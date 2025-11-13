Crimen y Justicia

Detuvieron a cinco mexicanos que vinieron a ver el Superclásico por grafitar trenes del Sarmiento: el video

Llegaron el pasado jueves y regresaban a su país este viernes. Los capturaron por las cámaras de seguridad y también cayeron dos argentinos en una causa por daños

Guardar
Detuvieron a cinco mexicanos que vinieron a ver el Superclásico por pintar trenes: así los filmaron los pasajeros

Están grafitando todo”, se quejaron los usuarios del tren Sarmiento que estaba parado en la estación Ramos Mejía cuando detectaron cómo un grupo de personas pintaba con aerosol los vagones de la formación en la que viajaban. Las cámaras de seguridad completaron la información y la Policía Bonaerense detuvo a siete sospechosos, seis hombres y una mujer.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que la sorpresa llegó cuando los llevaron a la comisaría de Ramos Mejía para su identificación en la causa por daño agravado que lleva el Juzgado Federal N°2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, con la Secretaría N°5.

Ahí se enteraron de que cinco de los detenidos eran de nacionalidad mexicana. “Llegaron al país el pasado 6 de noviembre, según los registros de Migraciones, y vinieron a ver el Superclásico y se iban del país, aparentemente, este viernes”, explicaron fuentes del caso consultadas por este medio.

Los mexicanos detenidos fueron identificados por las fuentes como Roberto Pérez Flores (30), Omar Escobero Rubio (30), Miguel Miramonte Martínez (40), Hugo Castillo Cardeña (30) y Alanie Meza Ponce (26).

Detuvieron a cinco mexicanos que vinieron a ver el Superclásico por pintar trenes: así los captaron las cámaras de seguridad

Los arrestos se hicieron en tiempo real, ya que los vieron por la central de monitoreo de las cámaras de seguridad, lo que permitió que los agentes retuvieran al grupo implicado en la infracción y preservaran los bienes ferroviarios.

Los investigadores resaltaron lo valioso de las cámaras para actuar en el momento, teniendo en cuenta que se iban del país en breve. "Vinieron, pintaron los trenes y en dos días se mandaban a mudar", soltaron.

También se valoró el sistema de monitoreo y filmación: “Que la gente empiece a darse cuenta de que están pintando un tren y pueden ser filmados y detenidos”, soltaron.

Los vagones vandalizados
Los vagones vandalizados

Los argentinos que fueron detenidos junto a los mexicanos fueron identificados como Eric S. M. (30), Carlos V. (30). Los siete serán indagados en las próximas horas por la jueza Vence por un delito que tiene castigo de hasta cuatro años de prisión, pero que su mínimo lo hace excarcelable.

El antecedente

Es famoso el caso de 2014, de un adolescente que fue detenido por hacer pintadas en las nuevas formaciones ferroviarias que se sumarían posteriormente a la línea Sarmiento.

La firma Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, a cargo del servicio del Sarmiento, realizó la denuncia y la Justicia procesó sin prisión preventiva a uno de los grafiteros.

Los integrantes del juzgado Criminal y Correccional Federal 7 encontraron al menor autor penalmente responsable del delito de daño agravado contra un bien de uso público. En consecuencia, se le trabó un embargo.

Al momento de ser detenido, el grafitero tenía en su poder seis aerosoles, que coincidían con los colores de los dibujos que presentaba la formación “TC01-SC028”.

Todo sucedió apenas tres días después del acto de presentación, y cuando los nuevos trenes todavía ni siquiera comenzaron a ser utilizados. Dos chicos ingresaron en el predio donde estaban alojadas las formaciones y las vandalizaron pintando grafitis con aerosol. Los atrapó la Prefectura que custodiaba el lugar.

Temas Relacionados

Ramos MejíaLa MatanzaTren Sarmientoúltimas noticiasPolicía Bonaerense

Últimas Noticias

Velaron y cremaron el cuerpo equivocado: fallo en contra de una universidad y de una funeraria por daño moral

Deben indemnizar a la familia que recibió el cadáver equivocado por haber tenido que atravesar dos veces el proceso de despedida

Velaron y cremaron el cuerpo

Una policía mató a su ex pareja tras ser atacada en Caballito: el hombre tenía una restricción perimetral

El fallecido y la oficial se habían separado hacía seis meses. Él murió de dos disparos en el pecho, mientras que ella recibió un balazo en una pierna y fue hospitalizada. En el departamento donde ocurrió todo también estaban las hijas de ambos, de 4 y 6 años

Una policía mató a su

El influencer que denunció en sus redes sociales que golpearon a su abuela declaró ante el fiscal: qué le pidió

Pablo Pizzurno, quien se dedica a verificar si suplementos y alimentos tienen realmente la composición registrada en sus etiquetas, estuvo ante la Justicia. Ya había respondido a quienes lo tildaban de mentiroso

El influencer que denunció en

“Voy a difundir todo, que empiece el embrollo”: la condena para un hombre por intento de chantaje sexual

El culpable, de 27 años, recibió tres años de prisión efectiva en Córdoba tras exigir 15.000 dólares para no mostrar imágenes íntimas a la esposa y el entorno laboral de la víctima. Admitió los hechos en un juicio abreviado

“Voy a difundir todo, que

La decisión de la Justicia contra el indigente acusado de matar a la turista brasileña en Balvanera

Había sido ya declarado inimputable otras 13 veces y quedó internado en el Hospital Borda

La decisión de la Justicia
DEPORTES
Solana Sierra: “Es un orgullo

Solana Sierra: “Es un orgullo representar a Argentina en la Billie Jean King Cup”

El ranking histórico que pasó a liderar Messi tras una investigación: el dato que deja a Cristiano Ronaldo como “el peor” de la lista

El futuro de Miguel Borja, lejos de River: de la contundente respuesta de su agente a los dos equipos que lo pretenden

Mercedes Paz palpitó la Billie Jean King Cup: “Lo importante es que las chicas vivan esta semana con alegría”

Bortoleto lidera el campeonato de “destructores” de la F1: la impactante suma que gastó Sauber y qué puesto ocupa Colapinto

TELESHOW
Maru Botana denunció una estafa

Maru Botana denunció una estafa y quedó envuelta en un escándalo: “Me dejaron en banda”

Tras la polémica por sus notas frustradas, la China Suárez respondió con un detalle que no pasó desapercibido

Juana Viale volvió al gimnasio: “Tuve un temita con mi rodilla izquierda”

La emotiva anécdota que provocó que Homero Pettinato quisiera regresar con Sofía Gonet

Locura por Johnny Depp en La Plata: de la multitud esperando por él a su distinción como Visitante Ilustre

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Irak: la coalición

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica

Denunciaron 67 violaciones de derechos humanos en cárceles de Cuba durante octubre

Estados Unidos: descubren una planta en el Valle de la Muerte capaz de sobrevivir a más de 50 grados

Irán enfrenta la peor crisis hídrica en seis décadas y Teherán podría quedarse sin agua