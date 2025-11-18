Cinematográfica persecución en Santa Fe: intentó evadir un control, la policía lo encerró y finalmente lo detuvo

El joven terminó detenido y con heridas en una pierna.

Un joven fue detenido el pasado fin de semana en la provincia de Santa Fe luego de protagonizar una intensa persecución policial. Por el episodio, sufrió heridas en una pierna y quedó bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho —que quedó registrado por las cámaras de seguridad del municipio— ocurrió el domingo por la tarde en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

Allí, el joven de 20 años fue capturado tras escapar cuando efectivos de la Policía de Santa Fe intentaron identificarlo. El episodio se desencadenó minutos después de las 17, momento en el que evadió un control y terminó provocando un amplio operativo policial.

Las fuentes precisaron que, tras la fuga, la Policía de Acción Táctica (PAT) dio aviso por radio a la Central 911 de que un motociclista había escapado en la intersección de las calles 17 de Octubre y Roque Sáenz Peña.

A partir de esa comunicación, se activó un operativo que involucró a móviles y personal del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez para dar con el sospechoso.

Tal como se observa en el video adjunto en esta nota, en la intersección de la avenida San Martín y Kennedy —y tras varios intentos fallidos de que acatara la voz de alto— dos patrulleros lograron encerrar al conductor y detenerlo. Fue identificado como Alejandro Ezequiel N.

Las fuerzas también secuestraron su moto.

Además de secuestrar su moto Skua 150 cc roja y negra, el joven fue trasladado al Hospital Anselmo Gamen, ubicado en la misma ciudad, donde le diagnosticaron un traumatismo en la pierna izquierda.

Más tarde, la actuación pasó a la Comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenaron que el motociclista quede bajo custodia policial.

Detuvieron a tres ciudadanos chilenos tras una persecución que terminó sobre la avenida 9 de Julio

Tres ciudadanos chilenos, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por la Policía de la Ciudad luego de una persecución que se inició en el barrio porteño de Monserrat y culminó con un choque sobre la avenida 9 de Julio, a metros de Carlos Calvo.

El hecho se registró el pasado 27 de octubre, cuando el personal de la Comisaría Vecinal 1B intentó identificar a los ocupantes de un Peugeot 2008 gris que presentaba una patente adulterada.

El vehículo estaba estacionado en la intersección de Tacuarí y Venezuela. Al advertir la presencia policial, los tres hombres se subieron al auto y emprendieron la huida.

La maniobra disparó una alerta inmediata a través de la frecuencia policial y, en cuestión de minutos, se organizó un operativo cerrojo para interceptar a los sospechosos.

La fuga, que se extendió por varias cuadras del centro porteño, tuvo su desenlace en el cruce de Carlos Calvo y 9 de Julio, donde el vehículo en fuga impactó contra una moto de la Policía de la Ciudad.

Luego del choque, los ocupantes descendieron del auto e intentaron continuar con la huida a pie, pero fueron interceptados a pocos metros por los agentes policiales.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, el rodado no solo tenía el dominio modificado, sino que además registraba un pedido de secuestro activo por un robo ocurrido un día antes en la localidad bonaerense de Wilde, partido de Avellaneda.

Dentro del automóvil, la Policía de la Ciudad halló herramientas de efracción, entre ellas destornilladores y palancas, que fueron secuestradas para la causa.

Debido al operativo que se desplegó para lograr las detenciones de los sospechosos, el centro porteño registró una gran congestión de tránsito en sentido hacia la zona del barrio de Constitución.

El auto en el cual se desplazaban los ciudadanos chilenos quedó subido a la dársena que está en medio de la avenida 9 de Julio y, producto de eso, se redujo la calzada en dos carriles. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia.