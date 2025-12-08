Crimen y Justicia

Intentó robar una cadenita en el ingreso a La Bombonera y se vio en vivo por TV cómo lo corría la Policía

Durante el operativo de seguridad en Boca-Racing, la fuerza porteña logró recuperar la alhaja sustraída, mientras familiares de la víctima, de visita desde España, denunciaban lo sucedido en el acceso al estadio

Guardar
Fue a ver Boca - Racing y terminó detenido: el momento de la nota televisiva que capturó la persecución

La previa al partido entre Boca Juniors y Racing Club disputado este domingo por la noche en La Bombonera tuvo un episodio que interrumpió el clima típico de expectativa y nerviosismo en las inmediaciones del estadio. Un sospechoso quedó detenido tras intentar robar una cadena de oro a una joven mientras miles de personas buscaban su lugar en la fila para ver las semifinales del Torneo Clausura.

El dato de color fue que la persecución del sospechoso por parte de agentes de la Policía de la Ciudad, y que terminó en el arresto, se vio en vivo por un canal de televisión que realizaba una nota en la zona aledaña a la cancha.

El hecho ocurrió poco antes del ingreso masivo al estadio. Las cámaras de La Nación+, que se encontraban transmitiendo la previa del clásico, captaron el momento en el que el ladrón intentaba huir con la cadena.

“Agarralo, agarralo”, se escucha decir a uno de los policías que seguía la corrida del delincuente cuando el cronista entrevistaba a un hincha.

El robo de la cadena
El robo de la cadena de oro ocurrió en medio de la gran concurrencia de hinchas

En medio de la confusión, el movimiento se trasladó varias cuadras. De acuerdo al testimonio recogido por la emisora televisiva, la persecución abarcó varias calles cercanas al estadio. “Pasó por Pinzón, recién acá en Iberlucea lo agarraron”, comentó un testigo. Otro agregó: “Le sacó un collar. No plata”.

Una vez reducido el sospechoso, las autoridades constataron la secuencia desde su inicio. La víctima, una joven de 25 años, resultó ser sobrina de una mujer que asistía con familiares al partido, quienes estaban de visita desde España.

“Estamos ahí haciendo la previa y este pibe la marcó. Cuando vio la cadenita de oro, ya desde ahí arrancó”, describió un familiar en diálogo con los periodistas presentes en el lugar, y añadió que la joven tenía el cuello claramente marcado tras el forcejeo.

El relato de los testigos no solo aportó datos sobre el episodio puntual, sino que dejó entrever que el delincuente era conocido por su accionar en la zona. “Siempre anda robando, siempre anda por acá. Están los bombos, si sos turista se te acerca y, cuando saltás, te manotea de los bolsillos y demás. Si no, si sos de acá y tenés el teléfono en la mano, pasa corriendo y te lo saca”, detalló uno de ellos.

Finalmente, el sospechoso fue detenido por la Policía de la Ciudad y quedó a disposición de la justicia. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el episodio ocurrió mientras el operativo especial desplegado por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad se encontraba en pleno funcionamiento, con un importante refuerzo de efectivos en distintas áreas del estadio.

Más detenidos

Un operativo en La Bombonera culminó con dos detenidos, 53 trapitos demorados y la realización de más de 300 actas contravencionales

Ese arrebatador detenido no fue el único en los accesos a La Bombonera. En el mismo procedimiento, un sospechoso de 25 años fue interceptado cuando intentó acceder al estadio, luego de que surgiera que tenía un pedido de captura vigente desde octubre de 2022 por una causa de robo. La instrucción judicial recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45.

Además, la Policía de la Ciudad realizó más de 300 actas contravencionales: 263 por intento de ingreso al estadio sin entrada, 19 por derecho de admisión —personas con restricción vigente de acceso—, 15 por incitación al desorden y una por introducir pirotecnia, entre otras.

Además, 53 personas identificadas como “trapitos” resultaron demoradas tras detectar que cobraban por cuidar autos en el espacio público.

