Jury a Julieta Makintach: llegó el turno de declarar de Dalma y Gianinna Maradona

Gianinna y Dalma Maradona

En una nueva audiencia en el anexo de la cámara de senadores de La Plata, donde se lleva adelante el juicio político a la jueza Julieta Makintach, este miércoles serán Dalma y Gianinna Maradona las dos figuras clave que darán testimonio en el jury a la jueza del escándalo que convirtió en nulo el primer debate oral por la muerte del Diez.

No serán las únicas testigos de la jornada. También está previsto que den testimonio José Arnal, uno de los socios de la productora ‘La Doble’ que estaba detrás del film “Justicia Divina” y que tenía a Makintach en un rol central.

Otro de los citados es Juan “El Chavo” D’Emilio, escritor independiente y pareja de una conocida de la magistrada en cuestión, y de María Lía Aleman, la amiga de la infancia de Makintach e ideóloga del film del juicio por la muerte de Maradona.

Justamente, Aleman declaró este martes en el jury y hizo llorar desconsoladamente a Makintach. Su testimonio era considerado clave para la magistrada que es juzgada, incluso al final se abrazaron.

Julieta Makintach (AG La Plata)

En su relato, Aleman recordó que tiempo atrás había conocido a “El Chavo” D’Emilio, que se lo presentó a Makintach porque él es maradoniano y quería contarle que su amiga iba a ser la jueza del debate por la muerte del Diez.

“Ahí le dije al ‘Chavo’: ‘Con ella tenemos que hacer algo, una mujer con trayectoria en la Justicia, en un ambiente tan machista, que llega hasta este caso’. Al día siguiente, el Chavo me volvió a preguntar si era posible esa idea porque se había quedado pensando, y yo fui y le escribí a Julieta para preguntarle”, declaró.

Sobre el documental en sí mismo, Aleman: “Lo que hicimos tampoco fue un guion. El Chavo me dijo que nos teníamos que reservar la idea y para eso teníamos que inscribirla. Pero cuando averiguamos, no podíamos inscribir la idea sola, sino que había que aportar algo más, como la estructura de la idea. Fue una escaleta, que aprendí ese nombre hace poco, era un punteo de ideas”.

El trailer de "Justicia Divina"

Antes de la declaración de Aleman, Makintach hizo una nueva exposición en su defensa en el jury. Allí, cargó contra los otros dos jueces del juicio nulo por la muerte del Diez: “Mis colegas sabían que tenía una amiga que quería hacer un documental sobre la Justicia vinculada al juicio por Maradona. No es lo mismo, es una sutileza. Pero esa sutileza me llevó hasta acá”.

La jueza tomó la palabra después de que declarara el abogado Julio Rivas, defensor del imputado Leopoldo Luque en el caso Maradona. En este sentido, la declaración de Makintach sobre el documental fue muy clara. Pero tras finalizar su turno, se vivió una escena muy parecida a la de la audiencia del juicio por Diego, donde el fiscal Patricio Ferrari mostró por primera vez los videos de “Justicia Divina” justo después de que ella negara su participación.

Esta vez, fueron los representantes del Colegio de Abogados de San Isidro, que son una de las aristas de la acusación contra Makintach, quienes solicitaron pasar el trailer, el guion, el primer capítulo y hasta la versión en inglés del film. Al menos dos de los conjueces del tribunal se agarraron la cabeza al ver los videos.