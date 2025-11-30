Crimen y Justicia

Detuvieron a dos sospechosos de robar cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF en Ensenada

Los ladrones ingresaron al predio tras cortar el alambrado olímpico y sustrajeron el cableado y otros materiales metálicos. Tras una serie de allanamientos en Villa Eucaliptus, fueron aprehendidos dos hombres de 46 y 33 años

La Dirección Departamental de Investigaciones La Plata coordinó un operativo tras el robo de cables en YPF donde se secuestró un pistolón, una tijera corta, metales y se detuvo a dos personas que operaron en distintos días dentro del predio a través de un muro perimetral de dos metros

Una maniobra poco habitual sacudió el complejo industrial de YPF ubicado en la localidad de Ensenada: un grupo de personas irrumpió en horas de la madrugada al predio, se desplazó entre el cableado de alta tensión y, en minutos, se apoderó de elementos metálicos antes de efectuar una veloz huida. Lo que parecía un golpe fugaz terminó por desatar una investigación policial que culminó con la detención de dos sospechosos y el secuestro de herramientas, un arma y el vehículo utilizado en la fuga.

El hecho se produjo el pasado 15 de noviembre, cuando el vigilador del complejo advirtió movimientos inusuales en el sector ubicado sobre calle 2, entre 3 y 11, dentro de las instalaciones de la empresa petrolera. Según su denuncia, dos individuos burlaron el muro de dos metros al cortar el alambrado olímpico y accedieron al complejo.

Con rapidez, cortaron y sustrajeron parte del cableado de alta tensión, junto con otros elementos ferrosos. Cuando advirtieron la presencia del empleado, se dieron a la fuga, escapando en una Renault Kangoo roja, a la vista del personal de seguridad, que dio inmediato aviso a la policía.

Las cámaras de seguridad fueron determinantes para la investigación. El relevamiento efectuado por los agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones La Plata permitió identificar el modus operandi de los implicados quienes—según se reconstruyó—habrían intentado hechos similares los días 12 y 13 del mismo mes, siempre en la misma zona y empleando la misma camioneta que usaron para darse a la fuga el día del robo.

La utilización de esos registros fílmicos posibilitó avanzar en la identificación de los autores y el automotor involucrado, un detalle clave para habilitar las diligencias judiciales posteriores.

Con los elementos recolectados, la investigación tomó velocidad. La solicitud presentada ante la UFIyJ 11, a cargo del Dr. Garganta, y el Juzgado de Garantías 5, a cargo de la Dra. Garmendia, derivó en la emisión de cinco órdenes de allanamiento y tres de detención.

Los operativos, realizados en conjunto con personal de la EPDS Ensenada, el GAD y la Infantería, se concentraron en el asentamiento conocido como Villa Eucaliptus.

La Dirección Departamental de Investigaciones La Plata coordinó un operativo tras el robo de cables en YPF donde se secuestró un pistolón, una tijera corta, metales y se detuvo a dos personas que operaron en distintos días dentro del predio a través de un muro perimetral de dos metros

En ese escenario, según informaron fuentes del caso a Infobae, la Policía detuvo a S.A.D., de 46 años, y a B.B.B., de 33, ambos identificados como sospechosos principales del robo. Como resultado de los allanamientos, los investigadores secuestraron un pistolón doble caño calibre 14 de la marca Sportiman, el cual no tenía numeración visible, trece cartuchos, una tijera corta metales y la mencionada camioneta Renault Kangoo de color rojo que, según se puede observar en las cámaras de seguridad tomadas en el predio de YPF, es la que utilizaron para fugarse.

La información reunida por la policía, cotejada con el material fílmico, permitió a la fiscalía encuadrar los hechos bajo la figura de robo calificado. Fuentes del caso confirmaron que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, bajo los cargos que investiga el Departamento Judicial de La Plata. Por otra parte, no se informó si S.A.D. y B.B.B. tienen antecedentes que puedan complicar su situación procesal.

Mientras los elementos secuestrados fueron sometidos a peritajes, la investigación permanece abierta y orientada a determinar si existen más personas vinculadas a la secuencia de robos detectada en las instalaciones del complejo industrial YPF ubicado en Ensenada.

La actuación policial y judicial continúa bajo estricta reserva. Las fuentes consultadas remarcaron que toda la información aportada al expediente proviene de elementos fílmicos y tareas de inteligencia realizadas por la DDI La Plata en coordinación con las autoridades judiciales, quienes aguardan por nuevas pericias para avanzar con la causa y definir la situación de los detenidos.

