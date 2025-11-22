Crimen y Justicia

Asesinaron a disparos a un hombre en Córdoba, luego de que su hermana también fuera atacada semanas antes

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, pero no logró sobrevivir a las lesiones. Investigan una presunta trama narco

El hombre murió por la gravedad de las múltiples heridas

La madrugada de este viernes en el sudoeste de la ciudad de Córdoba se vio sacudida por un nuevo episodio de violencia, luego de que un hombre de 35 años fuera asesinado a balazos en plena vía pública, en un sector de Villa La Tela. A raíz de esto, las autoridades investigarían la posibilidad de que la víctima hubiera tenido conexiones con el mundo del narcotráfico.

El ataque, que ocurrió en la calle Aviador Fortunato Valenti al 1.600, movilizó a la Policía y a los servicios de emergencia, que trasladaron a la víctima en primera instancia al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta.

Sin embargo, por la gravedad de las heridas, se determinó que fuera derivado al Hospital de Urgencias. A pesar de la atención médica que recibió, el hombre murió a causa de las graves heridas de arma de fuego que presentaba en las piernas y en la cabeza.

De acuerdo a la información obtenida por El Doce.tv, el hecho se produjo alrededor de la 1 de la madrugada, cuando vecinos de la zona escucharon varias detonaciones y alertaron de inmediato a las autoridades locales.

La zona donde fue atacada la víctima

Según relataron los testigos, los agresores se desplazaban en un automóvil Fiat Punto, cuyo color y número de patente no trascendieron. Actualmente, la causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de instrucción del distrito cuatro turno primero, encabezada por la doctora Andrea Martin, quien coordina las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen.

De hecho, en las horas posteriores al homicidio, surgió un dato que podría resultar clave para los investigadores, ya que trascendió que una hermana del hombre asesinado había sido víctima de un ataque a balazos en semanas recientes.

Aunque hasta el momento no se ha establecido una hipótesis concluyente, los responsables de la pesquisa no descartan que ambos episodios puedan estar vinculados. Por este motivo, los investigadores explorarían posibles conexiones con conflictos relacionados con el consumo y la venta de drogas en la zona, una línea de investigación que cobra fuerza ante la reiteración de hechos violentos en el área.

A metros de una escuela, mataron a balazos a un hombre tras una pelea entre mujeres

El temor se apoderó de la comunidad educativa y de los residentes de Río Cuarto cuando un tiroteo, ocurrido a escasos metros de la escuela Nueva Argentina, terminó con la vida de un joven de 31 años y dejó a una mujer gravemente herida. El incidente, que tuvo lugar en el barrio Alberdi, dentro del sector conocido como Las 70 Viviendas, se desató en plena salida escolar.

La causa será investigada como homicidio

Todo sucedió el 11 de noviembre en un descampado situado en la esquina de Vicente López y Planes y Serrano, en una franja horaria cercana al mediodía de este lunes. El episodio se originó tras una discusión entre dos mujeres. Una de ellas habría disparado un arma de fuego que causó la muerte del hombre, aunque hasta el momento no se ha determinado si existía algún vínculo entre las mujeres involucradas y la víctima fatal.

De acuerdo con los testigos presenciales, la secuencia de disparos coincidió con el horario en que los estudiantes abandonaban el establecimiento educativo, lo que incrementó la alarma y el desconcierto en la zona. Asimismo, indicaron que la mujer herida recibió atención médica de urgencia debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras el hecho, las patrullas policiales acudieron rápidamente al lugar y comenzaron a recolectar pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido. La zona permaneció acordonada durante varias horas, mientras el personal de la Policía Científica realizaba peritajes destinados a reconstruir la dinámica del tiroteo y determinar la responsabilidad de los implicados.

Las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmaron la apertura de una causa penal bajo la carátula de “homicidio”, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de turno de Río Cuarto.

