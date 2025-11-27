Crimen y Justicia

Condenaron a un sicario por matar a un joven cuando fue a comprar droga a un búnker narco en Rosario

El caso ocurrió en agosto de 2022 en el oeste rosarino. La víctima era consumidor de estupefacientes y se encontraba sentado en su vehículo frente al domicilio donde operaba la banda

Condenaron a un hombre que era sicario de un búnker de drogas en el oeste de Rosario

La Justicia de Rosario condenó a un sicario de un búnker narco a 18 años de prisión por matar a un joven cuando se acercó al lugar a comprar droga.

El caso se remonta a agosto de 2022, cuando la Justicia rosarina señaló como responsable a Brian Damián “Cogote” Benítez, quien recibirá una pena total de 22 años tras unificarla con una condena federal anterior.

La resolución de la causa estuvo en manos de los jueces Mariano Aliau, Carlos Leiva y Gonzalo Fernández Bussy.

La víctima, Alejandro Andrés Tourn, no tenía antecedentes penales ni vínculos con el crimen organizado. Su muerte, causada por cinco disparos cuando apenas había llegado a comprar estupefacientes, resaltó la brutalidad y el descontrol en determinados territorios.

El homicidio ocurrió en Cerrillos al 3700, en las inmediaciones de la conocida canchita del Arco, en el asentamiento Vía Honda. Este terreno, pretendido por varias bandas dedicadas al narcomenudeo, es escenario habitual de enfrentamientos y hechos violentos.

Tourn, un joven de 28 años oriundo de Pérez, había acudido a la zona para realizar una compra en la llamada “boca de Marilú”. Tras la transacción, según reconstruyó la investigación del fiscal Alejandro Ferlazzo, “Cogote” Benítez llegó al lugar donde Tourn permanecía sentado en su automóvil, un Fiat Duna. Ante el ruego de la víctima, quien insistió en que “no estaba haciendo nada”, el agresor le disparó repetidas veces, según el testimonio de un testigo presencial citado en el expediente judicial.

La mecánica del crimen y los testimonios compilados durante la investigación permitieron identificar al autor. Testigos clave declararon que Benítez actuaba como sicarios para bandas del sector.

La víctima era un consumidor que había ido a comprar drogas

El lugar donde sucedió el asesinato es conocido como el “búnker de Marilú”, en la intersección de Cerrillos y Rivero. El apodo corresponde a Emanuel Alejandro Gauna, uno de los principales operadores narco de la zona oeste de Rosario. En ese entonces, Gauna permanecía prófugo, aunque finalmente fue detenido en agosto de 2025.

La Vía Honda experimentó al menos ocho homicidios en cinco meses durante ese año, caracterizados por la violencia extrema y la impunidad con la que se mueven las bandas en la zona.

La sentencia a Benítez responde a su rol como ejecutor armado en búnkeres de la zona y especialmente en el de Marilú. El tribunal resolvió una pena de 18 años por el crimen de Tourn, a la que sumó una condena federal previa de cinco años y nueve meses por delitos vinculados al narcomenudeo.

De acuerdo con el fallo, Benítez se encontraba en libertad condicional al momento del hecho, debido a que la sentencia anterior tenía vigencia hasta marzo de 2026.

La investigación dirigida por Ferlazzo, según informó el portal Rosario3, reunió testimonios que consolidaron la responsabilidad del acusado desde el inicio. Tres años después, los testigos ratificaron sus dichos durante el juicio oral y público.

El asesinato de Tourn no fue un hecho aislado. Dos días después, otro ataque sumó víctimas en la zona. Cuatro personas dispararon desde un VW Gol Trend en el pasaje Cerrillos al 3900, cerca del Arco. Miguel Ángel Leiva, vecino de 57 años, cayó muerto tras recibir múltiples disparos en la cabeza. Junto al cuerpo, los agresores dejaron un mensaje dirigido a Julio Andrés Rodríguez Granthon, un narco apodado “El Peruano”: “Peruano, plantate. La mafia no perdona, gil”. El mensaje y la brutalidad del ataque reforzaron la hipótesis de ajustes de cuentas y disputas feroces entre clanes.

Por ese crimen, dos sicarios resultaron condenados en agosto de 2025 a prisión perpetua, según registros judiciales.

