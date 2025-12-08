Intentó robar una cadenita en el ingreso a La Bombonera y se vio en vivo por TV cómo lo corría la Policía

Fue a ver Boca - Racing y terminó detenido: el momento de la nota televisiva que capturó la persecución

La previa al partido entre Boca Juniors y Racing Club disputado este domingo por la noche en La Bombonera tuvo un episodio que interrumpió el clima típico de expectativa y nerviosismo en las inmediaciones del estadio. Un sospechoso quedó detenido tras intentar robar una cadena de oro a una joven mientras miles de personas buscaban su lugar en la fila para ver las semifinales del Torneo Clausura.

El dato de color fue que la persecución del sospechoso por parte de agentes de la Policía de la Ciudad, y que terminó en el arresto, se vio en vivo por un canal de televisión que realizaba una nota en la zona aledaña a la cancha.

El hecho ocurrió poco antes del ingreso masivo al estadio. Las cámaras de La Nación+, que se encontraban transmitiendo la previa del clásico, captaron el momento en el que el ladrón intentaba huir con la cadena.

“Agarralo, agarralo”, se escucha decir a uno de los policías que seguía la corrida del delincuente cuando el cronista entrevistaba a un hincha.

El robo de la cadena de oro ocurrió en medio de la gran concurrencia de hinchas

En medio de la confusión, el movimiento se trasladó varias cuadras. De acuerdo al testimonio recogido por la emisora televisiva, la persecución abarcó varias calles cercanas al estadio. “Pasó por Pinzón, recién acá en Iberlucea lo agarraron”, comentó un testigo. Otro agregó: “Le sacó un collar. No plata”.

Una vez reducido el sospechoso, las autoridades constataron la secuencia desde su inicio. La víctima, una joven de 25 años, resultó ser sobrina de una mujer que asistía con familiares al partido, quienes estaban de visita desde España.

“Estamos ahí haciendo la previa y este pibe la marcó. Cuando vio la cadenita de oro, ya desde ahí arrancó”, describió un familiar en diálogo con los periodistas presentes en el lugar, y añadió que la joven tenía el cuello claramente marcado tras el forcejeo.

El relato de los testigos no solo aportó datos sobre el episodio puntual, sino que dejó entrever que el delincuente era conocido por su accionar en la zona. “Siempre anda robando, siempre anda por acá. Están los bombos, si sos turista se te acerca y, cuando saltás, te manotea de los bolsillos y demás. Si no, si sos de acá y tenés el teléfono en la mano, pasa corriendo y te lo saca”, detalló uno de ellos.

Finalmente, el sospechoso fue detenido por la Policía de la Ciudad y quedó a disposición de la justicia. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el episodio ocurrió mientras el operativo especial desplegado por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad se encontraba en pleno funcionamiento, con un importante refuerzo de efectivos en distintas áreas del estadio.

Más detenidos

Un operativo en La Bombonera culminó con dos detenidos, 53 trapitos demorados y la realización de más de 300 actas contravencionales

Ese arrebatador detenido no fue el único en los accesos a La Bombonera. En el mismo procedimiento, un sospechoso de 25 años fue interceptado cuando intentó acceder al estadio, luego de que surgiera que tenía un pedido de captura vigente desde octubre de 2022 por una causa de robo. La instrucción judicial recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45.

Además, la Policía de la Ciudad realizó más de 300 actas contravencionales: 263 por intento de ingreso al estadio sin entrada, 19 por derecho de admisión —personas con restricción vigente de acceso—, 15 por incitación al desorden y una por introducir pirotecnia, entre otras.

Además, 53 personas identificadas como “trapitos” resultaron demoradas tras detectar que cobraban por cuidar autos en el espacio público.

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad destacó que, con este nuevo operativo, ya suman más de 55 los prófugos detectados durante eventos deportivos organizados en Buenos Aires durante el año. El despliegue incluyó brigadas especializadas, equipos de prevención, agentes de tránsito y fiscalización, en lo que constituye el esquema habitual de cobertura durante partidos de alta convocatoria.