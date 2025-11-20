Crimen y Justicia

Jujuy: secuestraron más de 46 kilos de cocaína ocultos en un remis

Fue en un operativo de Gendarmería Nacional. La droga estaba escondida en un doble fondo

Guardar

Un cargamento de casi 47 kilos de cocaína fue secuestrado por la Gendarmería Nacional durante un operativo vial sobre la Ruta Nacional 34, en el peaje Chalicán, provincia de Jujuy. La droga estaba oculta en compartimientos especialmente acondicionados dentro de un vehículo que oficiaba de remís, según indicaron fuentes policiales a Infobae. Por el hecho detuvieron a dos hombres mayores de edad y se secuestró la droga descubierta.

El caso se inició a partir de una investigación desarrollada por la Unidad de Inteligencia Criminal de la provincia de Salta para regular los delitos vinculados al tráfico ilícito de estupefacientes en Argentina. A partir de distintas tareas de seguimiento, los investigadores lograron identificar el movimiento sospechoso de dos vehículos sobre una de las principales rutas de conexión entre el norte argentino y el resto del país.

En consecuencia, se organizó un procedimiento coordinado entre la mencionada división y efectivos del Escuadrón 60 “San Pedro” que permitió desplegar un control sobre el peaje Chalicán, un paso estratégico en el corredor logístico del noroeste regional. Allí, los uniformados interceptaron un automóvil Kia que cumplía funciones de remís, donde viajaba el principal investigado, junto a otro rodado que, según la investigación, actuaba de puntero, con otro hombre al volante.

La revisión de los vehículos se realizó con la intervención del perro detector de narcóticos “Lev”, que confirmó la presencia de sustancias prohibidas al recorrer el perímetro del remís. La reacción del animal focalizó la inspección de los uniformados sobre el paragolpes trasero y el sector lateral del guardabarros, donde la estructura evidenciaba anomalías.

En esos puntos, los agentes identificaron compartimientos ocultos diseñados para disimular el tráfico ilegal de drogas. Tras una labor minuciosa, extrajeron 45 paquetes prensados, correctamente denominados “ladrillos”, con un peso total de 46 kilos y 867 gramos de cocaína.

Ambos hombres, mayores de edad y con domicilio fuera de la provincia, fueron detenidos en el lugar del operativo. Según la reconstrucción judicial, el conductor del rodado Toyota cumplía funciones de puntero, es decir, avanzaba por delante del remís para advertir demoras o controles policiales y facilitar el paso del cargamento.

La Unidad Fiscal Federal de Salta orientó el decomiso tanto de la droga como del vehículo principal, que quedó a resguardo de la Justicia federal bajo cadena de custodia. Las fuentes consultadas detallaron que la instrucción penal contempla los delitos de transporte agravado de estupefacientes y asociación ilícita, delitos que prevén penas severas en el Código Penal argentino.

El operativo contó además con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Criminal “Jujuy” y el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico (GOCNOA), que aportaron recursos logísticos y personal especializado para asegurar el éxito de la intervención. La investigación continúa en curso, con análisis de comunicaciones y pericias sobre los vehículos, orientadas a determinar la posible vinculación de los detenidos con redes criminales de alcance regional.

Cayó una banda narco liderada por presos desde tres cárceles bonaerenses

En los últimos días, una banda dedicada al narcotráfico fue desarticulada tras una investigación de un año y siete meses encabezada por Gendarmería Nacional en la provincia de Buenos Aires. El operativo estuvo a cargo del Escuadrón de Operaciones Antidrogas, que logró establecer que la red era coordinada desde el interior de tres unidades penitenciarias, con el apoyo de familiares en libertad.

Según relataron fuentes del caso a Infobae, la investigación se inició por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro. En este contexto, los investigadores recurrieron a la implementación de herramientas como escuchas telefónicas, análisis de datos y entrecruzamiento de información para reconstruir el accionar de la organización criminal.

