Detuvieron a dos delincuentes que iban en una camioneta robada tras perseguirlos entre Mataderos y Villa Urquiza

La Policía de la Ciudad detuvo a dos delincuentes que escapaban en un auto robado

Tras una persecución que se extendió por más de 15 kilómetros, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a dos delincuentes que intentaban huir en una camioneta robada. Los sospechosos tienen 19 y 20 años.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que todo comenzó después de que efectivos de la Comisaría Vecinal 9A de la Policía porteña que patrullaban en la intersección de la avenida Alberdi y Miralla, en el barrio de Mataderos, identificaron un vehículo Peugeot 208 sospechoso e intentaron detenerlo mediante señales lumínicas y sonoras.

Los delincuentes ignoraron las órdenes policiales y huyeron a alta velocidad hacia la avenida General Paz, para finalmente ser interceptados a la altura de la calle Azipurúa en Villa Urquiza. En total fueron más de 150 cuadras de persecución a plena luz del día.

Al ser identificados -indicaron las fuentes consultadas por este medio- se comprobó que ambos contaban con un prontuario extenso: tenían antecedentes por delitos de hurto, tenencia simple de arma de guerra sin autorización, tenencia de estupefacientes atenuada para uso personal y averiguación de ilícito.

Los detenidos y el auto robado

Durante el operativo, las autoridades secuestraron chapas patentes, llaves electrónicas, celulares, guantes, herramientas, una barreta, dinero en efectivo y otros elementos considerados pruebas relevantes para la investigación. La Policía también confirmó que el Peugeot 208 tenía pedido de secuestro por el delito de robo automotor, denunciado el 1 de noviembre de este año en la localidad de Quilmes.

El Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 4, a cargo del juez Martín Yadarola y la Secretaría N°113 de Verónica Bresciani, dispusieron la detención formal de los dos implicados, quienes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente e imputados por el delito de “encubrimiento”.

Los elementos que les secuestraron

Cayó una banda que robaba autos

En las últimas horas, se conoció un nuevo caso de robo violento que tiene como protagonistas a menores de edad. Esta vez, se trata de una banda de La Matanza dedicada a sustraer autos. Los delincuentes tienen 14 y 16 años.

Fuentes de la investigación indicaron a Infobae que este viernes fueron detenidos tres adolescentes por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y banda”, así como tenencia ilegal de un arma.

Las detenciones fueron en la ciudad de Villa Luzuriaga, en la intersección de avenida Presidente Perón y América. Allí, las autoridades lograron detener a J.D.V (16), R.L.R (16) y R.D.L (14). También les secuestraron un revólver calibre 22 y una mochila negra de Nike.

Según las fuentes, los detectives realizaban recorridas encubiertas en las zonas con mayor índice de robos de autos a mano armada, como parte de tareas preventivas. A la altura de Miró y General Ocampo, advirtieron a tres jóvenes que caminaban con “actitud sospechosa” en dirección a la avenida Presidente Perón.

Lo que terminó por delatarlos fue que uno de ellos circulaba con la mano en la cintura, como si estuviera acomodándose un arma oculta entre su ropa.

Si bien los oficiales decidieron dar la vuelta a la manzana para identificarlos, los jóvenes se les perdieron de vista. Ya en las calles Bermúdez y Entre Ríos, un vecino alertó a los policías de que tres jóvenes con la misma descripción se habían fugado después de intentar robar su Ford Focus.

Fue entonces cuando los policías advirtieron que los sospechosos habían abordado un colectivo de la línea 242. De inmediato solicitaron refuerzos e interceptaron el vehículo de transporte público. Los delincuentes fueron obligados a descender, sin resistencia.

El menor de 14 tenía un arma de fuego debajo de la ropa, tal como se puede observar en la imagen adjunta. Los tres fueron aprehendidos en el momento.

Más tarde se comprobó que los jóvenes habían robado un Renault Kardian a una mujer de 71 años el pasado martes en Camino de Cintura y Morelli, en la misma localidad. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Poco más de diez días antes, el 14 de noviembre, habían protagonizado otro asalto a una mujer de 36 años en la calle Marcón 187, en donde le sustrajeron su Peugeot 307. Este episodio también fue captado por cámaras privadas de seguridad.

Los tres detenidos tenían antecedentes por “encubrimiento agravado y resistencia a la autoridad” por el pasado 18 de noviembre, cuando fueron aprehendidos a bordo de un Chevrolet Joy con pedido de secuestro activo.

Interviene en el caso el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, Juan Pablo Pepe Volpicina.