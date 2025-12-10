Crimen y Justicia

Se presentaban como “operadores financieros inéditos, exclusivos y únicos” y ahora los acusan de estafas por más de un millón de dólares

Son dos los acusados de haber perjudicado a seis denunciantes. Fueron citados a indagatoria por prometer intereses y quedarse con el dinero entregado por las víctimas

Guardar
Una de las víctimas aportó
Una de las víctimas aportó más de medio millón de dólares (Crédito Unsplash/Giorgio Trovato)

Nunca estuvo en sus planes devolver el capital, buscaban un lucro”, así de tajante es la sentencia de la auxiliar fiscal Florencia Rey en la resolución en la que le pidió a la Justicia que llame a indagatoria a los dos financistas acusados de haber orquestado una serie de maniobras de estafas reiteradas contra, al menos, seis víctimas y que, según la causa a la que accedió Infobae, les generaron un perjuicio económico superior a USD 1.100.000.

La Fiscalía Criminal y Correccional N°17 solicitó al Juzgado Criminal y Correccional N°40 que convoque a I.M.D.R (27) y A.H.N.S. (24) a prestar declaración indagatoria el próximo 22 de diciembre.

La fiscalía sostiene que los dos acusados captaron fondos de particulares bajo la promesa de devolverlos con intereses, valiéndose de contratos de mutuo y de una estrategia de aparentar solvencia y cumplimiento inicial para ganar la confianza de los inversores.

“Abusándose de la confianza que existía con los denunciantes, les hicieron creer que, si invertían dinero con ellos, les devolverían el capital entregado y les abonarían un interés mensual determinado, a sabiendas de que ello no era cierto”, reza el pedido de indagatoria.

El expediente detalla seis episodios independientes, todos bajo el mismo patrón: las víctimas entregaron sumas considerables en dólares, con la expectativa de obtener una rentabilidad mensual y la devolución del capital al vencimiento del plazo pactado. En todos los casos, los acusados habrían incumplido sus compromisos, devolviendo solo una parte de los intereses y negándose a restituir el capital principal.

Entre los damnificados, un hombre entregó USD 55.000 y su padre transfirió USD 66.872,63 a una cuenta vinculada a los acusados en Uruguay. Esta transferencia se realizó a una cuenta societaria siguiendo instrucciones directas del mayor de los implicados: los acusados luego ofrecieron invertir el dinero en lugar de devolverlo, como se había prometido.

Otra de las víctimas, una mujer, entregó un total de USD 310.000 en distintas etapas, con intereses pactados de entre 2% y 3% mensual. Según la investigación, solo recibió USD 74.850,2 en concepto de intereses, quedando un saldo impago de USD 88.698,4.

El caso de mayor envergadura es el de una víctima que entregó USD 598.000 en sucesivas operaciones, algunas de ellas junto a otro damnificado que puso USD 50.000. El que aportó el mayor capital relató a la Justicia que conoció a los acusados como “operadores financieros inéditos, exclusivos y únicos” y que, tras recibir algunos pagos iniciales, los acusados comenzaron a dilatar la devolución del capital con excusas.

El último episodio involucra a un hombre que entregó USD 20.000 y solo recuperó una fracción de los intereses prometidos.

Fernando Madeo Facente, el abogado
Fernando Madeo Facente, el abogado de las víctimas

Para la auxiliar fiscal Rey, los hechos se encuadran en el delito de estafa reiterada y considera a ambos sospechosos coautores: “No existen dudas en el caso”. Así, el pedido de indagatoria fue hecho el 4 de diciembre pasado y se apoyó en una reconstrucción detallada de los hechos y en la documentación aportada por las víctimas y su representante legal, el abogado Fernando Madeo Facente.

Uno de los elementos que refuerza la hipótesis de la fiscalía es la situación patrimonial de los acusados. El menor de los acusados había solicitado su propio concurso preventivo en junio de 2021, poco antes de iniciar las operaciones investigadas, y el mayor registra un expediente de quiebra personal y otro por la empresa que preside.

