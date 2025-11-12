Crimen y Justicia

La caída de un histórico ladrón de bancos que se disfrazó de policía para robarle a jubilados

Conocido por asaltar la sucursal del Santander Río en Pacheco hace 15 años, Edgardo Benítez fue detenido por la Policía Bonaerense tras un nuevo ataque en San Fernando. Su truco para engañar a las víctimas de 91 y 87 años y su pedido de captura vigente

Guardar
Video: el acusado disfrazado de policía en la previa al robo

Perro viejo, nuevos trucos. Edgardo Damián Benítez, uno de los asaltantes más conocidos del hampa de la zona norte del conurbano bonaerense, cayó ayer martes, acusado de asaltar a una pareja de jubilados en la zona de San Fernando.

Las víctimas, de 87 y 91 años, aseguraron que Benítez, junto a otro cómplice, se presentó en su casa; ambos estaban disfrazados de policías. Tocaron timbre con la excusa de entregar un botón antipánico. La mujer y su marido les creyeron. Así, les permitieron la entrada. Las amenazas comenzaron de inmediato: los delincuentes les quitaron dos millones de pesos, para luego huir. Tras el shock inicial, realizaron la denuncia al 911.

Benítez tras su arresto
Benítez tras su arresto

Los detectives de la Departamental de Seguridad de San Fernando de la Policía Bonaerense, que depende de la Superintendencia AMBA Norte I a cargo del comisario mayor Lucas Borge, comenzaron a seguir el rastro de cámaras de seguridad, en una investigación a cargo del fiscal Martín Otero. Rápidamente, encontraron el auto de fuga de los ladrones, un Peugeot 408.

Las cámaras del municipio de la zona, combinadas con imágenes del Anillo Digital de la Policía de la Ciudad, marcaron la ruta del Peugeot tras el asalto: General Paz hacia el sur, Autopista 25 de Mayo, luego, la Autopista La Plata.

Así, se implementó un operativo cerrojo. Benítez intentó escapar. Finalmente, cayó en el peaje de Hudson. La patente del 408 no correspondía al auto, que había sido denunciado como robado en San Martín en octubre último. Esa no fue la única sorpresa para los investigadores. Al chequear la identidad de Benítez, descubrieron que se encontraban con un viejo conocido.

El prontuario de Benítez

El acusado -hoy de 40 años, oriundo de Villa Martelli y techista, según él mismo- había sido detenido por el robo al Banco Santander Río de Pacheco, cometido en junio de 2010, aseguran fuentes del caso a Infobae. El botín de aquella mañana fue de 350 mil pesos, casi 90 mil dólares.

Lo que declaró Benítez tras su captura, de acuerdo a crónicas de la época, fue incendiario. No solo confesó el robo, sino que aseguró que los cerebros del asalto fueron dos policías de la Bonaerense. Una fiscalía de Morón lo buscaba por un expediente por el delito de robo, hecho por el que fue finalmente sobreseído.

Benítez, también, tenía un pedido de captura vigente, y de larga data: había esquivado a las autoridades desde 2016, cuando dejó el penal de Gorina para una salida transitoria. Nunca más regresó.

El uniforme de policía que vistió para desvalijar a los jubilados fue encontrado dentro del 408. Su cómplice, sin embargo, continúa prófugo.

Esposado: Benítez en el pavimento
Esposado: Benítez en el pavimento de la Autopista La Plata

Temas Relacionados

Policía BonaerenseSan IsidroJubiladosRobosúltimas noticias

Últimas Noticias

“Rey del sur”, el sello de los ladrillos de cocaína que trasladaba uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

El rosarino Brian Walter Bilbao (47) cayó este martes con 946 kilos de cocaína en un operativo que hizo Gendarmería en Exaltación de la Cruz. Otras tres personas fueron arrestadas en allanamientos hechos en Buenos Aires y Santa Fe

“Rey del sur”, el sello

Habló la mamá del nene acusado de manosear a dos compañeras: “Me prendieron fuego la casa por algo que no sé si pasó”

Un grupo de padres enardecidos le prendió fuego la casa a Nélida, tras el presunto abuso de su hijo de 10 años. Golpes, amenazas, disturbios y paro escolar por lo sucedido en la Escuela Primaria 21 del barrio Jorge Newbery

Habló la mamá del nene

El llanto de Giannina Maradona en el jury a Makintach: “Ella me juró que no había documental”

La hija de Diego Maradona declaró este miércoles y transmitió su angustia por el juicio nulo por la muerte de su padre

El llanto de Giannina Maradona

Femicidio en Necochea: la emotiva carta de despedida que publicó en redes la madre de Débora Bulacio

María Luisa Del Valle reclamó justicia para su hija, presuntamente asesinada por su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez

Femicidio en Necochea: la emotiva

Moreno: un jubilado escuchó ruidos extraños en su casa, se topó con un ladrón y lo mató a escopetazos

Ocurrió durante la madrugada de este martes en el barrio La Perlita. La fiscal Verónica Pittella, a cargo de la investigación, dispuso que el vecino permanezca en libertad

Moreno: un jubilado escuchó ruidos
DEPORTES
Una luchadora mostró cómo le

Una luchadora mostró cómo le quedó el brazo tras sufrir múltiples mordeduras de su rival durante el combate: “Dejaré que las marcas hablen”

Habló el productor rural de un pueblo uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Russo: dónde la halló y qué hará con ella

Toto Wolff podría vender parte de su paquete accionario en Mercedes y fijar un récord en la Fórmula 1

Una figura del Real Madrid está a un paso de abandonar el club: el consejo de Ancelotti y su posible destino

La furiosa crítica de Franco Colapinto a Lance Stroll tras otro cruce en el GP de Brasil: “Siempre está sacando gente de la pista”

TELESHOW
Valentina Cervantes mostró la sorpresa

Valentina Cervantes mostró la sorpresa con la que la esperaba Enzo Fernández en Londres: “Así nos reciben”

Nico Occhiato habló sobre la nota frustrada a la China Suárez: “Ella tiene derecho a pedir y nosotros a decir que no”

Evangelina Anderson logró la foto más buscada: el abrazo con Johnny Depp que recorre las redes

La noche de furia de la China Suárez: de la polémica por la suspensión de una nota a la denuncia a Benjamín Vicuña

Itziar Ituño, de La casa de papel, recordó la incómoda reacción de sus padres al verla en una escena de sexo

INFOBAE AMÉRICA

Evo Morales busca ser juzgado

Evo Morales busca ser juzgado por la justicia indígena pese a no tener sustento legal

“Las víctimas siguen en nuestros corazones”: la resiliencia de los franceses a 10 años de los ataques terroristas de 2015

Boualem Sansal recibe el indulto de Argelia y podrá viajar a Alemania para tratar su salud

“El poder o es prepotente o es cacareada de político aguachento”, Lorena Vega cierra su obra sobre la mujer de Rosas

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el presupuesto 2026