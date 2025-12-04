Crimen y Justicia

Curso de sensibilización y prohibición de acercamiento a animales: condenaron a dos hombres acusados de torturar y matar a un perro en Jujuy

Los imputados, que reconocieron haber sido los autores del hecho, recibieron seis meses de prisión condicional y deberán cumplir una serie de medidas fijadas por la Justicia

Guardar
El animal estaba abandonado en
El animal estaba abandonado en una cancha del lugar y yacía sin vida

La provincia de Jujuy fue escenario de una sentencia judicial que marcó un precedente en casos de crueldad animal. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial obtuvo una condena con pena de ejecución condicional y resguardos especiales para dos acusados de torturar y matar a un perro en la ciudad de San Salvador de Jujuy, tras un acuerdo de juicio abreviado homologado por el fuero ambiental de la provincia.

Según informaron desde el MPA jujeño, la definición judicial se alcanzó este martes en una audiencia en la que intervino la jueza con funciones de control ambiental, Laura Flores. El fiscal especializado, Javier Sánchez Serantes, presentó el acuerdo al que arribaron ambas partes, que contempló la aceptación de los hechos por parte de los acusados. La magistrada homologó el acuerdo y dictó la condena impuesta.

La resolución estableció que los imputados sean considerados coautores penalmente responsables del delito de crueldad animal.

La pena asignada fue de seis meses de prisión condicional, lo que implica que no cumplirán tiempo en detención efectiva, aunque sí deberán respetar una serie de medidas de resguardo fijadas por el tribunal. Entre ellas, se dispuso la firma periódica de un libro de cauciones, la realización obligatoria de un curso de sensibilización y concientización animal de 40 horas y la prohibición de acercamiento y contacto con animales hasta completar la capacitación.

El acuerdo también fijó la prohibición de cualquier acto de perturbación u hostigamiento hacia la denunciante y los testigos. En materia de reparación, la jueza ordenó que cada uno de los condenados efectúe en el plazo de quince días el depósito de 50 kilos de alimento para perros de calidad media en la Sociedad Protectora de Animales de la provincia, según indica el comunicado oficial.

La sentencia, además, contempló la excarcelación de los acusados, ya que la jueza dispuso el cese de la prisión preventiva vigente desde 15 días antes y ordenó su libertad inmediata. “El procedimiento culmina con todos los requisitos de ley y condiciones para promover la reinserción y evitar la reiteración de conductas lesivas”, explicó Javier Sánchez Serantes durante la audiencia.

Desde el MPA de Jujuy subaryaron que su actuación es central para la investigación, persecución judicial y sanción del maltrato animal y otros delitos ambientales. En este sentido, su objetivo pasa po reforzar la protección del patrimonio natural y la promoción de una cultura de respeto y responsabilidad hacia los seres vivos.

El caso

La causa se inició a principios de noviembre, tras la denuncia de una protectora de animales que, durante varios días, buscaron al perro conocido como “Gringo”, en el barrio San Martín. El 7 de noviembre, el animal fue hallado sin vida en una cancha de la zona, con claros signos de haber sido sometido a torturas y agresiones severas antes de morir.

Según consignó Jujuy al momento, apenas se supo lo que había ocurrido, la fiscalía comenzó una investigación que permitió avanzar rápidamente en la identificación de los presuntos responsables.

Las tareas, coordinadas junto al personal policial, derivaron en la detención de dos personas mayores de edad, conforme la Ley Nacional 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad contra los Animales.

La Justicia resolvió ordenar la prisión preventiva para ambos acusados por un plazo inicial de dos semanas, mientras continuaba la investigación penal preparatoria. La medida tiene como objetivo asegurar el avance de la investigación, evitar posibles interferencias en la recolección de pruebas y garantizar la comparecencia de los imputados ante eventuales requerimientos judiciales futuros.

El caso fue ampliamente repudiado por organizaciones defensoras de los derechos de los animales de toda la provincia, que destacaron la gravedad del hecho y exigieron el pleno cumplimiento de la legislación para casos de crueldad animal. El reclamo llevó a los vecinos a realizar una movilización en el parque Armada Argentina, convocada por la Asociación de Protección Animal “La Voz de los sin Voz”.

Temas Relacionados

JujuyCrueldad animalMaltrato animalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Argentinos detenidos por robar en un shopping Miami: la dura advertencia de la Embajada de Estados Unidos

Los cinco turistas mendocinos pagaron la fianza de 4500 dólares y tomaron un vuelo para regresar a Argentina

Argentinos detenidos por robar en

“Mecheros VIP”: los cinco argentinos que robaron en un shopping de Miami pagaron la fianza y regresaron al país

Los cinco mendocinos acusados de robar ropa y valijas en el Dolphin Mall pagaron entre 4000 y 4500 dólares. No viajaron en carácter de deportados

“Mecheros VIP”: los cinco argentinos

Ocho guardias de la cárcel de Bouwer fueron detenidas por atacar a golpes a un interno trans

Luego de que la víctima radicara la denuncia, se abrió una investigación del caso. Las cámaras de seguridad del penal fueron fundamentales para corroborar la versión del denunciante

Ocho guardias de la cárcel

Investigan a un empleado municipal de Córdoba por amenazar a un periodista por redes sociales

Luego de que el comunicador formulara la denuncia, los investigadores vincularon el perfil anónimo con un empleado ligado a la Guardia Urbana de la capital y establecieron que hay pruebas incontrastables de su autoría

Investigan a un empleado municipal

Condenaron a tres integrantes de la banda de “Lucho” Cantero en Rosario por asociación ilícita

La notoriedad de la organización liderada por el hijo del asesinado jefe de Los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero, aumentó cuando se viralizó una foto en la que posaban junto al trapero Zaramay

Condenaron a tres integrantes de
DEPORTES
Locura por Neymar: un fanático

Locura por Neymar: un fanático invadió el campo y empujó a un futbolista del Santos contra los bancos de suplentes por error

Llegó como un fichaje galáctico al Real Madrid pero su presente genera dudas en España: “Es despistado e insustancial”

La escandalosa separación de una leyenda del fútbol de Alemania y una ex número 1 del tenis por una relación extramatrimonial

“Tengo esperanzas de que se concrete”: la frase sobre el apuntado por River Plate que generó revuelo

El ranking de los jugadores más valiosos del mundo: las dos figuras de la selección argentina en la lista

TELESHOW
Tini Stoessel compartió el álbum

Tini Stoessel compartió el álbum de sus días perfectos: relax entre amigos, familia y cumpleaños

Operaron a La Mona Jiménez: los detalles de su salud

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: “Rodeados de amor”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

INFOBAE AMÉRICA

Leonardo Padura recibió el doctorado

Leonardo Padura recibió el doctorado honoris causa por su “extraordinaria” obra en México

Rusia restringió las llamadas a través de Facetime, el servicio de mensajería de Apple

Trump recibe a los líderes del Congo y Ruanda para firmar un acuerdo clave para la paz en el este del Congo

Alemania aportará otros 100 millones de euros a Kiev para reparar la infraestructura energética ucraniana

Gael García Bernal: “Los actores jamás vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial”