Crimen y Justicia

Atraparon en Chubut a un capo del “Clan Gallardo”: se había teñido el cabello y usaba un DNI falso

Héctor Argentino Gallardo estaba prófugo desde 2022 por una causa de homicidio en Santa Fe, donde integraba la lista de los 10 más buscados

Héctor Argentino Gallardo, tras ser detenido este martes

A Héctor Argentino Gallardo lo venían buscando desde hacía varios años por una causa de homicidio, además de sus vínculos con una banda narco de Santa Fe. Para no ser atrapado, se tiñó el pelo, ocultó sus tatuajes y usó un DNI trucho. Pero la estrategia no le resultó: finalmente, lo capturaron en Puerto Madryn.

Gallardo estaba en la lista de los 10 más buscados de Santa Fe y tenía una recompensa de 25 millones de pesos. El ahora detenido está señalado como uno de los líderes del “Clan Gallardo”, que manejaba negocios de narcomenudeo y lavado de dinero en esa provincia y otras, como Córdoba.

Su arresto ocurrió este martes después de un trabajo conjunto de áreas provinciales y federales que relacionaron movimientos del prófugo en varias provincias.

Los investigadores habían obtenido el dato de que Gallardo podría estar en la ciudad de la costa chubutense, por lo que, desde la semana pasada, detectives de la División de Investigaciones de Puerto Madryn junto a la División Drogas Peligrosas se desplegaron y realizaron seguimientos hasta que, cerca de las 19 del martes, detectaron a un sospechoso en un edificio de la calle Salta.

Los agentes comenzaron a seguirlo hasta la costanera. Y a las 19:55 lo abordaron en la zona de Salta y avenida Rawson.

“El Patrón” hizo su último intento por evadir a la Justicia: les mostró a los policías un documento que lo identificaba como “Walter Gallardo”. Pero los tatuajes en su cuerpo, especialmente uno de una pantera negra en su pierna derecha, coincidían con los del delincuente buscado.

El acusado fue capturado mientras caminaba por la costanera de Puerto Madryn

La fiscal de turno Angélica Cárcano ordenó su demora en la Comisaría Segunda hasta esclarecer su identidad. Poco después, la División Policía Científica lo identificó formalmente: era Gallardo, sobre quien pesaba una orden de captura nacional.

“El Patrón” ocupó lugares clave en la historia criminal reciente de la región. Fue uno de los fundadores del “Clan Gallardo”. Este grupo narco funcionó con una estructura piramidal dedicada a la comercialización de cocaína y marihuana, y a maniobras de lavado de activos. En la cúspide estaba Peregrino “Tito” Gallardo, escoltado por otros familiares, entre ellos el propio Héctor.

Según la información oficial, el grupo tuvo redes de “kioscos” de droga en barrios humildes de las localidades de Frontera (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba). Utilizaban domicilios particulares como depósitos y puntos de venta, movían la droga entre provincias y usaban prestanombres para lavar el dinero.

A causa de ello, en mayo de 2021, 16 integrantes de la banda recibieron condenas de hasta 12 años de cárcel. Para ese entonces, por su parte, Gallardo ya había sido condenado en otro proceso vinculado a la misma organización narco.

Imagen difundida por el Gobierno de Santa Fe tras la captura del acusado

La primera detención de “El Patrón” fue en 2013, después de un operativo en Salta a cargo de Gendarmería. En aquella época, la Justicia de Córdoba le abrió una causa por organización y financiación del tráfico de drogas y, en diciembre de 2017, lo sentenció a 14 años de prisión.

Aquel proceso había incluido escuchas y seguimientos sobre el grupo, que se movía entre Salta, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza.

Ya en prisión, Gallardo permaneció algunos años en el penal de Bouwer y en la Unidad Penitenciaria Nº7 de San Francisco. En 2019, la Justicia le otorgó arresto domiciliario a raíz de su edad y problemas de salud.

Su paradero se perdió en abril de 2022. Gallardo desapareció tras haber sido imputado por el crimen de Carlos Cabrera en Frontera. En ese hecho, la víctima fue atacada a balazos por dos sujetos que se movían en moto. Desde entonces, “El Patrón” se mantuvo prófugo.

Gallardo había modificado su aspecto para pasar desapercibido

Para no ser detectado, usó un documento falso y modificó su aspecto personal. Cambió el corte y el color del cabello y se ocupó de no dejar expuestos sus tatuajes. Según la investigación, así comenzó a alejarse de Santa Fe en dirección al sur del país. Se determinó que pasó por Buenos Aires y Neuquén antes de instalarse en Chubut.

Luego de la detención, ahora las autoridades chubutenses trabajan con sus pares santafesinas para concretar el traslado del acusado.

