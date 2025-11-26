Crimen y Justicia

Intentó matar a su expareja y la salvaron sus hijos con un juguete: lo condenaron a 10 años de prisión

El hecho ocurrió en marzo en San Juan. El hombre aceptó un juicio abreviado e irá a la cárcel por tentativa de homicidio agravada por el vínculo y mediar violencia de género

El acusado aceptó un juicio
El acusado aceptó un juicio abreviado (Captura 0264)

Renzo David Esquivel, el hombre acusado de querer asesinar a su ex pareja y madre de sus hijos a principio de año en San Juan, se enfrentó a un juicio abreviado en los tribunales de la provincia y fue condenado a 10 años de prisión.

El proceso, que comenzó este martes, concluyó rápidamente luego de que el imputado aceptara una la pena por tentativa de homicidio agravada por el vínculo y mediar violencia de género. Con este acuerdo, se evitó el desarrollo completo del debate oral, por el que arriesgaba recibir hasta 13 años de cárcel efectiva.

El hecho ocurrió el 30 de marzo en el barrio Los Pinos, en el departamento de Chimbas. Ese día, tras una discusión, Esquivel tomó un cuchillo de carnicero y atacó a su pareja, provocándole más de 10 heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo.

En ese momento, el hijo mayor de la pareja intervino y le arrojó un camión de juguete en la cabeza para que dejara de apuñalar a su madre. Esa reacción permitió a la víctima escapar y pedir ayuda a una vecina, quien, junto a otros vecinos, la socorrió y la trasladó de urgencia al Hospital Marcial Quiroga.

Tras el ataque, Esquivel fue imputado y quedó bajo prisión preventiva por cuatro meses en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras avanzaba la instrucción de la causa.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, los fiscales Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio sostuvieron que Esquivel actuó con clara intención de matar a su pareja y que no logró su cometido solo por la intervención del niño y de los vecinos. La mujer sufrió múltiples heridas de gravedad y permaneció internada, aunque logró sobrevivir.

La investigación reveló situaciones de violencia reiterada en la vivienda. El informe de riesgo por violencia de género indicó un nivel alto, lo que reforzó la acusación. La víctima convivía desde hacía años con episodios de amenazas y agresiones físicas y verbales, que se intensificaban cuando Esquivel consumía alcohol y drogas. Incluso el propio acusado reconoció ante la Policía haber querido matar a su pareja.

Los testimonios de los vecinos, que lo vieron encima de la víctima con el cuchillo, la declaración de médicos y peritos sobre la gravedad de las lesiones, el informe psicológico sobre el menor y la confesión del imputado resultaron determinantes para la acusación. “Quería matarla”, dijo Esquivel ante los policías.

El proceso judicial transitó varias etapas de negociación. Durante una audiencia en octubre, el fiscal Mario Alejandro Panetta Soppelsa formalizó la acusación con cargos de tentativa de homicidio agravada y amenazas agravadas, solicitado una pena máxima de 13 años de prisión.

El juez Mariano Carrera Pedrotti, por su parte, avaló el requerimiento y elevó la causa a juicio. Esquivel estuvo cerca de aceptar un acuerdo abreviado en varias oportunidades, pero nunca se mostró convencido. De hecho, al comienzo de la primera audiencia del juicio, volvió a rechazarla propuesta afirmando: “Estoy arrepentido, quiero responder por lo que hice, pero 10 años de cárcel es mucho”

La defensa, encabezada por la defensora oficial Sandra Leveque, intentó conseguir para su defendido una imputación más leve y la adopción de medidas alternativas, argumentando que había actuado “en defensa propia” y que sentía arrepentimiento. La Fiscalía se mantuvo en su postura inicial.

Finalmente, el imputado aceptó el juicio abreviado y la condena a 10 años dispuesta por el tribunal.

