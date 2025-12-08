Crimen y Justicia

Sin piedad: el video del ataque al jubilado que agonizó una semana tras el robo de su bicicleta en Moreno

Mario Rueda tenía 72 años, trabajaba y estudiaba en una escuela para adultos en José C. Paz. Lo abordaron en la puerta de su casa. Hay un detenido por el crimen

El video del ataque al jubilado de Moreno que agonizó una semana tras haber sido golpeado para robarle la bicicleta

Mario Raúl Rueda tenía 72 años y ganas de superarse: era jubilado, pero igual hacía changas mientras hacía la Primaria para adultos en José C. Paz porque en su vida de trabajo no había podido estudiar. El pasado 28 de noviembre, cuando regresaba a su casa del partido de Moreno, fue abordado por un sospechoso de 18 años que lo pateó, le dio un golpe en la cabeza que le rompió el cráneo y lo dejó tirado en la calle de tierra tras robarle la bicicleta. Mario murió tras agonizar una semana y su presunto asesino está preso. Ahora, se conoció el video de un ataque sin piedad.

También se conoció que el día de la agresión, el sospechoso de apellido Ozorio, hoy preso por el homicidio criminis causa (NdR: matar para ocultar otro delito -en ese caso el robo- y lograr impunidad) en una causa que investiga la fiscal Carina Saucedo de Moreno, le había sustraído los celulares a dos menores y había asaltado a un kiosquero antes de abordar al jubilado.

Ozorio cayó el mismo día del ataque a Rueda y los investigadores buscan identificar a los coautores de uno de los robos que cometió antes de abordar al jubilado y qué rol tuvieron en el hecho.

A una semana de que lo atacaran y le robaran la bicicleta a metros de la puerta de su casa, el pasado 4 de diciembre se confirmó la muerte de Rueda en la clínica La Torre. Allí agonizó por una semana a causa de la fractura de cráneo que le provocó el ladrón con un arma tumbera para sacarle la bicicleta. Los médicos le hicieron una toillete y quedó intubado y en coma, pero no resistió.

Mario Rueda tenía 72 años
Mario Rueda tenía 72 años y estudiaba en una escuela para adultos

El brutal robó ocurrió al mediodía, cuando regresaba a su domicilio en la localidad de Cuartel V tras haber ido a buscar un bidón de agua a la casa de su sobrina. Al llegar a la puerta de su vivienda, ubicada sobre la calle Yersin al 10.400, fue interceptado por Ozorio. Como se ve en las imágenes que encabezan esta nota, el ahora detenido venía liderando un grupo y avanzó sobre el jubilado.

Rueda intentó resistirse, pero Ozorio le dio una patada y, posteriormente, el mortal golpe en la cabeza que le fracturó el cráneo. El agresor tomó la bicicleta y se alejó pedaleando, mientras que una de las tres personas que estaban con él y corrían a su lado decidió regresar y asistir a la víctima.

Otras dos personas también lo socorrieron e intentaron levantarlo. Pero fue en vano y, luego de que el jubilado quedara desplomado en la calle, los vecinos le avisaron a su sobrina y ella lo trasladó a la Unidad de Pronta Atención de José C. Paz.

Allí, los profesionales advirtieron la gravedad del cuadro y, tras la denuncia policial, lo derivaron a la clínica La Torre donde finalmente murió.

Trabajaba y soñaba con terminar la escuela

A sus 72 años, Rueda era analfabeto, pero había comenzado a estudiar en la Escuela de Educación Primaria para Adultos 701 de José C. Paz. “Llevaba su mate para compartir con la seño, con sus amigos”, recordó su sobrina.

“Siempre contaba que le encantaba estar con sus maestras y compañeros, que era su lugar de pertenencia. Era analfabeto y ahí se distraía y aprendía. Además, recibía tanto cariño… Volvía de noche y nunca le pasó nada. Y lo mataron en la puerta de su casa al mediodía”, valoró su familiar.

Sin embargo, el jubilado no solo se dedicaba a estudiar, sino que también trabajaba en una panadería de la zona. “Mario se movía, iba a una panadería a limpiar, traía pan para su sobrino, para mí”, contó la mujer al recordar que su tío le decía: “Todavía tengo fuerza, no me quiero quedar quieto”.

Por otro lado, la sobrina de Rueda denunció que no se trataba de la primera vez que le robaban, pero que nunca lo habían agredido de tal forma. De hecho, reveló que, con este último ataque, ya fueron cinco bicicletas que le habían arrebatado en diferentes circunstancias.

