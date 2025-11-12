Una mujer fue a comprar droga en Mar del Plata, la secuestraron y pidieron un rescate por ella

La cuadra de República Árabe Siria al 2700 de Mar del Plata donde ocurrieron los hechos (Google Maps)

Una mujer de 34 años fue privada de su libertad, amenazada con un arma y forzada a consumir estupefacientes tras acudir a una vivienda en el barrio Jorge Newbery para comprar droga.

Según la investigación en curso, la víctima ingresó a una casa ubicada en República Árabe Siria al 2700, entre las calles Rawson y Garay. En el interior, fue abordada por una mujer y otras personas que la retuvieron en contra de su voluntad.

La agresión incluyó la sustracción de sus celulares y amenazas con un arma de fuego. La víctima fue obligada a consumir las drogas que allí se encontraban, según describió la policía en el parte.

Pese a que el hecho ocurrió el pasado 12 de octubre, se conoció en los últimos días luego de una denuncia que motivó un allanamiento, la detención de una sospechosa y el secuestro de varias dosis de droga y teléfonos celulares.

La causa está bajo análisis de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5, a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien también dispuso una serie de medidas para identificar y detener a los implicados.

La investigación del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría 12° reconstruyó los movimientos de la víctima desde el momento de su ingreso a la vivienda.

Además de las amenazas, los captores la obligaron a grabar un audio de WhatsApp dirigido a su familia. En ese mensaje, la mujer pidió 70.000 pesos para poder recuperar la libertad. El dinero fue transferido a una cuenta bancaria, cuya titularidad quedó registrada y fue posteriormente identificada por los agentes intervinientes.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital de Mar del Plata, horas después personal policial halló a la víctima desorientada en la vía pública, en la esquina de Canadá y Alberti. La mujer fue asistida y, tras dar su testimonio, aportó información clave para que la Fiscalía tramitara una orden de allanamiento para el domicilio de República Árabe Siria al 2700. Las tareas de inteligencia incluyeron la acumulación de material digital, vigilancia y declaraciones de testigos.

Los envoltorios de marihuana secuestrados en el procedimiento realizado por la Policía en la casa donde secuestraron a la mujer (La Capital)

El lunes último por la tarde se llevó a cabo el allanamiento en el domicilio investigado. En el lugar, fue detenida una mujer de 33 años, mientras que otros posibles implicados lograron huir o no se encontraban presentes.

Los efectivos incautaron cinco teléfonos celulares, uno de ellos perteneciente a la víctima, y encontraron además 32 envoltorios con marihuana, que totalizaron 22,3 gramos, un trozo adicional de la misma sustancia y un envoltorio con 1,1 gramos de cocaína. También secuestraron recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de las drogas.

El fiscal Pellegrinelli instruyó la formación de una causa por privación ilegal de la libertad, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y hurto. La detenida recuperó la libertad bajo las condiciones del artículo 161 del Código Procesal Penal, debido a que se encuentra embarazada, según resolvió el funcionario judicial. Los teléfonos fueron remitidos a pericia, y parte de las sustancias incautadas serán analizadas en laboratorio.

En el expediente existe información que vincula a los detenidos con anteriores intervenciones de la policía en el mismo barrio, relacionadas con la comercialización de estupefacientes al menudeo y disputas entre grupos.

El fiscal Pellegrinelli mantiene activa la búsqueda de los restantes sospechosos, mientras la mujer víctima permanece bajo resguardo y contención tanto médica como psicológica. Las tareas periciales continúan para fortalecer la evidencia contra quienes resulten responsables.