el

Una estafa de $1,6 billones: cómo engañaron a bancos aprovechando la capacidad crediticia de tres empresas

Son cuatro los detenidos y otros dos los imputados, aunque no se descartan más arrestos. Usaban el estatuto de las firmas con documentos falsos para abrir cuentas, sacar créditos y después distribuir el dinero en cuentas varias y adquirir criptoactivos

Una estafa de $1,6 billones:

Casación confirmó las condenas por tráfico de armas para la red criminal liderada por “El Rey de la Efedrina”

Mario Segovia lideraba desde el penal de Ezeiza la banda dedicada también a la fabricación de armamento para las bandas narco de Rosario. Hackearon mails de Formosa para lograr encomiendas clave

Casación confirmó las condenas por

El video de la captura del peligroso delincuente vinculado con la banda narco “Los Menores”

Luis Daniel Palavecino fue localizado y detenido en una quinta de una localidad cercana a Rosario, donde se celebraba un cumpleaños

El video de la captura
DEPORTES
La promesa de la selección

La promesa de la selección argentina que busca River Plate como refuerzo para 2026

Leandro Paredes causó furor en el acto de egresados de su hija: su gesto con una niña en problemas que se hizo viral

Roberto Durán cuestiona a Floyd Mayweather antes de su pelea con Mike Tyson: “Si estuviera en mi época, no sería el mejor”

Dos contras casi calcadas: los goles de Garnacho en el triunfo que llevó al Chelsea a una semifinal

Faustino Oro logró su segunda norma de gran maestro: quiere reunirse con Milei para impulsar a la Argentina como sede de las Olimpíadas de Ajedrez

TELESHOW
El valioso mensaje de Pitty

El valioso mensaje de Pitty La Numeróloga a un año de su diagnóstico de cáncer de mama: “Estoy sanísima y con proyectos”

Yanina Latorre aseguró que Sofía Gonet se quebró en MasterChef tras su pelea con Homero Pettinato: “Abandonó la grabación”

La decepción de Christian Sancho con la producción de Mario Pergolini: “Nunca me habían mentido de esta manera”

La pregunta que tomó de sorpresa a Santiago del Moro: “¿Te involucraste sentimentalmente con alguien de Gran Hermano?”

Muere Susana Klein, actriz argentina que dio voz a Mafalda y a Candy Candy, serie que hizo época en México

INFOBAE AMÉRICA

El jefe del Mossad advirtió

El jefe del Mossad advirtió que Israel no permitirá la reactivación del programa nuclear de Irán

¿La gran jugada de Uribe?

Revelan el insólito misterio de los desechos de los wombats y por qué son clave en su comunicación

Una Princesa Alemana y leyendas opuestas: la vida de Mary Carleton, la mujer que puso a prueba a la justicia y cautivó a la prensa inglesa

Luis Arce espera en una celda compartida en la cárcel de San Pedro por una decisión judicial clave