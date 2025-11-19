Detuvieron en Córdoba a un joven por tenencia y distribución de pornografía infantil

Detuvieron en Alta Gracia, Córdoba, a un joven por tenencia y distribución de pornografía infantil (El Sol)

Un operativo policial en la localidad cordobesa de Alta Gracia destapó una red de explotación sexual infantil cuyas señales iniciales se recibieron desde el extranjero.

La intervención, coordinada entre distintas agencias, puso en marcha una investigación desde agosto de 2025, luego de que una alerta internacional llegara al país. El procedimiento derivó en la detención de un joven de 24 años, ahora acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

La alarma que permitió comenzar el caso surgió tras un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, luego de detectar contenido ilegal vinculado a una vivienda en la ciudad del sur cordobés.

De acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv, en base a fuentes judiciales, la señalización del NCMEC activó mecanismos de cooperación entre agencias argentinas dedicadas a la protección de la niñez y la lucha contra ciberdelitos.

La investigación llevó al allanamiento de una propiedad, donde los efectivos encontraron dispositivos electrónicos que sirvieron como prueba para el avance penal. Durante el registro se constató la existencia de imágenes y videos de carácter sexual explícito con participación de niñas, niños y adolescentes, según informaron voceros de la Fiscalía de Instrucción N° 1.

La denuncia proveniente del NCMEC funcionó como el principal disparador de la acción judicial en la provincia de Córdoba. Esta entidad, radicada en Estados Unidos, colabora habitualmente con agencias de todo el mundo a partir de su sistema de denuncia de contenidos relacionados con explotación sexual infantil.

De acuerdo con la reconstrucción, las autoridades argentinas recibieron el alerta en agosto y, tras una investigación preliminar, localizaron el domicilio desde el que se habría compartido el material. La colaboración del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, a través de su División Cibercrimen de la Policía Judicial, resultó clave para la realización del allanamiento.

El procedimiento judicial, autorizado por la fiscalía competente, incluyó la intervención de personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Santa María. La presencia de un equipo especializado en ciberdelitos permitió asegurar y analizar dispositivos electrónicos que, según precisó un comunicado oficial, contenían contenido ilegal de alta sensibilidad.

La Fiscalía de Instrucción N° 1 reveló que en el análisis forense de los aparatos incautados se hallaron múltiples archivos digitales con material de abuso sexual que involucraba a menores. Los resultados, detallados por la dependencia judicial, constituyeron elementos probatorios que fundamentaron la detención del acusado y su posterior traslado a una unidad penitenciaria.

El joven acusado, identificado en el expediente pero con datos personales preservados ante el carácter sensible del caso, fue puesto a disposición del sistema judicial cordobés y permanece detenido en el Establecimiento Penitenciario N° 9, Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), a la espera de nuevas instancias procesales.

La acción de la fiscalía se concentró en los delitos de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, tipificados en la legislación penal argentina. Voceros judiciales indicaron que la causa continúa en etapa de instrucción, a la par de la revisión minuciosa del material secuestrado y la articulación con organismos internacionales para determinar si hubo conexiones con otras redes.

La unidad fiscal a cargo del caso subrayó que la investigación continúa abierta, mientras se profundizan peritajes sobre los dispositivos secuestrados y se exploran posibles vínculos con otras jurisdicciones nacionales e internacionales.

Detuvieron a un hombre por almacenar y distribuir imágenes de explotación sexual infantil en Córdoba

A fines del mes de agosto pasado y en un caso similar, un hombre de 32 años fue detenido en San Francisco, Córdoba, tras un operativo de la Policía local y la Dirección de Inteligencia Criminal de Córdoba, acusado de almacenar y distribuir imágenes de explotación sexual infantil.

Todo surgió a partir de una investigación iniciada luego de reportes realizados por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, organismo de referencia internacional en el combate a la explotación sexual de menores, que identificó actividad sospechosa proveniente de cuentas radicadas en Argentina.

El procedimiento principal tuvo lugar en una vivienda de la calle Jerónimo del Barco en barrio Sarmiento, donde los policías irrumpieron para arrestar al sospechoso.

Durante el allanamiento, se secuestraron dispositivos electrónicos que serán peritados en el marco de la causa. La detención se realizó en las primeras horas del día y respondió a la orden de la Fiscalía de 3° Turno del departamento San Justo.

En simultáneo a la detención, las autoridades realizaron tres allanamientos adicionales en domicilios de San Francisco. Estas medidas estuvieron asociadas a una causa diferente, pero también relacionada con contenidos de explotación sexual infantil hallados en teléfonos celulares de menores de edad.

En estos procedimientos, se incautaron celulares de menores de edad, en los que se encontró también este tipo de material. La principal sospecha es que los implicados compartían las imágenes a través de grupos de WhatsApp.