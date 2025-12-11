Crimen y Justicia

Confirmaron la perpetua para el motochorro que mató a una empresaria frente a su hijo

La Corte Suprema dejó firme la condena por el crimen de Ana Dominé, quien llevaba un bolso con la recaudación de su local y recibió un disparo en la cabeza mientras esperaba dentro en su auto en Tucumán

Tucumán: así asesinaron a una empresaria delante de su hijo para robarle

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua de Edgar Ramón Visuara por el asesinato de Ana Dominé, la empresaria tucumana que en septiembre de 2020 fue asesinada durante un asalto a mano armada en la capital de Tucumán.

El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa de Visuara, que buscaba revertir la sentencia, alegando que la condena se basó únicamente en sus antecedentes penales y cuestionando la valoración de las pruebas en su contra.

La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró el planteo “inadmisible” y cerró así la vía judicial para el principal acusado.

El caso de Ana Dominé tuvo un fuerte impacto social en Tucumán. La víctima, reconocida comerciante de la zona, había enviudado años antes y había logrado reconstruir su vida y la de su familia a partir de su emprendimiento. Su esposo había muerto en un siniestro vial, atropellado por un conductor que nunca fue identificado. Tras el asesinato, familiares, vecinos y colegas despidieron a Dominé en redes sociales y reclamaron justicia.

Ana Dominé había enviudado hacía
Ana Dominé había enviudado hacía algunos años y era dueña de una distribuidora de bebidas

El crimen de Ana Elvira Dominé ocurrió el 12 de septiembre de 2020 en la intersección de la avenida Leandro N. Alem y Álvarez, en pleno centro de San Miguel de Tucumán.

La mujer, de 52 años, regresaba a su casa junto a uno de sus hijos tras cerrar su distribuidora de bebidas. Llevaban consigo la recaudación de los últimos días, un bolso con $500.000 en efectivo que para 2020 era una cifra casi millonaria.

Sin saberlo, eran seguidos por un grupo de delincuentes que se movilizaban en un taxi y dos motocicletas. Al detenerse en un kiosco, el hijo de Dominé bajó a comprar cigarrillos, mientras su madre lo esperaba en la camioneta.

En ese momento, dos motochorros se acercaron, la abordaron y, tras un breve forcejeo, uno de ellos le disparó en la cabeza antes de huir con el dinero. Todo el episodio quedó registrado en una cámara de seguridad y duró menos de un minuto.

El momento en que los
El momento en que los vecinos asistieron a la víctima, que recibió un disparo en la cabeza

La investigación judicial determinó que el ataque no fue un robo al voleo, sino un hecho planificado. Los asaltantes siguieron a la víctima durante varias cuadras y coordinaron la fuga con un tercer cómplice que los esperaba en una moto.

El hijo de Dominé intentó perseguir a los agresores, pero se vio obligado a retroceder cuando los delincuentes continuaron apuntándole con el arma. “En el video se ve que el hijo de la señora primero intenta seguirlos a pie y luego retrocede porque nunca dejaron de apuntarle con el arma”, relató un comerciante de la zona al portal La Gaceta en ese entonces.

Tras el ataque, el joven trasladó de urgencia a su madre al Hospital Padilla, donde los médicos intentaron reanimarla sin éxito. La mujer falleció casi en el acto debido a la gravedad de la herida.

Fue una desgracia. Estaba por cruzar la calle y escuché un ruido. Me morí del susto y después quedé totalmente espantada cuando me di cuenta de que le habían pegado un tiro en la cabeza a la señora”, declaró una testigo por aquella época.

El proceso judicial avanzó y un tribunal local condenó a Cristian Godoy, Raúl Antonio Greco, Federico Sánchez y Edgardo Ramón Visuara a prisión perpetua como coautores del homicidio. Otros dos acusados, Sebastián Alfredo Quiroga y Exequiel Antonio Tous, recibieron penas de 10 años de prisión como partícipes secundarios.

La Corte Suprema de Tucumán confirmó el fallo en diciembre de 2023, ratificando la responsabilidad de los condenados en el crimen. Y ahora el máximo tribunal le dio un revés a Visuara, por lo que la condena a prisión perpetua quedó firme y sin posibilidad de revisión.

