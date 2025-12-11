Detuvieron a un hombre por matar de un tiro a un joven de 18 años durante un raid delictivo

El acusado fue detenido luego de varios días de vigilancia sobre una finca en Berazategui

Un operativo policial en Berazategui concluyó con la detención de J. C. A., de 22 años, señalado como el principal sospechoso del homicidio de Juan Manuel Brizuela, un joven de 18, que fue baleado durante un robo en Florencio Varela.

Todo se remonta al 19 de enero de este año, cuando un grupo de siete hombres armados, desplazándose en dos motocicletas, a pie y en un automóvil, interceptó a dos hombres en la calle Hernandarias al 1000, en Varela. Así comenzó su raid delictivo que terminó luego con la muerte del joven.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, el grupo los golpeó y les robó pertenencias, incluyendo zapatillas y un teléfono móvil. En ese momento, un vecino del barrio, intentó asistir a los jóvenes y fue intimidado mediante un arma de fuego.

Luego, parte del grupo criminal se dirigió rápidamente a la vivienda de Juan Manuel Brizuela, ubicada en la calle Méndez al 1300. En ese domicilio, uno de los implicados disparó a Brizuela en el abdomen y la banda huyó de la escena. La víctima fue trasladada al Hospital de Berazategui, donde perdió la vida horas más tarde a raíz de la herida recibida.

Las primeras investigaciones permitieron la aprehensión de un sospechoso, identificado como Achaga, en un domicilio ubicado en la calle 215 al 600 de Berazategui. A partir de ese avance, el personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes desplegó tareas de vigilancia, relevamiento de testimonios y otras diligencias hasta identificar el paradero del presunto autor del disparo, J. C. A..

Tras varios días de observación encubierta sobre una finca situada en la calle 257 entre 213 y 214, el operativo policial logró visualizar el egreso del hombre, momento en el que los agentes procedieron a su arresto.

El detenido, de 22 años, se encuentra a disposición de la UFI 5 de Florencio Varela y enfrenta cargos por “homicidio agravado en concurso real con robo agravado”.

La hipótesis principal vinculó la motivación del ataque a una seguidilla de asaltos cometidos por el mismo grupo. La causa continúa bajo el análisis de la fiscalía, a la espera de nuevas medidas judiciales y pericias complementarias.

Lo buscaban por matar a un adolescente y cayó por una herramienta digital

Rodeado y rendido, "Jona", acusado de un crimen

La División Homicidios de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA capturó a Jonathan Gastón Galeano, alias “Jona” y de 21 años, quien permanecía prófugo desde fines de julio, acusado de ser el autor material del homicidio de Leonel Cristian Ibarra (17). Al adolescente lo mataron en un intento de robo en la autopista Riccheri, a la altura de Barrio Uno del partido de Ezeiza.

La captura de “Jona” se concretó tras un allanamiento de urgencia en una vivienda de la localidad de 9 de Abril, también en el partido de Ezeiza, luego de una investigación que incluyó tareas de vigilancia y el uso de tecnología de geolocalización avanzada.

El crimen de Cristian, a quien le decían “Coco”, ocurrió el 31 de julio pasado, cuando el chico circulaba en moto Honda Wave junto a su primo Kevin por la autopista Riccheri: se dirigían hacia una reunión de motociclistas.

Según la reconstrucción policial, dos sospechosos a bordo de una Yamaha XTZ de color azul se les acercaron y, con armas de fuego, intentaron robarles el vehículo.

Durante el ataque, el agresor que iba como acompañante les disparó al menos dos veces. Uno de los proyectiles impactó en el cuerpo de “Coco”, quien falleció en el lugar. Los asaltantes huyeron sin lograr su objetivo, mientras que el primo de la víctima sobrevivió tras realizar maniobras evasivas que provocaron la caída de ambos sobre el sector parquizado lindero a la autopista. Tras el ataque, el personal policial preservó la escena y solicitó una ambulancia. En el lugar, los peritos hallaron dos vainas servidas a 350 metros del cuerpo de la víctima.

Con la autorización judicial correspondiente, los efectivos ingresaron al domicilio de Juan Sebastián El Cano al 4900, donde detuvieron a Galeano y secuestraron un teléfono celular. El operativo contó con la participación de más de una docena de efectivos de la División Homicidios.

Tras la detención, la autoridad judicial dispuso que Galeano fuera trasladado a la sede policial en calidad de comunicado, para la realización de las diligencias de rigor, y luego alojado en la División Alcaidía (Cavia) hasta su traslado a la fiscalía, donde será indagado.