Comienzan los alegatos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski tras la declaración de Emerenciano Sena y Marcela Acuña

En los próximos días se espera que el tribunal debata

El juicio por el femicido de Cecilia Strzyzowski en la provincia de Chaco entra en su etapa definitoria con la presentación de los alegatos finales. Este jueves, las partes expondrán ante el jurado sus teorías y argumentos respecto al caso.

Durante la jornada del miércoles se escucharon las declaraciones de los suegros de Strzyzowski, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Ambos están imputados en la causa como partícipes primarios. Su hijo y ex esposo de la víctima, César Sena, es el principal acusado: está imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor.

Por su parte, Emerenciano negó cualquier vinculación con los hechos por los que su hijo está acusado de ser el autor material. “Lo que sucedió fue aberrante, pero no tuve absolutamente nada que ver”, expresó ante el tribunal. En un testimonio que duró 35 minutos, repasó su vida, los orígenes humildes que compartió con su familia y la construcción del barrio que llevaba su nombre, una obra impulsada desde la organización social que lideraba y que, según sus palabras, buscó brindar techo a personas en situación de vulnerabilidad.

Emerenciano Sena declaró este miércoles: “Fue aberrante pero no tuve nada que ver”

“El único delito que cometí fue construir casas para la gente humilde”, afirmó en medio de su exposición. Negó rotundamente su implicancia en el hecho por el cual se lo juzga, señalando que no existen pruebas en su contra y que su conducta aquel día se limitó a cumplir con su rutina habitual. “Ojalá que lleguen a hacer justicia y que la que tomen ustedes sea la que corresponda. En mi caso, no hice nada y no porque yo lo diga, sino porque tampoco está en la investigación”, declaró.

El referente político mencionó que puso a disposición el teléfono celular y la camioneta, elementos que fueron entregados a la Justicia ese mismo día. Además, criticó la falta de investigación sobre sus actos previos e insistió en que nunca debió haber estado detenido.

La mamá de César Sena admitió que quiso encubrir a su hijo

“No sé por qué padezco esta situación. Nunca debí haber estado preso. Después del cambio del fiscal parecía el asesino más grande del mundo. De un día para el otro empezaron a pedir cadena perpetua para mí. No sé por qué, ni basado en qué. Miren con perspectiva. No se olviden de esa palabra”, sostuvo el hombre ante el jurado.

En otro tramo de su intervención, el imputado denunció: “No le deseo a nadie que lo acusen de algo de lo que no se puede defender. No me puedo defender. Ojalá lo hubiese sabido”. Más tarde fue el turno de su ex esposa, Marcela Acuña, describió ante el tribunal el vínculo que mantuvo con la víctima y con su hijo. “Me duele mucho esto”, relató, y comentó que había percibido comportamientos extraños en César el último día en que vio a Cecilia, en junio de 2023.

Entre los imputados también están Fabiana González, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo

Con sus testimonios, finalizaron las audiencias testimoniales para dar paso a los alegatos, cuando las partes —la fiscalía, las querellas y las defensas— desarrollarán sus interpretaciones de los hechos, analizarán la prueba producida y fundamentarán qué tipo de veredicto entienden que debería dictar el jurado.

Tras esto, está previsto que el proceso culmine el viernes con la deliberación de los 12 integrantes del jurado. En juego están las distintas calificaciones penales posibles para los acusados, quienes han tenido una activa participación en el debate oral, según enfatizó Chaco On Line.

Además, son juzgados Fabiana González, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, por los cargos de encubrimiento agravado. Este último también brindó su relato en la reciente jornada e insistió: “Estoy acá por algo que no hice. Por culpa de esta causa perdí mi familia. Hace dos años y cinco meses que no puedo ver a mi hijo”.

El empleado rural, que trabajaba para la familia Sena, expresó su mal estar al mencionar que “sigo sufriendo muchas cosas estando preso”, de acuerdo a la información de Diario Chaco.