Crimen y Justicia

Cinematográfica persecución en Santa Fe: intentó evadir un control, la policía lo encerró y finalmente lo detuvo

El joven intentó eludir un puesto de identificación en Villa Gobernador Gálvez

Guardar
El joven terminó detenido y con heridas en una pierna.

Un joven fue detenido el pasado fin de semana en la provincia de Santa Fe luego de protagonizar una intensa persecución policial. Por el episodio, sufrió heridas en una pierna y quedó bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho —que quedó registrado por las cámaras de seguridad del municipio— ocurrió el domingo por la tarde en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

Allí, el joven de 20 años fue capturado tras escapar cuando efectivos de la Policía de Santa Fe intentaron identificarlo. El episodio se desencadenó minutos después de las 17, momento en el que evadió un control y terminó provocando un amplio operativo policial.

Fue identificado como Alejandro Ezequiel
Las fuentes precisaron que, tras la fuga, la Policía de Acción Táctica (PAT) dio aviso por radio a la Central 911 de que un motociclista había escapado en la intersección de las calles 17 de Octubre y Roque Sáenz Peña.

A partir de esa comunicación, se activó un operativo que involucró a móviles y personal del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez para dar con el sospechoso.

Tal como se observa en el video adjunto en esta nota, en la intersección de la avenida San Martín y Kennedy —y tras varios intentos fallidos de que acatara la voz de alto— dos patrulleros lograron encerrar al conductor y detenerlo. Fue identificado como Alejandro Ezequiel N.

Las fuerzas también secuestraron su
Además de secuestrar su moto Skua 150 cc roja y negra, el joven fue trasladado al Hospital Anselmo Gamen, ubicado en la misma ciudad, donde le diagnosticaron un traumatismo en la pierna izquierda.

Más tarde, la actuación pasó a la Comisaría 29ª de Villa Gobernador Gálvez. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenaron que el motociclista quede bajo custodia policial.

El auto en el que
Los tres son de nacionalidad
En el interior del vehículo
