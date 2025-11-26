Se entregó el segundo adolescente acusado del robo en la casa de Valeria Mazza

La causa que investiga el intento de robo a la casa de Valeria Mazza ,en el partido de San Isidro, ya tiene dos ladrones detenidos. En las últimas horas, se entregó a las autoridades el adolescente de 18 años que participó del asalto junto a otros dos de 17 -uno de ellos ya arrestado- y otro de 19.

Según explicaron fuentes del caso a Infobae, el sospechoso no tiene antecedentes y se entregó abrumado por las pruebas en su contra. Puntualmente, las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, que lo registraron cuando llegaba a la vivienda de la modelo la semana pasada.

El robo -que investiga el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari- ocurrió cerca de las 12:30 del miércoles pasado en la calle Monte Grande al 1500.

El segundo detenido del intento de robo a la casa de Valeria Mazza

Fueron cinco los sospechosos que integraban la banda, pero solo tres ingresaron a la casa. La hija de Valeria Mazza y una amiga los vieron y comenzaron a gritar, por lo que escaparon: la mochila que se llevaron la descartaron a pocas cuadras.

Días atrás se concretó la captura del primer sospechoso, de 17 años. Su arresto se dio cuando se entregó en la Comisaría de Beccar. Además de ser buscado por robar en la casa de la familia de la modelo, también tenía pedido de captura desde el pasado 12 de setiembre a solicitud el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°3 de San Isidro por haberse fugado de un centro de menores donde estaba preso una tentativa de homicidio del 26 de agosto último.

“La Justicia determinó que sea derivado para su alojamiento al Centro de Recepción La Plata”, indicaron fuentes del caso a este medio.

El menor que se entregó en el marco de la causa por el robo en la casa de Valeria Mazza era buscado por un intento de homicidio

Su antecedente más violento fue con 15 años, el 20 de junio de 2023, en la calle Alvear, entre Chacabuco y Saavedra, de la localidad de Tigre; baleó a Fabricio Aranda (18) en el abdomen con un pistolón de munición múltiple.

La víctima debió ser operada de urgencia y falleció un mes y medio después. Ese mismo día, en la casa del sospechoso ahora preso se secuestraron tres armas de fuego, pero el acusado era inimputable.

Así fue el asalto a la casa de Valeria Mazza en San Isidro (1)

“Cumplió una medida de seguridad restrictiva de la libertad para niños inimputables, la cual se extendió hasta el 12 de agosto de 2024″, contaron qué fue de su suerte. Pero, nada cambió para él. Dos meses después ya tenía otra causa por el robo de un coche, le siguieron una por encubrimiento, otro robo automotor y una tenencia de arma.

Así fue el asalto a la casa de Valeria Mazza en San Isidro (2)

“En febrero de 2025 se solicitó su detención, y quedó alojado con prisión preventiva por los dos robos y el encubrimiento en un centro de detención juvenil de Malvinas Argentinas, del cual se fugó el 16 de mayo de 2025″, explicaron.

Permaneció prófugo hasta fines de agosto pasado, cuando volvió a ser detenido tras cometer un nuevo intento de homicidio en la localidad de El Talar. En ese caso, la víctima fue un hombre de 28 años que había recibido amenazas de muerte una semana antes.

“Le disparó en varias partes del cuerpo, como el abdomen, la pelvis, una de sus rodillas y en ambas piernas. La víctima debió ser operada y estuvo un tiempo largo en terapia intensiva”, describieron.

Una cámara de video captó el momento de los disparos y esas imágenes están en esta nota. Lo cierto es que tras el intento de homicidio, el chico quedó alojado en el centro de menores de Lomas de Zamora, del cual se fugó nuevamente el 12 de septiembre pasado y desde ese día estaba prófugo.

Así fue el asalto a la casa de Valeria Mazza en San Isidro (3)