Para la fiscalía, este contexto “evidencia un contexto desfavorable para afrontar las obligaciones contraídas y, además, robustece la hipótesis de que nunca estuvo en sus planes la devolución del capital invertido, sino que, por el contrario, buscaban obtener un lucro indebido”.

El dictamen concluye que “los hechos analizados en conjunto y las pruebas reunidas habilitan a sostener, al menos en esta etapa del proceso, que los imputados, de manera deliberada, ganaron la confianza de las víctimas —abonando, a tal fin, algunas rentabilidades mensuales— para que invirtieran, sucesivamente, grandes sumas de dinero, cuando sabían que no iban a cumplir los términos del contrato ni tampoco devolver el capital entregado”.

Temas Relacionados

estafasúltimas noticias

Últimas Noticias

De robar un juguete a los 10 a matar a los 17: la violenta historia de “El Tona”, el ladrón y asesino que cayó preso otra vez en Mar del Plata

A sus 33 años, y tras cumplir una condena por el homicidio de un adolescente en Mar del Plata cuando aún era menor, ahora lo atraparon al intentar robar en una casa

De robar un juguete a

Condenaron a 8 años y medio de cárcel al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música

Rafael Moreno (75) le disparó a Sergio Díaz (40) durante la Navidad pasada. La Justicia le rechazó el arresto domiciliario. Además, lo inhabilitó para portar armas por 10 años

Condenaron a 8 años y

Se negó a declarar la trabajadora sexual acusada de haber matado a un policía retirado a puñaladas para robarle

Vecina de la víctima, fue imputada por el crimen de Oscar Alberto Ávalos, un ex suboficial de la Bonaerense de 78 años que fue asesinado en su casa de General Rodríguez hace dos años y tres meses

Se negó a declarar la

Tiroteo en Lanús: una policía baleada y tres delincuentes presos tras robar un auto y chocar durante la persecución

Ocurrió esta madrugada. Los acusados tienen entre 17 y 19 años

Tiroteo en Lanús: una policía

Quién es la misteriosa mujer detenida por robo que se volvió viral

Lidia Esther L. será trasladada desde Rio Negro hasta una celda porteña luego de ser capturada por la Policía de su provincia. Su fugaz paso por TikTok

Quién es la misteriosa mujer
DEPORTES
Las perlitas de la Champions:

Las perlitas de la Champions: polémica reacción de Lamine Yamal, el invitado que vio al Cuti Romero y el récord que perdió Mbappé

Juan Sebastián Verón: “Es lindo jugar finales, pero la organización de los torneos es bastante discutible”

Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o despidió al técnico, pero se negó a dejar el cargo y armó una lista paralela

Un accidente, los alerones del “futuro”, los autos “mula” y la joya que sorprendió: las perlitas de los tests de F1 en Abu Dhabi

El viaje espiritual de un referente del Barcelona por su salud mental: “Está pensado para que pueda desconectarse”

TELESHOW
Luciano Castro y Griselda Siciliani

Luciano Castro y Griselda Siciliani hablaron sobre el tenso momento con Sabrina Rojas en la alfombra roja del Martín Fierro

Maxi López mostró quién es la integrante desconocida de su familia, que se convirtió en un sostén emocional para su esposa

Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

La fantasía que cumplió Esteban Lamothe al besar a cuatro famosas

APTRA presentó los Premios Martín Fierro a la Música 2026

INFOBAE AMÉRICA

Tensión en el Congreso de

Tensión en el Congreso de Brasil: expulsaron a un diputado por protestar contra la reducción de la condena de Bolsonaro

Ecuador regula el uso de la fuerza en prisiones y prohíbe castigos físicos en respuesta a denuncias de presuntos abusos

La Justicia de Ecuador llamó a juicio al ex presidente Lenín Moreno y a varios allegados por los sobornos del caso Sinohydro

Imputada por la megaestafa ganadera en Uruguay se opone al remate judicial de su lujoso apartamento en Punta del Este

Parpadeo y concentración: cómo detectar el esfuerzo cognitivo a través de los ojos, según un estudio