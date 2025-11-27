La trama detrás del video que registró un asalto en vivo en Ciudadela

La historia detrás del asalto en vivo filmado en Ciudadela

Un video que registró supuesto un asalto en vivo en la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, circuló en redes sociales en las últimas horas y generó múltiples reacciones de vecinos que expresaron su preocupación por la inseguridad en la zona. Sin embargo, las autoridades pusieron en duda la veracidad del hecho tras intervenir en el caso y notar una llamativa reacción de las presuntas víctimas.

La filmación, que encabeza esta nota, dura casi un minuto y habría sido grabada con unos anteojos especiales que tienen cámaras ocultas en sus varillas. Según supo este medio, tuvo lugar atrás del ingreso a un supermercado de la zona, donde una pareja llegó a abordo de su camioneta marca Amarok para concretar la venta de una cadena de oro que habían pautado por internet con dos compradores.

Los lentes comienzan a grabar segundos antes de que el vendedor descienda del vehículo para encontrarse con los usuarios interesados. Lo hace solo: su novia lo esperó arriba del rodado.

El momento del presunto asalto

Tras saludar a la pareja compradora, el conductor de la Amarok les pide a los desconocidos que lo acompañen hasta atrás de la camioneta para “buscar algo”. Los compradores lo siguen.

En ese momento, y desde un punto que no se llega a ver porque desde esa punta la camioneta bloquea la visión de la cámara, salen al menos dos delincuentes encapuchados y armados que lo amenazan para robarle. Del presunto asalto también participa la pareja que al principio fingía querer comprar la cadena de oro.

En la rápida secuencia, los presuntos ladrones le exigen al joven las llaves de la Amarok, abren las puertas y obligan a la chica que estaba arriba a descender del vehículo.

Con la pareja ya en la calle, los vuelven a amenazar y les piden también sus pertenencias. El video termina antes de que se vea si se llevan o no la camioneta.

Ante la consulta de Infobae, fuentes policiales indicaron que la policía intervino de oficio en el lugar y se encontró con las presuntas víctimas. Sin embargo, al ofrecerles hacer la denuncia por el episodio que sufrieron, la pareja dijo que no porque ya habían encontrado la Amarok a pocos metros de donde ocurrió el hecho.

A pesar de la intervención policial, el video se difundió masivamente por redes sociales y provocó reacciones de todo tipo. Los involucrados en la filmación no salieron a dar declaraciones al respecto ni relatar o dar precisiones de qué fue lo que ocurrió a los medios.

Por este motivo, las autoridades sospechan de la veracidad del “asalto en vivo” registrado en la cámara oculta del vendedor.

Un hecho de inseguridad reciente en Tres de Febrero

Hace dos semanas, el partido de Tres de Febrero fue noticia por un hecho de inseguridad donde un efectivo de la Policía Bonaerense mató a un delincuente armado que intentó asaltar a una pareja en moto en Loma Hermosa.

El episodio ocurrió en el cruce de Ruta 8 y Eva Perón (colectora), donde una pareja que circulaba en motocicleta fue abordada, a punta de pistola, por un hombre que intentó despojarlos de sus pertenencias.

La situación surgió cuando un motociclista, de 28 años, y su novia, de 26,fueron interceptados por un hombre armado mientras circulaban por la zona. El asaltante, a cara descubierta, los amenazó y lo obligó a detener la marcha.

En simultáneo, un sargento de la Policía Bonaerense —fuera de servicio y de camino a su destino laboral— advirtió lo que sucedía. Al intervenir, el asaltante no abandonó su accionar y; por el contrario, giró su cuerpo y apuntó su arma en dirección al uniformado.

Ante esa situación, el efectivo sacó su pistola reglamentaria Bersa calibre 9 milímetros y disparó dos veces. Uno de los disparos impactó en el tórax del agresor, que cayó herido sobre el asfalto.