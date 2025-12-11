Temperley: balearon en la nuca a un comerciante para robarle la camioneta y una mochila

Así fue el operativo para la detención de los hermanos L. en Monte Chingolo

Agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Lomas de Zamora de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a A.A.L., de 21 años, y A.T.L, de 17, dos hermanos acusados de balear en la nuca a un comerciante para robarle su camioneta y una mochila con dinero.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el violento asalto ocurrió el pasado 29 de noviembre. Ese día, efectivos de la comisaría 6ª de San José recibieron un pedido de colaboración tras un llamado al 911 en el que se alertaba sobre un robo a un hombre, ocurrido en las calles Madreselva y Pablo Podestá, en la localidad bonaerense de Temperley, partido de Lomas de Zamora.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron a la víctima, de 38 años, quien presentaba herida de arma de fuego en la parte trasera de la cabeza. Según les dijo, minutos antes, al salir de su domicilio, fue abordado por dos hombres que circulaban en una moto. Los agresores lo intimidaron y lograron sustraerle un morral con dinero, destinado a la compra de mercadería para su kiosco, y su camioneta, Fiat Qubo.

Las detenciones se concretaron ayer en la localidad de Monte Chingolo

Pese a lograr su objetivo, la situación se tornó más violenta. Mientras ambos asaltantes se encontraban distraídos, la víctima aprovechó la situación para irse del lugar a toda velocidad. Sin embargo, fue en ese momento que se escuchó una detonación.

Segundos después, el hombre notó sangre en la zona de la nuca y avisó a la Policía. Tras la llagada de los efectivos de la Comisaría 6ta, el comerciante fue trasladado al Hospital Gandulfo, donde los médicos constataron que el proyectil se encontraba alojado superficialmente entre la piel y el hueso, por lo que no presentó riesgo de vida.

A partir de tareas investigativas realizadas por personal de la DDI Lomas de Zamora, se pudo establecer la identidad de los presuntos autores del hecho y su domicilio, una casa en la localidad bonaerense de Monte Chingolo. Con la autorización de la Justicia, los hermanos L. finalmente fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

Durante el operativo, concretado ayer, los investigadores secuestraron indumentaria presuntamente utilizada durante el hecho, diversas municiones, calzados y dos teléfonos celulares que quedaron sujetos a análisis por parte de los detectives. La causa quedó a cargo de la UFI N° 11 y la UFIRJ N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Uno de los hermanos detenido por atacar al comerciante

La calificación del expediente: homicidio criminis causa en grado de tentativa en concurso real con robo agravado de automotor.

Robo en Lomas de Zamora

Los integrantes de una banda de delincuentes que robó la semana pasada una camioneta de un reconocido correo, con mercadería en su interior, también fueron detenidos en el partido bonaerense de Lomas de Zamora horas después del asalto, debido a un increíble detalle que pasaron por alto a la hora de darse a la fuga.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que personal de la Sub DDI de Lomas de Zamora de la Policía Bonaerense realizaba un recorrido por el municipio en un auto particular cuando fue notificado sobre el robo de un Fiat Doblo perteneciente a la empresa de correo Andreani. En el interior del vehículo, el chofer, de 48 años, transportaba paquetes que debía entregar durante su jornada laboral.

De inmediato, personal de la Sub DDI departamental, Policía local y Motorizada de la FBA (Fuerza Barrial de Aproximación) de la Bonaerense dispusieron un operativo conjunto para dar con los sospechosos, que no repararon en que el utilitario que habían sustraído contaba con un sistema de geolocalización.

Esto, justamente, fue determinante para que los agentes pudieran seguir de cerca el camino que habían elegido los asaltantes al escapar del lugar del hecho. Así, llegaron al cruce de O’Higgins y Escobar, en la localidad deIngeniero Budge, donde divisaron el vehículo sustraído y lograron la aprehensión de los primeros dos sospechosos:S.R.S., de 55 años, y M.A.C., de 26.

Una vez consumados los dos arrestos iniciales, los investigadores, junto a la colaboración del personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 10a de Lomas de Zamora, realizaron diversas averiguaciones e identificaron el domicilio donde se hallaba la mercadería sustraída del vehículo sobre la calle Unión, entre Cabo Caseres y Leña.

Ya en el lugar apuntado, los uniformados allanaron la finca y aprehendieron a los otros siete integrantes de la banda: E.A.M. (47); H.O.A. (40); L.C.D. (48); O.A.V. (40); J.S. (30); I.A.Z. (30) y L.A.S. (21).

En el lugar, además, se secuestró una pistola Bersa niquelada calibre .380, la cual tenía un pedido de secuestro emitido por la Policía Federal desde el 14 de abril del 2009; siete cartuchos y un cargador del mismo calibre; una campera con insignia de la Policía de la Ciudad y parte de los productos que transportaba la víctima, entre ellos un parlante, dos cascos, dos cajas de zapatillas y una caja con productos de las marcas Avon y Natura.

El Ministerio Público Fiscal bonaerense avaló las aprehensiones de los nueve sospechosos, que fueron imputados por el delito de robo agravado por empleo de arma de fuego en poblado y en banda, en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra y secuestros, y quedaron a disposición de la Justicia.