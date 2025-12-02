Detuvieron a una embarazada y a su pareja en Mar del Plata: los filmaron robando autos estacionados

Personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Mar del Plata detuvo a dos personas por intento de robo agravado a un automóvil y encubrimiento

Un operativo de la DDI Mar del Plata interrumpió una secuencia inusual en una reconocida estación de servicio de la ciudad. Dos personas, una de ellas embarazada, quedaron registradas por el celular de un agente en pleno acto delictivo, mientras robaban objetos de un vehículo estacionado.

Todo comenzó durante la tarde de este lunes, cuando el agente, mientras cumplía una orden de servicio de prevención de delitos vinculados con automotores, detectó en una estación de servicio YPF ubicada sobre la Diagonal entre Avenida Champagnat y Avenida Colón a dos personas extrayendo objetos del interior de una Renault Kangoo, estacionada en el lugar. Según detallaron fuentes policiales a Infobae, lo hacían utilizando una herramienta identificada como “yuga”.

El escenario se tornó insólito: los movimientos quedaron captados por el teléfono celular del policía. Todo ese registro fílmico luego fue incorporado al expediente, bajo supervisión de la Unidad Fiscal de Flagrancia, al mando de la fiscal Mariana Baqueiro. De acuerdo a los partes oficiales, los sospechosos —J.C.T. de 29 años y B.A.N. de 25— trasladaban los objetos desde la camioneta hacia un Honda City detenido justo a su lado.

Al advertir la situación, los policías solicitaron refuerzos por la vía radial y, en minutos, arribaron móviles identificados para cercar la zona y evitar fugas. La reducción de los protagonistas del hecho se logró sin incidentes. Al identificar a los involucrados, los uniformados confirmaron que B.A.N. cursa un embarazo, motivo por el cual la fiscalía dispuso otorgarle la libertad en el mismo acto, de acuerdo con lo que señala la medida tomada por el Ministerio Público Fiscal.

La mujer embarazada fue dejada en libertad, mientras que su pareja fue trasladada a Batán

El operativo incluyó la requisa urgente del Honda City. Del interior, los oficiales secuestraron numerosos elementos cuya procedencia no pudo ser justificada por los aprehendidos. Entre los objetos incautados destacaron cuatro palas nuevas, un compresor con mangueras, un malacate, tijera, cortavidrios, bastón extensible, dos linternas, un calibre metálico, además de dos llaves de ignición, dos manijas para quitar tuercas de llantas, dos adaptadores de tuercas de seguridad, una navaja tipo Victorinox, una cubierta de auxilio sin rodar marca Pirelli P1 medida 175-65-14 y una campera vinculada al hecho.

Por orden judicial, J.C.T. fue derivado a la Unidad Penal 44 de Batán, mientras la investigación continúa bajo la órbita de la UFI de Flagrancia. La instrucción prevé analizar tanto los elementos secuestrados como las grabaciones realizadas por los integrantes de la DDI. Todo el accionar policial fue consignado ante el Ministerio Público Fiscal, que dispuso mantener a disposición los materiales incautados y avanzar en la recolección de pruebas.

Persecución y tiroteo en Mar del Plata

Intentaron escapar de la policía, atropellaron a dos hombres que cargaban garrafas y se enfrentaron a los tiros en Mar del Plata

Una violenta persecución policial tuvo lugar en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata, donde agentes se enfrentaron a tiros con un grupo de delincuentes para recuperar un auto Fiat Cronos blanco que había sido robado durante la mañana del viernes. En el marco del operativo, que quedó grabado por las cámaras de seguridad, los sospechosos intentaron huir marcha atrás y atropellaron a un joven de 30 años que justo cargaba unas garrafas en su vehículo.

El hecho comenzó cuando un hombre de 42 años reportó que tres personas armadas lo interceptaron mientras sacaba el Fiat de su vivienda en Gutemberg al 11.500 y se lo robaron. En consecuencia, se abrió una investigación encabezada por la fiscal Lorena Hirigoyen, y se ordenó un intenso operativo de búsqueda que llevó adelante personal del Comando de Patrullas.

El recorrido se centró en las zonas del Autódromo y Las Heras. Si bien las autoridades identificaron rápidamente a los sospechosos, costó interceptarlos dado que el ladrón que conducía hacía una serie de maniobras evasivas para no ser atrapado.

Según fuentes policiales, en un primer momento se perdió de vista el automóvil. Más tarde, agentes policiales volvieron a detectar el rodado y comenzó una persecución. Durante el intento de detención, el conductor del Fiat embistió a un joven de 30 años.

El impacto movilizó a una ambulancia que trasladó al herido al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA); el diagnóstico fue politraumatismos leves y permanecía lúcido y fuera de peligro.