De acuerdo a la información recabada, el grupo se dedicaba a la adquisición, almacenamiento y venta de drogas en los partidos de Tigre y San Martín, tomando como base la localidad de Rincón de Milberg, en la zona Norte del Gran Buenos Aires.

El liderazgo de la banda se encontraba en manos de un preso de la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, quien mantenía comunicaciones permanentes con otros dos internos alojados en la Unidad 31 de Florencio Varela y la Unidad 1 de Olmos. De acuerdo con el expediente, estas personas utilizaban mensajes y llamadas para impartir instrucciones a sus familiares, que se encargaban de comprar, trasladar y distribuir la droga fuera de las cárceles.

Temas Relacionados

SaltajujuyGendarmería Nacional ArgentinaNarcotráficoDrogasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Crimen de Roberto Wolfenson: condenaron a prisión perpetua a la empleada doméstica

El empresario fue asesinado el 22 de febrero de 2024 en su casa de Pilar. La principal acusada reconoció haberlo atacado

Crimen de Roberto Wolfenson:

El hijo de Valeria Mazza destacó la actitud de su hermana durante el asalto a su casa: “Estoy muy orgulloso de ella”

El hecho ocurrió mientras la modelo y Alejandro Gravier se encontraban en Europa. Cómo lo vivieron Benicio y Taína, testigos de la situación

El hijo de Valeria Mazza

A dos semanas de la muerte de la turista brasileña, su familia no consigue repatriar el cuerpo

“Es un sufrimiento extremo lo que estamos pasando”, manifestó Carolina Bizinoto, la hija de María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, en diálogo con Infobae

A dos semanas de la

Cómo fue el asalto a la casa de Valeria Mazza: los videos de los ladrones antes del ataque

Ocurrió este miércoles. Infobae accedió a las imágenes de las cámaras de seguridad municipales donde se ve a los sospechosos. Antes se habían hecho pasar por pileteros

Cómo fue el asalto a

El crimen de la psiquiatra en La Plata: harán una nueva autopsia

El fiscal Álvaro Garganta pidió la medida para precisar más datos sobre la mecánica de muerte de Virginia Franco, asesinada en su casa de City Bell

El crimen de la psiquiatra
DEPORTES
Franco Colapinto arranca la actividad

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Conmoción en Italia por el asesinato de un futbolista del ascenso en medio de un supuesto ajuste de cuentas de la mafia

El “monopatín” que utilizó una estrella del fútbol durante la gala que lo convirtió en el “Jugador Africano del Año”

Expectativa en Uruguay por el futuro de Marcelo Bielsa en la selección antes del Mundial 2026 en medio de rumores de salida

FIFA sorteó los partidos de los Repechajes que definirán a los últimos 6 clasificados al Mundial 2026

TELESHOW
El hijo de Valeria Mazza

El hijo de Valeria Mazza destacó la actitud de su hermana durante el asalto a su casa: “Estoy muy orgulloso de ella”

La estrategia de Wanda Nara para demostrar que no estaba separada de Mauro Icardi en 2021 como dijo la China Suárez

Cómo fue el asalto a la casa de Valeria Mazza: los videos de los ladrones antes del ataque

El profundo mensaje de Andrea Bocelli luego de ser condecorado por Javier Milei: “Me lo guardo en el corazón”

María Becerra contó cuál fue el último capricho que se dio: “Me lo merecía muchísimo”

INFOBAE AMÉRICA

ONGs denunciaron que la violencia

ONGs denunciaron que la violencia es la principal razón del desplazamiento interno en América Latina

“Hey, che”: así empieza, en español y en inglés, la novela argentina que ganó el Premio Nacional en Estados Unidos

Retiran del mercado a un peluche con IA tras detectar que daba consejos peligrosos y hablaba de sexo con menores

Wall Street busca nuevos récords: Nvidia impulsa al S&P 500 y suma pronósticos optimistas sobre la inteligencia artificial

Descubren el secreto genético detrás de la calidad del té