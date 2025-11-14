Crimen y Justicia

Rosario: cayó otro sospechoso por el tiroteo al hospital donde estaba internado el hijo del fundador de Los Monos

Mariano Alfredo G., de 30 años, fue allanado y arrestado en la noche de este jueves. Está sindicado como un presunto partícipe en el caso, que ya tiene cuatro imputados, entre ellos, a un adolescente de 16 años

Por el ataque a tiros al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez ocurrido el pasado 16 de octubre en Rosario, fue detenido un quinto sospechoso. Se trata de Mariano Alfredo G. (30), quien fue allanado y arrestado por la Policía de Investigaciones en la zona oeste de la ciudad por pedido del fiscal Franco Tassini, a cargo del caso.

A Mariano G. lo ubicaron en un domicilio situado en las inmediaciones de Felipe Moré y las vías del ferrocarril, donde se secuestró un celular que será enviado a peritar por pedido del Ministerio Público de la Acusación.

Según se presume, el sospechoso habría participado en una acción posterior al atentado, relacionado con la parte logística, de acuerdo a los datos brindados por el Gobierno provincial. Posiblemente, será llevado a audiencia imputativa a comienzos de la próxima semana en el Centro de Justicia Penal.

Por este legajo, el pasado 25 de octubre el fiscal Franco Tassini imputó a Fabián Gabriel Espinosa (32), Roque Ismael Fernández y Emanuel Oscar Perichón (30) por el delito de encubrimiento. Son quienes al día siguiente del ataque fueron aprehendidos mientras prendían fuego las partes de la Honda Wave utilizada para el hecho –que había sido robada el 30 de septiembre–. Dicho procedimiento ocurrió en boulevard Seguí y las vías del ferrocarril.

El juez Rodrigo Santana resolvió la prisión preventiva efectiva hasta febrero próximo para los tres.

En tanto, el fiscal Ernesto Ducasse, de Responsabilidad Penal Juvenil, acusó en la misma audiencia a L. G. I., el adolescente de 16 años detenido. Fue ante el juez de Menores Estanislao Surraco. En su caso, le atribuyeron haber sido quien el pasado 16 de octubre por la tarde disparó contra uno de los laterales del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y arrojó una nota con un mensaje para Dylan Cantero, hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos.

El sospechoso se entregó tras haber sido buscado sin éxito en operativos que realizó la Policía de Investigaciones. Finalmente, se entregó: sin compañía de abogado, ingresó en la oficina de la unidad fiscal especializada en responsabilidad juvenil y expresó que se ponía a derecho.

Por los indicios recolectados en la causa, el menor habría sido quien iba como acompañante en la moto desde la que se abrió fuego contra el hospital, sobre el ala que está por calle Crespo. Antes de tirar, el sospechoso arrojó una nota dirigida a Dylan Lautaro Cantero, hijo del fundador histórico de Los Monos Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, quien había estado internado allí el día anterior tras una balacera en barrio La Granada, donde recibió un impacto en una pierna.

Al adolescente lo acusaron por la calificación legal de tentativa de homicidio, una situación poco frecuente en las imputaciones de este tipo.

Dylan Cantero había sido baleado el 15 de octubre en Caña de Ámbar al 1800. Con heridas en las piernas, fue trasladado al Heca, donde permaneció internado hasta la mañana del 16 de octubre, horas antes del atentado, en el que no hubo lesionados.

