Curso de sensibilización y prohibición de acercamiento a animales: condenaron a dos hombres acusados de torturar y matar a un perro en Jujuy

El animal estaba abandonado en una cancha del lugar y yacía sin vida

La provincia de Jujuy fue escenario de una sentencia judicial que marcó un precedente en casos de crueldad animal. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial obtuvo una condena con pena de ejecución condicional y resguardos especiales para dos acusados de torturar y matar a un perro en la ciudad de San Salvador de Jujuy, tras un acuerdo de juicio abreviado homologado por el fuero ambiental de la provincia.

Según informaron desde el MPA jujeño, la definición judicial se alcanzó este martes en una audiencia en la que intervino la jueza con funciones de control ambiental, Laura Flores. El fiscal especializado, Javier Sánchez Serantes, presentó el acuerdo al que arribaron ambas partes, que contempló la aceptación de los hechos por parte de los acusados. La magistrada homologó el acuerdo y dictó la condena impuesta.

La resolución estableció que los imputados sean considerados coautores penalmente responsables del delito de crueldad animal.

La pena asignada fue de seis meses de prisión condicional, lo que implica que no cumplirán tiempo en detención efectiva, aunque sí deberán respetar una serie de medidas de resguardo fijadas por el tribunal. Entre ellas, se dispuso la firma periódica de un libro de cauciones, la realización obligatoria de un curso de sensibilización y concientización animal de 40 horas y la prohibición de acercamiento y contacto con animales hasta completar la capacitación.

El acuerdo también fijó la prohibición de cualquier acto de perturbación u hostigamiento hacia la denunciante y los testigos. En materia de reparación, la jueza ordenó que cada uno de los condenados efectúe en el plazo de quince días el depósito de 50 kilos de alimento para perros de calidad media en la Sociedad Protectora de Animales de la provincia, según indica el comunicado oficial.

La sentencia, además, contempló la excarcelación de los acusados, ya que la jueza dispuso el cese de la prisión preventiva vigente desde 15 días antes y ordenó su libertad inmediata. “El procedimiento culmina con todos los requisitos de ley y condiciones para promover la reinserción y evitar la reiteración de conductas lesivas”, explicó Javier Sánchez Serantes durante la audiencia.

Desde el MPA de Jujuy subaryaron que su actuación es central para la investigación, persecución judicial y sanción del maltrato animal y otros delitos ambientales. En este sentido, su objetivo pasa po reforzar la protección del patrimonio natural y la promoción de una cultura de respeto y responsabilidad hacia los seres vivos.

El caso

La causa se inició a principios de noviembre, tras la denuncia de una protectora de animales que, durante varios días, buscaron al perro conocido como “Gringo”, en el barrio San Martín. El 7 de noviembre, el animal fue hallado sin vida en una cancha de la zona, con claros signos de haber sido sometido a torturas y agresiones severas antes de morir.

Según consignó Jujuy al momento, apenas se supo lo que había ocurrido, la fiscalía comenzó una investigación que permitió avanzar rápidamente en la identificación de los presuntos responsables.

Las tareas, coordinadas junto al personal policial, derivaron en la detención de dos personas mayores de edad, conforme la Ley Nacional 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad contra los Animales.

La Justicia resolvió ordenar la prisión preventiva para ambos acusados por un plazo inicial de dos semanas, mientras continuaba la investigación penal preparatoria. La medida tiene como objetivo asegurar el avance de la investigación, evitar posibles interferencias en la recolección de pruebas y garantizar la comparecencia de los imputados ante eventuales requerimientos judiciales futuros.

El caso fue ampliamente repudiado por organizaciones defensoras de los derechos de los animales de toda la provincia, que destacaron la gravedad del hecho y exigieron el pleno cumplimiento de la legislación para casos de crueldad animal. El reclamo llevó a los vecinos a realizar una movilización en el parque Armada Argentina, convocada por la Asociación de Protección Animal “La Voz de los sin Voz”.