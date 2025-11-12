Moreno: un jubilado escuchó ruidos extraños en su casa, se topó con un ladrón y lo mató a escopetazos

Moreno: un jubilado mató a escopetazos a un ladrón que había ingresado a rrobar a su casa

Durante la madrugada de este martes, un jubilado de 75 años mató a un delincuente que había ingresado a robar a su domicilio en el partido bonaerense de Moreno. El propietario de la vivienda escuchó ruidos extraños en su casa, comenzó a recorrer el interior y se topó con el asaltante, a quien le disparó dos veces con su escopeta. Producto de las heridas, más tarde falleció en el hospital local.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el violento episodio ocurrió cerca de las 4 en una propiedad ubicada en la calle 12 de Octubre.

Al ser notificados del hecho, personal de la Comisaría 1a de Moreno se dirigió al lugar y corroboró que el delincuente se encontraba malherido y tirado en el piso de la vivienda.

Al entrevistar a la víctima, este les contó que había escuchado ruidos extraños en el interior de su casa cuando estaba durmiendo. En consecuencia, comenzó a recorrer los distintos ambientes y en el living-comedor se topó con un ladrón.

A pesar de contar con poca luz, el hombre, legítimo usuario de armas de fuego, logró efectuar dos disparos con su escopeta Mossberg calibre .12/70 que impactaron en el brazo derecho y el abdomen del delincuente, que vestía ropa oscura y llevaba guantes de látex en sus manos.

Identificado como Fernando Javier Vega, de 40 años, el herido fue derivado al hospital local, donde falleció tiempo después.

Según consigna el portal Semanario Actualidad, al llegar al lugar los efectivos policiales constataron que una de las ventanas de la casa que dan a la calle tenía el enrejado deformado.

Peritos de policía científica analizaron la escena y procedieron al secuestro de la escopeta utilizada durante el hecho. Además, se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad y de posibles testigos para reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido.

La fiscal Verónica Pittella, de la UFI N° 8 de Moreno, dispuso una autopsia para determinar el mecanismo de la muerte de Vega y resolvió que, por el momento, la víctima del robo no quede detenido, por considerar que se trató de un homicidio en legítima defensa.

Un policía mató a uno de los motochorros que lo atacaron

Un agente retirado de la Policía de la Ciudad mató a uno de los dos motochorros que intentaron robarle cuando llegaba a su casa en la ciudad bonaerense de Morón. El hecho ocurrió el último viernes, poco antes del mediodía, y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Todo comenzó alrededor de las 11.40, instantes después de que el ex policía estacionaba su vehículo frente a su domicilio sobre la calle Estomba. El hombre, de 45 años, se encontraba acompañado de su esposa.

Ambos estaban por descender cuando fueron sorprendidos por los ladrones, que frenaron detrás de ellos.

Un policía mató a uno de los motochorros que intentó robarle

Según informaron fuentes del caso a Infobae, uno de los asaltantes bajó de la moto, fue directamente hacia la puerta del acompañante y rompió el vidrio. El policía retirado relató que el motochorro estaba armado y los apuntó. Ante la amenaza, él reaccionó y disparó con su pistola reglamentaria, una Bersa TPR9 calibre 9mm.

El disparo impactó en el pecho del ladrón, que salió corriendo para volver a la moto donde lo esperaba su cómplice, ambos con casco. El herido alcanzó a subirse al rodado, pero apenas iniciaron la marcha, cayó desplomado al asfalto a menos de cinco metros.

Ante esta situación, el conductor de la moto se detuvo brevemente, revisó a su compañero, tomó algo de entre sus pertenencias (en las imágenes no se alcanza a distinguir si era documentación, un arma u otro elemento), abandonó a su compañero y huyó del lugar. Toda la secuencia quedó captada por una cámara de seguridad.

El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del mencionado distrito, a cargo de los fiscales Matías Rappazzo y Hugo Ravizzini, quienes no adoptaron ningún temperamento respecto del policía porque, en principio, lo ocurrido se enmarca como un hecho de legítima defensa.