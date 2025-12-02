“Premium Quality”: el particular envoltorio de 100 kilos de cocaína hallados en un control en Santa Fe

Santa Fe: una perra entrenada de Gendarmería descubrió más de 100 kilos de cocaína ocultos en un auto

Durante un operativo realizado este lunes en la provincia de Santa Fe, personal de la Gendarmería Nacional incautó más de 100 kilos de cocaína ocultos en un auto que circulaba por la Ruta Nacional N° 34. Los ladrillos tenían una particularidad: su envoltorio amarillo llevaba la imagen de un delfín y la leyenda: “Premium Quality, satisfaction guaranteed”. En español, calidad premium, satisfacción garantizada.

El hallazgo fue posible luego de que el can Sasha, entrenada en detectar narcóticos, se alarmara al detectar la presencia de la droga en la parte trasera del vehículo.

Según precisaron fuentes de la GNA a Infobae, el procedimiento se llevó adelante en el kilómetro 289 de la RN 34, donde efectivos de la Sección Seguridad Vial “Ceres”, pertenecientes al Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela”, detuvieron la marcha de un auto procedente de la ciudad jujeña de La Quiaca.

El trabajo de Sasha resultó decisivo, ya que la perra señaló la existencia de sustancias sospechosas en el baúl y los zócalos del auto.

El sello de garantía en los ladrillos

“Ahí está marcando la rueda, por la parte de adentro”, se escucha decir a uno de los efectivos en el video que encabeza esta nota, cuando el can detectó la sustancia que viajaba oculta.

Tras detectar la posible presencia de estupefacientes, los uniformados solicitaron autorización a la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela para llevar a cabo el operativo. Ante testigos, los agentes intensificaron la inspección del vehículo y hallaron 100 panes envueltos que, tras una prueba de campo, se confirmó que contenían un total de 105,911 kilogramos de cocaína.

Los 100 panes de cocaína hallados en la parte trasera del auto

Además del estupefaciente, los gendarmes incautaron el automóvil y otros objetos considerados de interés para la causa. El conductor del vehículo, por su parte, permaneció detenido bajo los cargos de infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes en Argentina.

El procedimiento involucró el traslado del rodado y de la persona implicada a una dependencia policial, donde se completaron las actuaciones correspondientes ante la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela, a cargo de la investigación.

Insólito: traficaban cocaína oculta dentro de peluches y fueron descubiertos por Gendarmería

Un increíble hallazgo tuvo lugar durante los últimos días de noviembre, en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional: en un control vehicular sobre la Ruta Nacional N°38, en la localidad tucumana de Huacra, los agentes hallaron e incautaron más de dos kilos de cocaína que estaban escondidos dentro de peluches.

La detección se logró gracias al trabajo del can detector de narcóticos Fedra, que durante una inspección realizada a un ómnibus “tour de compras” alertó a los efectivos sobre la posible presencia de drogas. La requisa finalizó con el hallazgo de nueve paquetes con estupefacientes dentro de los juguetes -que a su vez estaban adentro de unas bolsas- y la detención de una pasajera de nacionalidad boliviana, según supo este medio.

Gendarmería Nacional encontró más de dos kilos de cocaína ocultos dentro de peluches

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” de Gendarmería, que frenaron la marcha de un colectivo que tenía como destino la provincia de Mendoza. El servicio funcionaba bajo la modalidad de “tour de compras”, frecuentemente utilizado para transportar diferentes cargas y pasajeros entre provincias.

Durante el control de rutina, el can Fedra fue clave al señalar, frente a testigos, dos bolsas que llamaron su atención por la probable presencia de sustancias prohibidas. Los bultos pertenecían a una mujer que viajaba a bordo del ómnibus y, tras la alerta, los gendarmes procedieron a una inspección más minuciosa.

En esta revisión, los funcionarios notaron que en el interior de las bolsas había varios peluches. Lo primero que llamó la atención fue el peso excesivo de cada uno. Al observarlos con mayor detalle, verificaron que todos los peluches tenían un cierre en la costura. Al manipularlos, en cada uno encontraron una manta, característica poco habitual en este tipo de juguetes.

Los peluches incautados por Gendarmería Nacional

El hallazgo central llegó al remover las mantas de los peluches. En su interior había nueve paquetes envueltos en plástico que contenían una sustancia blanca. Los efectivos realizaron el test anticontrabando, que arrojó resultado positivo para cocaína. La droga incautada totalizó 2 kilos 850 gramos.

En este contexto, Gendarmería detuvo a la propietaria de las bolsas, una mujer de nacionalidad boliviana que quedó a disposición de la justicia. El Juzgado Federal N°1 de Tucumán ordenó el secuestro de la totalidad de la mercadería incautada, la sustancia prohibida y los objetos utilizados para camuflar la droga.