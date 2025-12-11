Estuvo 9 años prófugo por matar a un hombre en un robo: lo atraparon a 15 minutos de distancia de la escena del crimen

Así fue la captura de uno de los prófugos por el homicidio de Jorge Diego Litarowicz

Un operativo de la SubDDI Lomas de Zamora permitió la detención de Germán Daniel Ruiz, de 30 años, acusado de homicidio de Jorge Diego Litarowicz, baleado durante un robo en Temperley, cometido en diciembre de 2016, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Ruiz fue capturado en Monte Chingolo, en Lanús, a solo 15 minutos de la escena del crimen y luego de una extensa investigación, detallaron los investigadores a este medio.

De acuerdo a la información, el presunto asesino fue esposado en Bolaños al 4500, entre Coronel Rondeau y Luis José de Chorroarín; mientras que Litarowicz fue atacado, 9 años atrás, en la calle La Calandria al 3500. Es decir, a un poco más de 2 kilómetros de distancia.

En la causa interviene la UFIJ N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Germán Ruíz capturado por el crimen del mecánico

La detención de Ruiz se realizó luego de tareas encubiertas de la SUBDDI Lomas de Zamora, que permitieron localizarlo en un Chevrolet Onix que siguieron hasta interceptarlo.

En los videos de la detención, que encabezan esta nota, pueden verse a allegados al imputado intentar evitar que lo esposen. “¿Por qué se lo llevan?“, preguntan a los uniformados, al mismo tiempo, que exigen: ”Dame una explicación".

Ruiz permanece a disposición de la Justicia por los delitos de homicidio agravado criminis causa, robo agravado y uso de arma de fuego, precisaron las fuentes.

Ahora, la investigación continúa para identificar y detener a los otros involucrados: un varón y una mujer que integraban la banda y quedaron prófugos tras el crimen.

Según indicaron, los detectives mantienen abiertas varias líneas para dar con su paradero y cerrar la etapa de instrucción de la causa que conmovió a la comunidad local y generó una serie de protestas en pedido de justicia y mayor seguridad.

El caso

El crimen de Litarowicz, un conocido mecánico de la zona al que le decían “Rulo”, ocurrió el 5 de diciembre de 2016, poco antes de las 22, cuando tres personas —dos hombres y una mujer— ingresaron armados a una casa, en la localidad de San José. Los asaltantes intentaron apropiarse de una camioneta Volkswagen Amarok.

La víctima y su hermano se resistieron al robo. Uno de los atacantes disparó un arma de fuego y provocó heridas en la pierna izquierda de “Rulo”, lo que le causó abundante pérdida de sangre, daño arterial y fractura en el fémur. Los agresores huyeron sin lograr llevarse el vehículo y permanecieron prófugos.

El mecánico fue trasladado al hospital Gandulfo, donde permaneció internado en grave estado durante 20 días. En ese lapso, los médicos debieron amputarle una pierna. Tras una extensa agonía, falleció el 25 de diciembre, en Navidad, a causa de una grave infección.