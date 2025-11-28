Asaltaron a un adolescente y se llevaron hasta la ropa que vestía a pocos metros de una comisaría en Río Cuarto

El hecho tuvo lugar el miércoles, cerca de las 22, en la intersección de Pasaje Schubert y Sucre (Foto: Telediario)

Un adolescente acababa de salir de su clase de boxeo en barrio General Paz, Río Cuarto, provincia de Córdoba, cuando fue interceptado por dos motochorros. Lo amenazaron con un cuchillo y se llevaron hasta la ropa que vestía. Todo sucedió a pocos metros de la Comisaría Primera.

El hecho tuvo lugar el miércoles, cerca de las 22, en la intersección de Pasaje Schubert y Sucre. El chico de 16 años caminaba con la mochila al hombro y el teléfono en el bolsillo, cuando fue interceptado por los asaltantes, que iban a bordo de una moto 110cc.

La madre del joven, de nombre Paola, describió la situación en diálogo con una radio local Lv16: “Hay momentos del día en que en el barrio es muy peligroso salir por miedo a ser asaltados”. El tono con el que se refirió da cuenta de la preocupación de quienes habitan la zona.

“Pasan cada tanto, pero estos chicos andan dando vueltas, cazando. No les importa nada”, relató la mujer. En ese sentido, agregó: “No somos libres, no tenemos derecho. Esto pasa seguido y nadie los controla”.

De acuerdo con la reconstrucción a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, bajo amenazas, el adolescente entregó la mochila con sus elementos de entrenamiento y el celular. Los ladrones también se llevaron parte de la ropa que vestía.

Vecinos relataron que los episodios de inseguridad se volvieron constantes y que hay horarios en los que prefieren no circular. Las calles del barrio General Paz, afirman, se caracterizan por la precaución de quienes prefieren evitar riesgos innecesarios tras reiterados hechos similares.

El incidente, ocurrido a metros de una dependencia policial, puso en la mira las condiciones bajo las que transitan quienes allí viven y reavivó el reclamo por mayor protección.

Delincuentes emboscaron a un vecino y lo golpearon en el piso para sacarle el celular

Las cámaras 911 captaron el hecho y permitieron la aprehensión de dos hombres y la recuperación del celular sustraído (Video: Policía de Córdoba).

Un violento robo registrado por las cámaras del sistema de videovigilancia 911 en el barrio Güemes y la rápida intervención de la Policía de Córdoba permitió la detención de dos hombres que atacaron a un vecino en la vía pública y le robaron el teléfono celular.

El ataque se produjo en la intersección de Santiago Temple y Belgrano, donde dos individuos abordaron a un joven en la vereda. Las imágenes captadas muestran cómo uno de los asaltantes inmovilizó a la víctima mientras el otro revisaba sus pertenencias. El joven intentó resistirse, pero la violencia de los golpes lo obligó a entregar el teléfono.

Tras apoderarse del aparato, los delincuentes se alejaron por la esquina, mientras la víctima escapó en dirección opuesta.

Desde el centro de monitoreo, los operadores del 911 detectaron la agresión y emitieron una alerta inmediata a los móviles policiales que patrullaban la zona.

El operativo se desplegó con rapidez: minutos después, en la intersección de Turrado Juárez y Richardson, los efectivos interceptaron a los sospechosos y recuperaron el teléfono robado. Uno de los detenidos intentó huir corriendo, pero fue reducido a pocos metros.

Según informó El Doce, ambos fueron trasladados a la sede policial junto con el dispositivo incautado y quedaron a disposición de la Justicia.

El sistema de videovigilancia 911, que opera con cámaras ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, permitió seguir en tiempo real la situación de riesgo y actuar con celeridad para evitar la fuga de los agresores. Las imágenes del asalto, que duró apenas unos segundos, fueron incorporadas como evidencia en la causa judicial.