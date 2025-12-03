Crimen y Justicia

Una mujer atropelló a su pareja, huyó y fue detenida tras el análisis de las cámaras de seguridad en Misiones

Ocurrió en la avenida Néstor Kirchner en el barrio Las Leñas de la localidad de Puerto Iguazú. La propia víctima hizo la denuncia

La mujer detenida por la Policía y la imagen de la cámara de seguridad donde el hombre se encuentra en el piso tras ser atropellado (Época)

Una mujer de 30 años fue detenida este lunes por la noche, acusada de atropellar a su pareja y abandonar la escena, tras un hecho ocurrido en la avenida Néstor Kirchner, en el barrio Las Leñas de Puerto Iguazú.

El episodio, que se registró cerca de las 19:30 horas, generó preocupación en el sector y puso en marcha un rápido operativo policial para identificar a la responsable del hecho.

Según fuentes policiales, la víctima, un hombre de 32 años, se presentó por sus propios medios en una comisaría local a denunciar haber sido embestido por un vehículo Toyota Camry, mientras circulaba a bordo de una motocicleta. Después del accidente, la agresora se fugó de la zona sin prestar auxilio, lo que agravó la situación judicial en su contra.

Personal médico arribó al lugar del incidente y asistió al conductor de la moto, que sufrió lesiones producto del impacto. Autoridades confirmaron que el herido recibió atención primaria y que no presentaba riesgo vital inmediato, aunque permanece en observación por las lesiones compatibles con un choque vial.

Tras la denuncia formal y el relato aportado por la víctima, la Policía de Misiones inició un procedimiento para identificar al automóvil y a la conductora. A partir del análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la zona de la avenida Néstor Kirchner, los investigadores pudieron reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Los registros visuales fueron clave para determinar la participación de la mujer, quien fue identificada y localizada en las últimas horas.

La sospechosa fue encontrada por las fuerzas de seguridad alrededor de las 22:00 horas, pocas horas después de la denuncia. Los efectivos lograron detenerla y ponerla a disposición de la Justicia interviniente.

La imputada tiene 30 años y residía en el mismo barrio Las Leñas. Vecinos del sector declararon que no se percibieron peleas ni incidentes previos al siniestro, aunque señalaron que no era extraño ver a la pareja movilizándose por la zona.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Puerto Iguazú, que empezó a reunir los elementos necesarios para la calificación del caso. La causa se tramita bajo la figura de lesiones y abandono de persona en siniestro vial, aunque no se descarta que puedan agravarse los cargos si surgen nuevos elementos en el avance de las pericias.

La mujer tras atropellar a
La mujer tras atropellar a su pareja se dio a la fuga pero fue detenida por la Policía

Discutió con su pareja y la arrastró cuatro cuadras sobre el capot

A principios del mes de agosto, en la localidad de Ensenada, una mujer de 27 años fue arrastrada sobre el capot del auto de su ex pareja durante al menos cuatro cuadras.

El agresor, identificado como I. K. G., de 33 años, fue detenido minutos después, cuando regresó al lugar del hecho.

El episodio de violencia tuvo lugar en la intersección de las calles Ferella y Sidoti, según fuentes policiales. Allí, una joven de 27 años y I. K. G., su ex pareja, mantenían una discusión en plena vía pública.

Testigos y las cámaras de seguridad del municipio registraron el momento en que la situación escaló: el hombre encendió su Citroën C3 gris, con intención de retirarse del lugar.

La joven, en un intento de impedir que se marchara, se aferró al capot del vehículo, del lado del conductor. I. K. G. no se detuvo: avanzó a gran velocidad por varias cuadras mientras la víctima permanecía colgada en una posición de alto riesgo.

Una de las cámaras de seguridad captó la imagen de la mujer aferrada al automóvil mientras el conductor seguía su marcha sin frenar. La secuencia se extendió por unos 200 metros, hasta que la víctima logró soltarse y cayó al asfalto, quedando con lesiones visibles en el rostro: especialmente, una inflamación en el pómulo izquierdo.

Tras recibir una alerta al 911, personal del Comando de Patrullas de Ensenada se presentó en el lugar. Allí, los agentes constataron la veracidad del hecho y entrevistaron a la joven, quien relató los detalles del ataque.

Inmediatamente, los policías de la Bonaerense solicitaron la asistencia del SAME, cuyos profesionales revisaron a la joven en el lugar, ante su negativa de ser trasladada al Hospital Cestino.

Minutos más tarde, volvió a la escena a bordo del mismo vehículo. La Policía procedió a su aprehensión inmediata y al secuestro del Citroën C3. El hombre fue trasladado a la seccional de Ensenada Primera.

La Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la fiscal Silvana Langone, avaló el procedimiento policial y dispuso que I. K. G. permanezca detenido y se remitan las actuaciones correspondientes a primera hora de este lunes.

El hecho se investiga como “lesiones en contexto de violencia de género”, según la información oficial.

