Salvaje robo piraña en San Justo: seis ladrones lo atacaron, lo balearon y casi lo atropellan con su propio auto

La víctima del asalto, con un balazo en la pierna, fue asistida por los vecinos y trasladada a un hospital

Isidro Casanova: le robaron el auto y lo balearon antes de escapar

Un hombre fue brutalmente atacado por un grupo de ladrones que lo interceptó al estilo “piraña” cuando estacionó su auto en San Justo, en el partido de La Matanza.

El violento robo ocurrió este sábado, cerca de las cuatro de la tarde, en Malabia y Guatemala, donde la víctima fue abordada por seis delincuentes armados que bajaron de una camioneta azul.

Una cámara de seguridad grabó la totalidad del episodio. En las imágenes se puede observar la llegada del vehículo blanco, que se detiene lentamente, detrás de otro. En el fondo, aparece una camioneta azul que pasaba por la esquina y, al parecer, sus ocupantes percibieron el movimiento y decidieron cambiar el trayecto. Enseguida, doblaron y se pusieron a la par de la víctima.

De la camioneta se bajaron seis ladrones que, de forma intempestiva y simultánea, se abalanzaron sobre el dueño del coche blanco, mientras lo apuntaban y le abrían la puerta del conductor y del acompañante.

La víctima fue baleada en
Al parecer, la víctima intentó resistirse y se negó a dejar su auto. Tal vez, como reflejo, intentó acelerar. Sin embargo, lo detuvo el auto que estaba adelante suyo. En ese momento, los delincuentes lo obligaron a salir a la fuerza, con tironeos y fuertes golpes en la cabeza. Además, le dispararon.

La secuencia que sigue muestra a la víctima rengueando en el medio de la calle. Sin más, algunos de los ladrones regresaron a la camioneta azul en la que habían llegado y otros abordaron el auto para escapar.

En la huida, el delincuente, que quedó al mando del volante del vehículo robado, casi atropella a su propietario, que debió ser asistido por vecinos. Casi al instante, se ve a un colectivo pasar por la escena sin percatarse, sus pasajeros ni el chofer, lo que había ocurrido segundos antes.

El video del hecho se viralizó en redes sociales, luego de que una allegada al hombre asaltado lo compartiera con el fin de recuperar los documentos que se llevaron los asaltantes. “Siguen robando en el barrio con los dos autos”, advirtió la autora del posteo en Facebook.

El caso quedó a cargo de la UFI N°6 de La Matanza, a cargo de Mariana Sogio. Fuentes judiciales indicaron que la víctima fue trasladada al Hospital Paroissien con un impacto de bala, donde fue atendido y permanece fuera de peligro.

En cuanto a la instrucción, las fuentes detallaron que se están realizando tareas de inteligencia con la finalidad de identificar a los autores del hecho.

Por último, el auto robado ya fue hallado, como así también la camioneta en la que se movilizaban los delincuentes.

Cayó una banda de menores dedicada a robar autos

Días antes al robo en Isidro Casanova, la Policía bonaerense detuvo, en La Matanza, a los miembros de una banda dedicada al robo automotor a mano armada e integrada por menores de entre 14 y 16 años.

Fuentes de la investigación indicaron a Infobae que este viernes fueron detenidos tres adolescentes por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y banda”, así como tenencia ilegal de un arma.

Uno de los jóvenes detenidos
Las detenciones fueron en la localidad de Villa Luzuriaga, en la intersección de avenida Presidente Perón y América. Allí, las autoridades lograron detener a J.D.V (16), R.L.R (16) y R.D.L (14). También les secuestraron un revolver calibre 22 y una mochila negra de Nike.

Según las fuentes, los detectives realizaban recorridas encubiertas en las zonas con mayor índice de robos de autos a mano armada, como parte de tareas preventivas. A la altura de Miró y General Ocampo, advirtieron a tres jóvenes que caminaban con “actitud sospechosa” en dirección a la avenida Presidente Perón.

Lo que terminó por delatarlos fue que uno de ellos circulaba con la mano en la cintura, como si estuviera acomodándose un arma oculta entre su ropa.

Si bien los oficiales decidieron dar la vuelta a la manzana para identificarlos, los jóvenes se les perdieron de vista. Ya en las calles Bermúdez y Entre Ríos, un vecino alertó a los policías de que tres jóvenes con la misma descripción se habían fugado después de intentar robar su Ford Focus.

