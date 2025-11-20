Buscan a una mujer y a su hija de 4 años que están desaparecidas hace una semana en Mar del Plata

Marisa Pereyra y su hija Ángeles desaparecieron tras ser vistas por última vez en su casa del barrio Autódromo de Mar del Plata

El barrio Autódromo de Mar del Plata permanece bajo atención desde hace una semana, debido a que una madre y su hija de 4 años permanecen desaparecidas, en medio de una búsqueda marcada por la incertidumbre y la preocupación de sus familiares.

Desde el miércoles pasado, Marisa Pereyra y la pequeña Ángeles no dan señales de vida, sus allegados no logran contactarlas y buena parte de la comunidad moviliza recursos para tratar de entender qué ocurrió con ellas. La última vez que alguien reportó contacto con ambas fue el 9 de noviembre.

El ambiente familiar se alteró cuando una vecina notó la ausencia inusual y advirtió que la rutina en la casa de Virrey del Pino al 1400 no presentaba signos particulares. La vivienda, según relató Camila, sobrina de Marisa, permanecía ordenada, y la cama usada solo por un adulto.

Lo que sorprendió a sus allegados fue que ninguna de las pertenencias esenciales faltaba, y, además, la escena no describía desorden ni roturas. “Vimos que estaba todo ordenado, la cama estaba como si hubiera dormido sola sin la nena”, indicó Camila a 0223, y agregó que esa situación les pareció extraña para quienes conviven con una niña pequeña.

La familia denunció que la vivienda de Marisa Pereyra estaba ordenada y sin signos de violencia ni faltantes de objetos

A medida que pasaron las horas, se sumaron elementos para el desconcierto. La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata confirmó que un par de pasajes de micro, con destino a San Miguel, en el conurbano bonaerense, fueron adquiridos a nombre de Marisa Pereyra y Ángeles para el 9 de noviembre por la noche, detalló Mi8. Cada boleto tuvo un valor cercano a 60 mil pesos y se abonó en efectivo.

Este dato alertó a la familia, que se sorprendió porque, según testimonió Miguel, hermano de la mujer desaparecida, “Marisa no disponía de ese dinero”. La evidencia de la compra de pasajes añadió nuevas dudas, ya que surge la necesidad de conocer si efectivamente madre e hija abordaron el micro, algo que, hasta ahora, nadie del entorno pudo confirmar.

La investigación policial apunta a reconstruir minuto a minuto los movimientos de madre e hija, a partir de imágenes registradas por cámaras de seguridad en el barrio y la terminal de micros. No obstante, la familia expresó a Mi8 su frustración por la lentitud en el acceso a las grabaciones.

Noralí, sobrina de Marisa, señaló: “Dos policías nos dijeron que están las cámaras. Hoy fuimos a fiscalía y nos dijeron que van a estar aunque sea para la semana que viene. Es una vergüenza que se tarde tanto”.

Los allegados insisten en la urgencia de acceder a grabaciones de cámaras de seguridad para saber si madre e hija abordaron el micro (Fotos: Mi8)

El pedido reiterado de quienes buscan a Marisa Pereyra y Ángeles es claro: cualquier persona que pueda aportar información debe comunicarse al 911 o al número 2233553922. El lunes anterior, los allegados convocaron a los vecinos a Virrey del Pino 1475, en el barrio Autódromo, para difundir detalles y organizar la búsqueda. Tampoco se detectó intervención de terceros en el domicilio y no aparecieron elementos que indiquen violencia, aunque el propio Miguel reconoció ante Mi8 que “no descartamos la influencia de un tercero”.

Ya pasaron diez días desde que la familia de Marisa y Ángeles las localizó por última vez en su casa de Mar del Plata. La suma de días sin noticias llevó la preocupación al límite y originó sendas marchas en el municipio y en la zona donde vivían.

Los investigadores continúan con el relevamiento de cámaras y en la recolección de testimonios de vecinos. Mientras tanto, la familia insiste en un clamor: “Lo único que pedimos es que se viralicen las fotos y que cualquier persona que las haya visto lo informe”.

La causa por la desaparición de madre e hija sigue abierta y en investigación activa, bajo la vigilancia de la DDI Mar del Plata y de la fiscalía local. La atención continúa centrada en la posibilidad de que hayan viajado a Buenos Aires, aunque aun la hipótesis carece de confirmación visual. Mientras tanto, familiares se mantienen movilizados entre esperas e incertidumbre frente a la falta de datos concretos.