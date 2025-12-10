Se presentaban como “operadores financieros inéditos, exclusivos y únicos” y ahora los acusan de estafas por más de un millón de dólares

Una de las víctimas aportó más de medio millón de dólares (Crédito Unsplash/Giorgio Trovato)

“Nunca estuvo en sus planes devolver el capital, buscaban un lucro”, así de tajante es la sentencia de la auxiliar fiscal Florencia Rey en la resolución en la que le pidió a la Justicia que llame a indagatoria a los dos financistas acusados de haber orquestado una serie de maniobras de estafas reiteradas contra, al menos, seis víctimas y que, según la causa a la que accedió Infobae, les generaron un perjuicio económico superior a USD 1.100.000.

La Fiscalía Criminal y Correccional N°17 solicitó al Juzgado Criminal y Correccional N°40 que convoque a I.M.D.R (27) y A.H.N.S. (24) a prestar declaración indagatoria el próximo 22 de diciembre.

La fiscalía sostiene que los dos acusados captaron fondos de particulares bajo la promesa de devolverlos con intereses, valiéndose de contratos de mutuo y de una estrategia de aparentar solvencia y cumplimiento inicial para ganar la confianza de los inversores.

“Abusándose de la confianza que existía con los denunciantes, les hicieron creer que, si invertían dinero con ellos, les devolverían el capital entregado y les abonarían un interés mensual determinado, a sabiendas de que ello no era cierto”, reza el pedido de indagatoria.

El expediente detalla seis episodios independientes, todos bajo el mismo patrón: las víctimas entregaron sumas considerables en dólares, con la expectativa de obtener una rentabilidad mensual y la devolución del capital al vencimiento del plazo pactado. En todos los casos, los acusados habrían incumplido sus compromisos, devolviendo solo una parte de los intereses y negándose a restituir el capital principal.

Entre los damnificados, un hombre entregó USD 55.000 y su padre transfirió USD 66.872,63 a una cuenta vinculada a los acusados en Uruguay. Esta transferencia se realizó a una cuenta societaria siguiendo instrucciones directas del mayor de los implicados: los acusados luego ofrecieron invertir el dinero en lugar de devolverlo, como se había prometido.

Otra de las víctimas, una mujer, entregó un total de USD 310.000 en distintas etapas, con intereses pactados de entre 2% y 3% mensual. Según la investigación, solo recibió USD 74.850,2 en concepto de intereses, quedando un saldo impago de USD 88.698,4.

El caso de mayor envergadura es el de una víctima que entregó USD 598.000 en sucesivas operaciones, algunas de ellas junto a otro damnificado que puso USD 50.000. El que aportó el mayor capital relató a la Justicia que conoció a los acusados como “operadores financieros inéditos, exclusivos y únicos” y que, tras recibir algunos pagos iniciales, los acusados comenzaron a dilatar la devolución del capital con excusas.

El último episodio involucra a un hombre que entregó USD 20.000 y solo recuperó una fracción de los intereses prometidos.

Fernando Madeo Facente, el abogado de las víctimas

Para la auxiliar fiscal Rey, los hechos se encuadran en el delito de estafa reiterada y considera a ambos sospechosos coautores: “No existen dudas en el caso”. Así, el pedido de indagatoria fue hecho el 4 de diciembre pasado y se apoyó en una reconstrucción detallada de los hechos y en la documentación aportada por las víctimas y su representante legal, el abogado Fernando Madeo Facente.

Uno de los elementos que refuerza la hipótesis de la fiscalía es la situación patrimonial de los acusados. El menor de los acusados había solicitado su propio concurso preventivo en junio de 2021, poco antes de iniciar las operaciones investigadas, y el mayor registra un expediente de quiebra personal y otro por la empresa que preside.

Para la fiscalía, este contexto “evidencia un contexto desfavorable para afrontar las obligaciones contraídas y, además, robustece la hipótesis de que nunca estuvo en sus planes la devolución del capital invertido, sino que, por el contrario, buscaban obtener un lucro indebido”.

El dictamen concluye que “los hechos analizados en conjunto y las pruebas reunidas habilitan a sostener, al menos en esta etapa del proceso, que los imputados, de manera deliberada, ganaron la confianza de las víctimas —abonando, a tal fin, algunas rentabilidades mensuales— para que invirtieran, sucesivamente, grandes sumas de dinero, cuando sabían que no iban a cumplir los términos del contrato ni tampoco devolver el capital entregado”.