Sorprendieron a un hombre cuando abría la puerta del garaje de su casa y le robaron el auto en La Plata

El hecho ocurrió en la calle 531, entre 11 y 12, en la localidad de Tolosa. En cuestión de segundos, y mientras le apuntaban con un arma de fuego, le quitaron su vehículo

Dos delincuentes sorprendieron a un hombre cuando abría la puerta del garaje de su casa y le robaron el auto en La Plata (Google Maps)

Un episodio de inseguridad ocurrió en la madrugada del domingo en Tolosa, una localidad del partido de La Plata, cuando un hombre de 49 años sufrió un robo a mano armada mientras intentaba entrar su vehículo a su domicilio.

El robo involucró una rápida y sorpresiva maniobra de intimidación: mientras Nicolás, vecino de la calle 531 entre 11 y 12, retornaba a su casa en su automóvil, un Kia Cerato gris, otro vehículo oscuro se interpuso y bloqueó su paso.

Allí, al menos dos delincuentes descendieron, uno de ellos armado, y exigieron que la víctima abandonara el vehículo, según informó el portal 0221.

Nicolás, tras reaccionar al peligro, optó por arrojarse sobre la vereda para resguardarse. Desde allí observó cómo uno de los ladrones se adueñaba de su vehículo, mientras el cómplice volvía al auto original. Ambos escaparon rápidamente de la zona a toda velocidad, empleando las calles internas del barrio para perderse en la oscuridad.

Aún consternado por lo sucedido, entregó a la Policía Bonaerense las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda. El material ya se encuentra bajo análisis de los investigadores, quienes buscan identificar a los implicados y determinar si el robo forma parte de un patrón repetido en el sector.

El hombre no sufrió lesiones físicas en el hecho, aunque la velocidad de la acción generó temor e indignación en el barrio.

Una de las vecinas relató que, horas antes del robo, observó a una pareja sacando fotos a distintas viviendas y prestando atención a los movimientos de los propietarios en la zona. Esa descripción se compartió como un posible indicio de tareas previas de inteligencia por parte de bandas delictivas.

La víctima realizó la denuncia poco después del hecho (Noticias XFN)

Robaron a una concejal en La Plata

Este último fin de semana, una concejal por el partido de La Libertad Avanza (LLA) fue víctima de un robo en su casa de Barrio Norte, mientras se encontraba en el interior de la vivienda junto a su madre. Los delincuentes se llevaron varias de sus pertenencias y ocasionaron daños considerables. Hasta el momento, no hay detenidos.

El hecho ocurrió en las primeras horas de la noche del domingo, cuando la integrante del Concejo Deliberante, Florencia Barcia, y su mamá estaban en la cocina. Sin embargo, ninguna se percató, dado que el robo tuvo como escenario los dormitorios.

Los delincuentes forzaron con una barreta las rejas de las ventanas de la casa de la calle 36, entre 1 y 2, y se llevaron varios elementos, aunque no trascendió qué contenía el botín. Cuando ambas mujeres se dirigieron a las habitaciones, se encontraron con todo “revuelto”, según indicó El Día.

“La verdad estoy tan mal que no tengo ni fuerza para hablar”, expresó Barcia ante el portal 0221, evitando ampliar datos sobre lo sucedido. Este es el segundo episodio que enfrenta la mujer en lo que va del año. El primero ocurrió a mediados de marzo en el mismo barrio, pero no dentro de la vivienda.

El 13 de marzo, Barcia fue abordada por dos motochorros que la despojaron de sus pertenencias en un ataque con armado. A pesar del mal momento que atravesó la mujer, no sufrió heridas de gravedad.

En aquella ocasión, su compañero del Concejo, Nicolás Morzone, difundió el caso mediante redes sociales, al tiempo que expresó su solidaridad con la afectada. “Ayer dos motochorros a punta de pistola asaltaron a la Concejal @FlorenciaBarcia en Barrio Hipódromo. Toda mi solidaridad con ella y su familia. La situación de la inseguridad en La Plata es un descontrol total”, escribió el integrante del PRO en su cuenta de X al día siguiente del episodio.

Condenaron a un hombre por

Cinco personas atacaron a golpes

Investigan la muerte de un

Cayó un hombre que estuvo

Balearon a un adolescente en
