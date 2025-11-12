La caída de un histórico ladrón de bancos que se disfrazó de policía para robarle a jubilados

Video: el acusado disfrazado de policía en la previa al robo

Perro viejo, nuevos trucos. Edgardo Damián Benítez, uno de los asaltantes más conocidos del hampa de la zona norte del conurbano bonaerense, cayó ayer martes, acusado de asaltar a una pareja de jubilados en la zona de San Fernando.

Las víctimas, de 87 y 91 años, aseguraron que Benítez, junto a otro cómplice, se presentó en su casa; ambos estaban disfrazados de policías. Tocaron timbre con la excusa de entregar un botón antipánico. La mujer y su marido les creyeron. Así, les permitieron la entrada. Las amenazas comenzaron de inmediato: los delincuentes les quitaron dos millones de pesos, para luego huir. Tras el shock inicial, realizaron la denuncia al 911.

Benítez tras su arresto

Los detectives de la Departamental de Seguridad de San Fernando de la Policía Bonaerense, que depende de la Superintendencia AMBA Norte I a cargo del comisario mayor Lucas Borge, comenzaron a seguir el rastro de cámaras de seguridad, en una investigación a cargo del fiscal Martín Otero. Rápidamente, encontraron el auto de fuga de los ladrones, un Peugeot 408.

Las cámaras del municipio de la zona, combinadas con imágenes del Anillo Digital de la Policía de la Ciudad, marcaron la ruta del Peugeot tras el asalto: General Paz hacia el sur, Autopista 25 de Mayo, luego, la Autopista La Plata.

Así, se implementó un operativo cerrojo. Benítez intentó escapar. Finalmente, cayó en el peaje de Hudson. La patente del 408 no correspondía al auto, que había sido denunciado como robado en San Martín en octubre último. Esa no fue la única sorpresa para los investigadores. Al chequear la identidad de Benítez, descubrieron que se encontraban con un viejo conocido.

El prontuario de Benítez

El acusado -hoy de 40 años, oriundo de Villa Martelli y techista, según él mismo- había sido detenido por el robo al Banco Santander Río de Pacheco, cometido en junio de 2010, aseguran fuentes del caso a Infobae. El botín de aquella mañana fue de 350 mil pesos, casi 90 mil dólares.

Lo que declaró Benítez tras su captura, de acuerdo a crónicas de la época, fue incendiario. No solo confesó el robo, sino que aseguró que los cerebros del asalto fueron dos policías de la Bonaerense. Una fiscalía de Morón lo buscaba por un expediente por el delito de robo, hecho por el que fue finalmente sobreseído.

Benítez, también, tenía un pedido de captura vigente, y de larga data: había esquivado a las autoridades desde 2016, cuando dejó el penal de Gorina para una salida transitoria. Nunca más regresó.

El uniforme de policía que vistió para desvalijar a los jubilados fue encontrado dentro del 408. Su cómplice, sin embargo, continúa prófugo.

Esposado: Benítez en el pavimento de la Autopista La Plata