Capturaron a tres sospechosos y uno se quebró: era cómplice de una viuda negra que atacó en San Isidro

Los tres detenidos, cómplices de una viuda negra

En el corazón de San Isidro, apenas a metros del Hipódromo, una viuda negra logró hacer caer a su víctima. Él la invitó a su casa, ella lo drogó hasta desmayarlo, pero cuando la mujer le fue a abrir la puerta a sus cómplices para desvalijar la propiedad, no estaban. Para esa altura estaban presos y uno la estaba delatando. Ella no lo sabía, aunque igual se escapó y es intensamente buscada.

Fuentes oficiales contaron a Infobae que todo sucedió esta madrugada en una propiedad de Obispo Terrero y General Paz y la causa es investigada por la fiscal Carolina Asprella, quien imputó a los tres cómplices detenidos de nacionalidad paraguaya por los delitos de coautores de robo en banda y calamitoso.

Todo comenzó tras un operativo conjunto entre la Patrulla Municipal de San Isidro y la Policía Bonaerense esta madrugada. El móvil local realizaba controles de rutina en la zona céntrica del partido cuando observó a tres hombres en actitud sospechosa sobre la calle Monseñor Alberti al 200, a la vuelta de donde atacaba la viuda negra, de la cual las autoridades, para ese entonces, nada sabían.

“Durante la requisa, les encontraron guantes, barbijos y una tarjeta de arranque de un vehículo”, explicaron las fuentes del caso, por lo que fueron trasladados a la Comisaría 1° del distrito por averiguación de ilícito.

Paralelamente, los policías realizaron un rastrillaje en la zona y localizaron el auto en el que se movilizaban los sospechosos, estacionado en la calle Alsina al 300, a 100 metros de donde los atraparon.

En paralelo, ya en la comisaría, las fuentes del caso dijeron que uno de los detenidos confesó: “Dijo que estaban asistiendo a una mujer, la viuda negra, que en ese momento se encontraba perpetrando un robo en una propiedad”. Y les dio la dirección.

Entonces, la Policía fue hasta la intersección de Obispo Terrero y General Paz. Al llegar, encontraron la puerta de la casa abierta y a un hombre tendido en el suelo, inconsciente.

De inmediato llamaron una ambulancia y lograron que la víctima recuperara la conciencia. Entonces, el hombre relató lo vivido: “Contó que, luego de encontrarse con una mujer en su domicilio, fue drogado”. La viuda negra le había robado lo que pudo y huyó sin saber qué fue de sus cómplices.

La fiscal de San Isidro a cargo de la investigación les imputó a los detenidos una “coautoría funcional del delito de robo en banda y calamitoso”, ya que se estima que estaban siendo convocados por la mujer en un plan previamente ideado. El juez de Garantías del caso ya les dictó la detención.

La investigación continúa para dar con el paradero de la “viuda negra”, quien permanece prófuga.

Viudas negras

Los casos de viudas negras se repiten. Por caso, Infobae este martes publicó el caso de Nicole S., de 22 años, una ex vecina de Barracas que fue condenada la semana pasada por el delito de robo simple, un artero ataque de viuda negra.

El hecho ocurrió en la madrugada del 25 de junio de 2023 en un local de comidas de la calle Chile, barrio de Montserrat. Allí, Nicole se encontró con las víctimas, los dos propietarios del negocio: uno uruguayo y el otro, venezolano. Los había conocido en un bar de plaza Serrano y pactaron una nueva cita.

Nicole no fue sola sino con una chica de 17 años. Por eso, el caso fue juzgado por el Tribunal de Menores N°1, integrado por el juez David Perelmuterto. Así, tras bajar las persianas al público, las víctimas coquetearon con las dos chicas y ellas aplicaron el manual de las viudas negras.

Con las víctimas dormidas, ellas arrasaron: se llevaron sus iPhone, sus lentes Ray Ban, su Playstation 4, $83 mil en efectivo, 930 dólares, sus notebooks Dell y Samsung, sus perfumes Carolina Herrera, sus tarjetas SUBE y sus documentos. Notaron, también, que sus billeteras cripto estaban vacías. Habían perdido otros siete mil dólares en diversas monedas.

Las víctimas fueron trasladadas cuando despertaron al Hospital Ramos Mejía, donde se les diagnosticó un cuadro de intoxicación. Luego, el Tribunal N°1 declaró culpable a la cómplice más joven. También condenó a Nicole a dos años y ocho meses, unificando una pena anterior. Sin embargo, no de cumplimiento efectivo.