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad destacó que, con este nuevo operativo, ya suman más de 55 los prófugos detectados durante eventos deportivos organizados en Buenos Aires durante el año. El despliegue incluyó brigadas especializadas, equipos de prevención, agentes de tránsito y fiscalización, en lo que constituye el esquema habitual de cobertura durante partidos de alta convocatoria.

Temas Relacionados

inseguridadrobosLa Bomboneraúltimas noticiasPolicía de la CiudadRacing ClubBoca Juniors

Últimas Noticias

Otro detenido por el caso de la pelea familiar que derivó en un tiroteo en el que mataron a una adolescente

A cinco meses del absurdo homicidio de Daniela Abigaíl Góngora (17), cayó uno de los prófugos. La víctima había recibió un disparo en la cabeza, un vecino fue baleado en el pie y una hermana de la chica asesinada, un tiro en el glúteo

Otro detenido por el caso

Sin piedad: el video del ataque al jubilado que agonizó una semana tras el robo de su bicicleta en Moreno

Mario Rueda tenía 72 años, trabajaba y estudiaba en una escuela para adultos en José C. Paz. Lo abordaron en la puerta de su casa. Hay un detenido por el crimen

Sin piedad: el video del

Desesperada búsqueda de una chaqueña de 20 años: dijo que iba a la facultad y viajó a CABA sin avisarle a nadie

La familia de Liliana Evelin Machuca no tiene noticias suyas desde el pasado jueves. “Ella no permitía entrar en lo que era su privacidad”, dijo su madre en diálogo con Infobae

Desesperada búsqueda de una chaqueña

“Dame la plata”: una funcionaria judicial fue víctima de una violenta entradera en Francisco Álvarez

Los asaltantes habían robado el auto con el que cometieron el hecho en El Palomar, ese mismo día. Los investigadores sospechan que hicieron inteligencia previa

“Dame la plata”: una funcionaria

Habló uno de los argentinos acusados de robar en un shopping de Miami: “Estamos pagando un precio muy alto por una situación confusa”

Juan Pablo Rua, quien fue detenido en Estados Unidos junto a cuatro amigos y tuvo que pagar una fianza para recuperar su libertad, dio su versión de los hechos

Habló uno de los argentinos
DEPORTES
Gimnasia y Estudiantes se enfrentan

Gimnasia y Estudiantes se enfrentan en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura

River Plate inició conversaciones para incorporar a una figura de la selección argentina y de la Premier League

Las explosivas declaraciones de Arturo Vidal por la crisis del Colo Colo que provocaron la respuesta de un ex referente: “Mal compañero”

Drama y festejo alocado: el gol en el último segundo con el que Argentina venció a Túnez en el Mundial de handball femenino

Las modificaciones que oficializó la FIFA para el Mundial 2026: de la cantidad de jugadores por lista a la medida para combatir el calor

TELESHOW
El conmovedor encuentro de Luisana

El conmovedor encuentro de Luisana Lopilato y Michael Bublé con el Papa León XIV: “Va a quedar en el corazón para siempre”

L-Gante estalló por la casa que le prometieron y nunca le entregaron: “Jugaron con mi esfuerzo”

Úrsula Corberó mostró el crecimiento de su pancita de embarazada: la tierna foto

Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

Maju Lozano habló de la dura infancia que tuvo: “Papá era bipolar”

INFOBAE AMÉRICA

Mulino se reunió con la

Mulino se reunió con la familia de María Corina Machado en Oslo y ratificó el apoyo de Panamá a la causa venezolana

Elecciones en Honduras: Nasry Asfura mantiene la ventaja en el escrutinio tras tres días de parálisis en el conteo

Premio Nobel de Literatura 2025: el discurso completo de Laszlo Krasznahorkai

La Justicia de Ecuador llevará a juicio al ex presidente Lenín Moreno y a 24 allegados por presunta corrupción

Trump y Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca para coordinar la segunda fase del acuerdo sobre Gaza