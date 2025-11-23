La familia de la nena asesinada de un disparo en Tucumán denunció que el ataque tendría un “sello mafioso”

La bala provocó un orificio de entrada y salida en la cabeza de la nena (Facebook)

En medio de la investigación por el asesinato de Zoe Robledo, la nena de 7 años que recibió un disparo en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa en Tucumán, su madre apuntó a la posibilidad de que se hubiera tratado de un ataque con “sello mafioso”.

La secuencia que derivó en la tragedia comenzó el jueves alrededor de las 16:30 horas, cuando cuatro personas armadas irrumpieron en la vivienda familiar situada en la calle Ricardo Rojas, en el barrio San Cayetano. Según relataron los testigos, dos de los atacantes llegaron en moto y los otros dos a pie.

En ese momento, sin intercambiar palabras, abrieron fuego contra la propiedad mientras varios niños se encontraban en el patio. Uno de los jóvenes habría grabado la escena con su teléfono móvil, un elemento que, para los investigadores, podría reforzar la hipótesis de que se trató de un mensaje intimidatorio dirigido a la familia.

Fue así que la niña fue alcanzada por uno de los proyectiles, que impactó en su frente. Tras el ataque, fue trasladada de urgencia al Centro de Atención Primaria de San Cayetano y, posteriormente, derivada al Hospital de Niños, donde permaneció internada hasta su muerte el sábado por la tarde.

La mamá de Zoe aseguró que los agresores tenían problemas previos con sus cuñados

Después de que se confirmara el trágico desenlace, la madre de Zoe, Claudia, planteó en un móvil de TN que el ataque estaría relacionado con una denuncia previa contra el denominado “clan Juárez”. Incluso, denunció que al intentar radicar la denuncia en la policía, le exigieron presentar un testigo, algo que no pudo aportar.

“Cuando fui a la policía a hacer la denuncia me dijeron que yo tenía que llevar un testigo, pero yo no tenía y les dije que vayan a ver la pared, pero no hicieron nada”, relató. En línea con esto, la mujer señaló que existían conflictos previos entre su familia y los agresores.

De acuerdo con su relato, apuntó que los agresores “ya tenían problemas con mis cuñados”. Asimismo, reconstruyó: “Sabíamos que el que mató a mi hija había robado una moto y le había disparado a un hombre antes. De milagro no lo mató”.

Por este motivo, la madre subrayó la intencionalidad del ataque al mencionar que “fue a propósito, mientras mi hija jugaba con otros chicos. Dispararon sin importar que había niños”.

Por el crimen, hay cuatro detenidos

Hasta el momento, la investigación identificó como presunto autor de los disparos a A. F. J., conocido como “Chueco”. No obstante, entre los cuatro detenidos por el hecho se encuentran dos menores de 15 y 16 años, y dos mayores de 18 y 19.

Mientras que los adolescentes fueron derivados a institutos especializados, los adultos permanecen bajo prisión preventiva por el plazo de cuatro meses. La causa está en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios, a cargo del fiscal Pedro Gallo y su auxiliar, Lucas Manuel Maggio, que avanzará con la audiencia de imputación y la autopsia al cuerpo de la víctima para determinar las circunstancias exactas de la muerte de la menor.

En principio, las autoridades habían detenido al joven de 19, apodado como el “Menor”, junto con el adolescente de 16, quien sería conocido en el entorno como “Ratón”. Luego de que estos fueran trasladados hacia la sede policial, se activó un operativo para dar con el paradero de los otros dos cómplices que se habían dado a la fuga.

De esta manera, “Chueco” y el otro menor de edad fueron detenidos durante la madrugada del sábado, producto de una veintena de allanamientos que se realizaron en la ciudad de San Miguel de Tucumán. “Los aprehendidos cuentan con antecedentes delictivos”, confirmaron desde el Ministerio de Seguridad tucumano al conocerse la captura de todos los presuntos involucrados en el crimen.