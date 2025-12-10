Crimen y Justicia

Violenta entradera a una pareja de jubilados en Rosario: los golpearon y quisieron asfixiarlos

Las víctimas permanecieron tres horas encerrados en una habitación hasta que un vecino los rescató

La entradera ocurrió en la calle Tarragona y Mendoza de la localidad de Fisherton (Google Maps)

El último fin de semana, un matrimonio de jubilados sufrió una violenta entradera en su vivienda ubicada en la intersección de Tarragona y Mendoza, barrio Fisherton.

El ataque ocurrió durante la madrugada, cuando dos personas irrumpieron en la propiedad y sometieron físicamente a los propietarios, una mujer de 83 años y su esposo de 85.

De acuerdo con información del portal Rosario3, las víctimas permanecieron retenidas en su domicilio por aproximadamente tres horas, hasta que finalmente fueron auxiliadas por un vecino.

La secuencia de hechos comenzó cuando los delincuentes lograron vulnerar distintos accesos a la vivienda tras varios intentos infructuosos.

Luego de ingresar, redujeron a la mujer y agredieron al hombre para intimidarlos y exigir la entrega de dinero en efectivo.

El grado de violencia utilizado sorprendió incluso a familiares, que detallaron que los atacantes no solo buscaron objetos de valor, sino que recurrieron a la intimidación física extrema.

El hombre, de 85 años, sufrió golpes en el rostro y los brazos. Además, intentaron asfixiarlo. En todo momento, los asaltantes insistían en la ubicación del dinero en efectivo. Los delincuentes terminaron apoderándose de las alianzas matrimoniales, los teléfonos celulares y el auto guardado en la cochera, según confirmaron fuentes policiales.

Según relató el hijo de las víctimas, los ladrones permanecieron dentro de la casa cerca de una hora y huyeron con pertenencias personales y el automóvil familiar. La investigación, a cargo de la Policía local, continúa centrada en recabar pruebas y testimonios para dar con los responsables.

Tras su huida, la situación del matrimonio resultó aún más compleja. Las víctimas permanecieron encerradas en una habitación durante horas.

Al respecto, el hijo del matrimonio explicó: “Estuvieron encerrados tres horas porque un vecino los encontró a las 7. Vio el portón abierto, se acercó y escuchó gritos. Ahí vinimos nosotros y la Policía llegó rápido. Intentaron tomar huellas”.

La Policía acudió a la casa alertada por un vecino que encontró a los jubilados encerrados en una habitación de la casa (Diario UNO)

Maniataron a una jubilada en su casa de La Plata para robarle solo 40 mil pesos

Una jubilada de 74 años fue víctima de un violento robo en su casa de Villa Elisa, donde los delincuentes la maniataron para llevarse tan solo 40 mil pesos, una notebook y otras pertenencias. El hecho ocurrió durante la mañana del domingo en una casa ubicada en 421 bis entre 131 y 132.

De acuerdo con el relato de la víctima, tres personas ingresaron por la puerta principal, que estaba cerrada pero sin seguro. Al ver que la víctima se encontraba sola, la redujeron y la ataron de pies y manos para impedir que alertara a las autoridades.

Según indicó el portal La Buena Info, antes de escapar, se apoderaron de una suma de aproximadamente $40.000, unas tijeras de sastrería y una notebook. Minutos después del robo, la víctima consiguió liberarse parcialmente y pedir ayuda. Los vecinos avisaron a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que inició un operativo en la zona para dar con los responsables.

Así, los agentes lograron localizar a una de las sospechosas vinculadas, una mujer de 32 años que habría sido la encargada de conducir el vehículo en el que posteriormente escaparon los ladrones. La detenida fue identificada tras el análisis de cámaras de seguridad y los testimonios recolectados, quienes la vieron merodeando por la zona en un Volkswagen Bora negro.

En el interior del vehículo, la Policía secuestró dos teléfonos móviles y un documento de identidad correspondiente a un hombre de 28 años, con residencia en Lomas de Zamora e identificado como imputado en la investigación. Según el portal local, la mujer reconoció que llevó a tres personas —dos de ellas de origen chileno— hasta el domicilio de la víctima.

