Crimen y Justicia

Mató a su pareja en Santa Fe y murió tras chocar con su moto mientras huía

Una vez que las autoridades identificaron al fallecido en el siniestro, lograron comprobar que sus características correspondían a las del principal sospechoso por el crimen, ocurrido durante la madrugada del domingo

Guardar
El principal sospechoso de un
El principal sospechoso de un femicidio en Santa Fe murió en un accidente de tránsito mientras se fugaba

Una mujer fue hallada muerta este domingo en su vivienda de Esperanza, en el departamento San Cristóbal, a casi 200 kilómetros de Rosario. El principal sospechoso, su ex pareja, murió en un accidente de tránsito mientras intentaba huir en motocicleta por la Ruta Provincial 6.

La secuencia comenzó a las 11.53, cuando un llamado al 911 alertó sobre un episodio de violencia de género en una vivienda situada en la intersección de Moreno y Bosch. Al llegar al lugar, los efectivos constataron el asesinato de la mujer, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda del presunto agresor.

Poco después, se produjo un accidente fatal sobre la Ruta Provincial 6. Un hombre que conducía una motocicleta colisionó contra un camión Volkswagen y perdió la vida en el acto. De acuerdo con los medios locales citados por Rosario3, la investigación apunta a que el sospechoso del femicidio emprendió la fuga hacia el norte, giró en Paso Vinal y luego tomó la Ruta 6, donde finalmente ocurrió el choque mortal. Las circunstancias exactas del siniestro aún se encuentran bajo análisis.

La Policía de Investigaciones (PDI) intervino en el caso y, tras las primeras diligencias, el jefe de la Unidad Regional XI confirmó que la identidad, la vestimenta y el vehículo del fallecido coincidían plenamente con los del principal sospechoso del asesinato de Cecilia O. Este dato fue clave para vincular ambos hechos y orientar la pesquisa.

En el plano judicial, la fiscal Laura Giordanino asumió la investigación por el crimen de la mujer, mientras que María Laura Arri quedó a cargo de las actuaciones relacionadas con el accidente de tránsito. Esta última ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión las causas del deceso del motociclista, así como las diligencias de rigor en el lugar del choque.

La investigación continúa en desarrollo, con los fiscales abocados a reconstruir la secuencia de los hechos y a establecer si se trató efectivamente de un femicidio. Mientras tanto, los hijos de la pareja fueron puestos bajo custodia y permanecen a resguardo.

Condenaron a perpetua al acusado de prender fuego y matar a Romina Videla

A cinco años del asesinato de Romina Videla, el Tribunal Oral Criminal IV de La Plata condenó a prisión perpetua a Héctor Ismael Carrizo por haber provocado el incendio que causó la muerte de su pareja en el barrio de Melchor Romero el 27 de marzo de 2020.

Romina Videla y su femicida,
Romina Videla y su femicida, Héctor Carrizo

En los fundamentos de la sentencia, la jueza Carolina Crispiani destacó: “A Romina también la mató la violencia que precedió al fuego. Esa violencia que se anuncia, que se naturaliza, que pide auxilio y no siempre lo encuentra; esa violencia que, cuando el Estado llega tarde, termina escribiendo su última línea en una morgue”. El tribunal, integrado también por Emir Alfredo Caputo Tártara y Andrés Vitali, consideró probado que el crimen fue el desenlace de un ciclo prolongado de violencia de género.

La investigación, que comenzó bajo la fiscal María Eugenia Di Lorenzo y luego pasó a la Unidad Funcional de Instrucción especializada en violencia de género, reconstruyó años de maltratos, amenazas, control económico y aislamiento ejercidos por Carrizo sobre Videla. Testimonios y pruebas revelaron que, antes del ataque, la víctima había llamado al 911 para denunciar agresiones y amenazas explícitas, incluyendo la frase: “Te voy a prender fuego”.

El tribunal declaró a Carrizo culpable de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género e incendio doblemente agravado”. Entre los elementos clave, los jueces señalaron la diferencia en la gravedad de las lesiones —Videla sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo, mientras que Carrizo solo presentó el 12%— y la conducta posterior del acusado, quien intentó limpiar la escena del crimen.

El tribunal reconoció que el
El tribunal reconoció que el Estado había llegado tarde a socorrer a Videla

La noche del hecho, tras una discusión, Carrizo sacó a las hijas que tenía en común con la víctima y, tras impedirle salir, inició el incendio de manera intencional. Los demás hijos de Videla lograron escapar sin lesiones graves. La madre de seis hijos falleció cinco días después en el Instituto del Quemado.

Durante el juicio, el fiscal Lucas Domski solicitó la pena máxima, mientras que la defensa de Carrizo pidió la absolución, argumentando falta de pruebas directas. El tribunal, de forma unánime, rechazó estos planteos y subrayó la existencia de “indicios serios, precisos y concordantes” que confirmaron la autoría del acusado.

Temas Relacionados

Santa FeSan CristobalEsperanzaViolencia de géneroFemicidioHomicidiosAccidente de tránsitoÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Padre y futbolista reconocido en la región: quién era el joven asesinado a la salida de la fiesta de egresados de su hermano en Córdoba

Gerónimo Carabajal tenía 26 años y fue atacado con una puñalada en el pecho en el pueblo de Melo, al sur de la provincia

Padre y futbolista reconocido en

Detuvieron a dos sospechosos de robar cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF en Ensenada

Los ladrones ingresaron al predio tras cortar el alambrado olímpico y sustrajeron el cableado y otros materiales metálicos. Tras una serie de allanamientos en Villa Eucaliptus, fueron aprehendidos dos hombres de 46 y 33 años

Detuvieron a dos sospechosos de

Mataron de una puñalada en el pecho a un joven que salía de la fiesta de egresados de su hermano en Córdoba

Una pelea que comenzó dentro del evento escaló en la vía pública y terminó en tragedia. El presunto agresor tiene 30 años y está detenido. Ocurrió en el pueblo de Melo, al sur de la provincia

Mataron de una puñalada en

Salvaje robo piraña en San Justo: seis ladrones lo atacaron, lo balearon y casi lo atropellan con su propio auto

La víctima del asalto, con un balazo en la pierna, fue asistida por los vecinos y trasladada a un hospital

Salvaje robo piraña en San

La Policía de la Ciudad detuvo en Ramos Mejía a un sospechoso de robar un camión de celulares

Un hombre de 62 años fue arrestado tras una investigación policial que incluyó análisis de cámaras y rastreo de llamadas, en relación con el asalto a un vehículo de carga de dispositivos electrónicos

La Policía de la Ciudad
DEPORTES
Durísimas acusaciones de Argentinos a

Durísimas acusaciones de Argentinos a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

Faustino Oro recuperó la sonrisa: ganó y otra vez es puntero del campeonato argentino

TELESHOW
Valu Cervantes y Enzo Fernández,

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

El álbum de fotos de Rosalía en Buenos Aires: del atardecer en el Obelisco a la visita a La Bombonera con Trueno y Momo

El encuentro estelar de Lali Espósito con Rosalía, Úrsula Corberó y Emilia Mernes: todas las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Observadores internacionales fueron expulsados de

Observadores internacionales fueron expulsados de un centro de votación en Honduras por colectivos afines al partido oficialista

Steve Witkoff viajará a Moscú para volver a reunirse con Putin tras las conversaciones con Ucrania en Florida

Estados Unidos destruyó más de 15 depósitos de armas de ISIS en el sur de Siria

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios