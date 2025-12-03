Dos ladrones con hasta 14 años de antecedentes penales fueron detenidos por un robo a un jubilado en San Justo

Las cámaras de seguridad registraron el fallido intento de fuga y la captura de los cuatro ladrones en San Justo

Un grupo de cuatro delincuentes -entre ellos dos con antecedentes penales de hasta 14 años- fue sorprendido in fraganti cuando intentaba entrar a robar a la casa de un jubilado de 79 años en la localidad bonaerense de San Justo, La Matanza. Todos terminaron detenidos.

Todo ocurrió durante la madrugada del domingo pasado, alrededor de las 3. Esa noche, efectivos de la DDI de La Matanza realizaban tareas de prevención y vigilancia en diversas zonas del mencionado partido marcadas por recientes casos de entraderas y escruches.

Según informaron fuentes de la investigación, en esas circunstancias observaron dos vehículos sospechosos, ambos con ocupantes en su interior. Eran un Peugeot 308 estacionado sobre la calle Mariano Santamaría al 2500 y, a la vuelta, una Ford EcoSport.

Ante esa situación, los agentes se acercaron para identificarlos. En ese momento, dos hombres salieron de una casa y se subieron al Peugeot, cuyo conductor intentó darse a la fuga. El coche, sin embargo, fue interceptado a pocas cuadras. Lo mismo sucedió con EcoSport.

Dentro del grupo de detenidos se encuentran César Ezequiel Machado, de 32 años, y Luis Alberto Benítez, de 28, dos viejos conocidos de la Justicia que arrastran antecedentes penales que se remontan a 2011 y 2016 respectivamente.

Los cuatro ladrones detenidos

Machado registra causas por estafa y asociación ilícita, homicidio, lesiones culposas agravadas, robo calificado y tentativa de homicidio, abiertas en jurisdicciones como Luján y La Matanza, también en Puerto Madryn. Durante todos esos años, estuvo preso en el penal de Olmos y pasó un tiempo con arresto domiciliario, usando tobillera electrónica.

Por su parte, el nombre de Benítez aparece en expedientes vinculados a robos agravados y violación de domicilio, todos tramitados en La Matanza. Los delitos lo llevaron a pasar por diferentes cárceles: la Unidad Penal N°45 de Melchor Romero, la N°31 de Florencio Varela y la N°39 de Ituzaingó. Había recuperado la libertad a fines de octubre del año pasado.

El resto de los aprehendidos son un joven de 21 años, identificado como B.A., y un menor de 16 años.

Al grupo se le secuestraron armas, herramientas y celulares, además de los dos vehículos. A propósito de los rodados, los investigadores descubrieron que la EcoSport fue denunciada como robada el día anterior.

Entre los elementos incautados figuran un revólver calibre .32 largo con cuatro proyectiles, guantes, una máscara, una media de tela usada para cubrir el rostro y mochilas.

Los elementos secuestrados

Así las cosas, los cuatro ahora quedaron imputados por robo agravado, encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego. El caso quedó en manos de la fiscalía N°1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, a cargo de Juan Volpicina.

Un día antes del operativo en Mariano Santamaría, otra violenta secuencia tuvo lugar en San Justo, a unas 14 cuadras de distancia. La tarde del sábado, cerca de las cuatro, un hombre fue interceptado en Malabia y Guatemala por seis ladrones armados que lo abordaron bajo la modalidad “piraña”.

Mientras la víctima estacionaba su auto, una camioneta azul se detuvo a su lado y de inmediato los asaltantes descendieron, lo apuntaron y abrieron las puertas del vehículo. El hombre, que intentó resistirse, terminó herido de bala en una pierna y recibió fuertes golpes en la cabeza mientras los ladrones se llevaban su coche.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad y luego fue difundida en redes sociales por allegados de la víctima, quienes buscaron recuperar su documentación personal. En la huida, uno de los delincuentes estuvo a punto de atropellar al dueño del vehículo, que fue asistido por vecinos y luego atendido en el Hospital Paroissien, fuera de peligro.

El auto robado y la camioneta utilizada por los asaltantes fueron recuperados por la Policía poco después, aunque los autores del robo aún no pudieron ser localizados.