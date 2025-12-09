Crimen y Justicia

Rosario: prendieron fuego a un indigente en venganza por un robo que habría cometido su hermano

La víctima está en estado crítico con quemaduras en más del 70% de su cuerpo. Los dos sospechosos, que lo rociaron con combustible a él y a su familiar, están detenidos. La hipótesis de la agresión

El puente donde estaba la víctima con su hermano

Un joven de 29 años que se encuentra en situación de calle fue rociado con combustible en el mediodía de este lunes y luego fue prendido fuego por dos sospechosos que fueron detenidos a los pocos minutos.

El ataque ocurrió en Rosario, debajo del puente situado en Joaquín González y Baigorria, en el barrio Nuevo Alberdi, y la víctima permanece en estado crítico con quemaduras en más del 70 por ciento del cuerpo. Según se investiga, la agresión estaba dirigida a su hermano, que estaba junto a él al momento del hecho, a quien sindicaban por un robo.

Alexis A. fue trasladado en un helicóptero sanitario desde la zona norte de Rosario hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde fue sedado, intubado y llevado a la unidad de terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria.

Por el hecho hay dos sospechosos detenidos

“Ingresó con quemaduras extensas en aproximadamente el 70 por ciento de la superficie corporal. Algunas, sobre todo las que están en el dorso, tienen mayor profundidad”, explicó a Canal 3 Andrea Becherucci, directora del hospital.

Y concluyó: “Es una persona muy grave, asistida artificialmente y sostenida en terapia intensiva. Tiene las vías aéreas comprometidas. Como todo paciente crítico, esto es hora a hora. Suelen ser internaciones muy prolongadas. Es joven, hay que ver cómo responde al tratamiento”.

Al lugar acudió personal de emergencias que trasladó de urgencia a la víctima

Según los datos de la causa en la que interviene la fiscal Laura Riccardo del Ministerio Público de la Acusación, la principal hipótesis de la tentativa de homicidio fue brindada por uno de los dos detenidos por el caso.

El sospechoso refirió ante las autoridades haber intentado agredir al hermano de Alexis A., que estaba junto a él debajo del puente y también fue rociado con combustible, porque lo responsabilizaba de haberle robado elementos de su auto el sábado pasado en la zona norte de la ciudad.

Fue el propio Adrián G., al que supuestamente buscaban atacar, quien describió a los agresores ante la Policía cuando llegaron al lugar. De acuerdo a su testimonio, primero los golpearon con palos y después arrojaron el líquido inflamable tanto a él como a su hermano, aunque las llamas afectaron solo a Alexis A.

Los atacantes se habrían vengado de un robo

Los dos arrestados son Milton M. (35) y Manuel P. (35). Ambos fueron localizados rápidamente tras el episodio por personal del Comando Radioeléctrico. Según indicaron fuentes del caso, ambos circulaban en un Peugeot 206 negro por la zona de Juan Pablo II y las vías del ferrocarril.

Tras la aprehensión, Milton M. exhibió una imagen desde su celular a los agentes. La foto correspondía al sábado pasado y mostraba, aparentemente, a Adrián G. robando elementos de su vehículo.

Milton M. incluso mostró que dentro del auto estaba el recién recuperado techo corredizo del vehículo, que había sido sustraído en ese hecho del 6 de diciembre pasado y que posteriormente había sido localizado por personal de la comisaría 10ª.

En la escena del ataque, la Policía secuestró un bidón de cinco litros de combustible, otro de un litro y una botella de un litro, todos recipientes con líquidos inflamables.

