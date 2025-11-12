Crimen y Justicia

Jury a Julieta Makintach: llegó el turno de declarar de Dalma y Gianinna Maradona

Las hijas del Diez testificarán en el juicio político a la jueza que provocó que el primer debate por la muerte de su padre sea nulo. También lo harán dos hombres vinculados a la producción del documental

Guardar
Gianinna y Dalma Maradona
Gianinna y Dalma Maradona

En una nueva audiencia en el anexo de la cámara de senadores de La Plata, donde se lleva adelante el juicio político a la jueza Julieta Makintach, este miércoles serán Dalma y Gianinna Maradona las dos figuras clave que darán testimonio en el jury a la jueza del escándalo que convirtió en nulo el primer debate oral por la muerte del Diez.

No serán las únicas testigos de la jornada. También está previsto que den testimonio José Arnal, uno de los socios de la productora ‘La Doble’ que estaba detrás del film “Justicia Divina” y que tenía a Makintach en un rol central.

Otro de los citados es Juan “El Chavo” D’Emilio, escritor independiente y pareja de una conocida de la magistrada en cuestión, y de María Lía Aleman, la amiga de la infancia de Makintach e ideóloga del film del juicio por la muerte de Maradona.

Justamente, Aleman declaró este martes en el jury y hizo llorar desconsoladamente a Makintach. Su testimonio era considerado clave para la magistrada que es juzgada, incluso al final se abrazaron.

Julieta Makintach (AG La Plata)
Julieta Makintach (AG La Plata)

En su relato, Aleman recordó que tiempo atrás había conocido a “El Chavo” D’Emilio, que se lo presentó a Makintach porque él es maradoniano y quería contarle que su amiga iba a ser la jueza del debate por la muerte del Diez.

“Ahí le dije al ‘Chavo’: ‘Con ella tenemos que hacer algo, una mujer con trayectoria en la Justicia, en un ambiente tan machista, que llega hasta este caso’. Al día siguiente, el Chavo me volvió a preguntar si era posible esa idea porque se había quedado pensando, y yo fui y le escribí a Julieta para preguntarle”, declaró.

Sobre el documental en sí mismo, Aleman: “Lo que hicimos tampoco fue un guion. El Chavo me dijo que nos teníamos que reservar la idea y para eso teníamos que inscribirla. Pero cuando averiguamos, no podíamos inscribir la idea sola, sino que había que aportar algo más, como la estructura de la idea. Fue una escaleta, que aprendí ese nombre hace poco, era un punteo de ideas”.

El trailer de "Justicia Divina"

Antes de la declaración de Aleman, Makintach hizo una nueva exposición en su defensa en el jury. Allí, cargó contra los otros dos jueces del juicio nulo por la muerte del Diez: “Mis colegas sabían que tenía una amiga que quería hacer un documental sobre la Justicia vinculada al juicio por Maradona. No es lo mismo, es una sutileza. Pero esa sutileza me llevó hasta acá”.

La jueza tomó la palabra después de que declarara el abogado Julio Rivas, defensor del imputado Leopoldo Luque en el caso Maradona. En este sentido, la declaración de Makintach sobre el documental fue muy clara. Pero tras finalizar su turno, se vivió una escena muy parecida a la de la audiencia del juicio por Diego, donde el fiscal Patricio Ferrari mostró por primera vez los videos de “Justicia Divina” justo después de que ella negara su participación.

Esta vez, fueron los representantes del Colegio de Abogados de San Isidro, que son una de las aristas de la acusación contra Makintach, quienes solicitaron pasar el trailer, el guion, el primer capítulo y hasta la versión en inglés del film. Al menos dos de los conjueces del tribunal se agarraron la cabeza al ver los videos.

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaJulieta MakintachÚltimas noticiasjuryDalma MaradonaGianinna Maradona

Últimas Noticias

Pasaron a disponibilidad a dos policías de Tucumán que utilizaban a presos para realizar trabajos de albañilería

Los efectivos “sacaban” a los delincuentes de la Comisaría Chusca, donde estaban detenidos para trabajar en una casa de El Cadillal

Pasaron a disponibilidad a dos

Un policía de Misiones se filmó tomando cocaína y fue excluido de la fuerza

El agente se grabó aspirando una línea de polvo blanco que parece cocaína. El video se hizo viral en la provincia y llegó a conocimiento de las autoridades. Se le quitó el arma y lo pasaron a disponibilidad

Un policía de Misiones se

Sin la palabra de César Sena, finalizan hoy las audiencias testimoniales por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

En tanto, se espera que declaren cuatro de los imputados, entre ellos Emerenciano Sena y Marcela Acuña. En la audiencia del martes habló la tía del principal acusado por el crimen

Sin la palabra de César

Engañó a tres adolescentes con una supuesta beca para viajar a Jujuy y las grabó mientras se bañaban

Las víctimas viajaron engañadas hasta Jujuy tras unas becas al norte del país, donde el acusado las alojó en un departamento. Tenía 15 videos y 68 fotos de las jóvenes y material pornográfico

Engañó a tres adolescentes con

Cómo sigue la búsqueda de la pareja de jubilados en Chubut a un mes de su desaparición

La hipótesis de un delito en contexto de robo toma fuerza en la causa por la desaparición de Pedro Alberto Kreder años y Juana Inés Morales, mientras se analizan nuevas pistas aportadas por un llamado anónimo y se amplían los rastrillajes en sectores de difícil acceso

Cómo sigue la búsqueda de
DEPORTES
El fuera de juego semiautomático

El fuera de juego semiautomático llegará en 2026 a una liga sudamericana: cómo funciona esta tecnología

Jugó con Pablo Aimar, comenzó dirigiendo equipos amateurs y despertó el interés de Guardiola: “Me sorprendió”

Sebastián Báez no levanta cabeza: se despidió en su debut en el Challenger de Montevideo

La hazaña histórica del novato de los Hornets que impactó a la NBA: el récord inédito que alcanzó en sus primeros diez juegos

Conmoción en el fútbol: una figura de Brasil sufrió un problema cardíaco durante una práctica y podría anunciar su retiro

TELESHOW
Germán Martitegui se atragantó en

Germán Martitegui se atragantó en MasterChef Celebrity con un plato de Luis Ventura: el momento

La palabra de Pampita sobre el reencuentro entre sus hijos con Benjamín Vicuña y los de la China Suárez

El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses: “¿Por qué Dios pega donde más duele?”

Silvio Soldán fue distinguido en su 90° aniversario por la Legislatura porteña

Flor Peña presentó a su mamá en un video bailando con Juan Otero: “Mi madre a los 82 años”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia se ofreció a dialogar

Rusia se ofreció a dialogar con EEUU ante las acusaciones de Washington sobre presuntas pruebas nucleares subterráneas secretas

Elecciones presidenciales en Chile: Jara y Kast cerraron sus campañas con el combate a la delincuencia como eje central de sus discursos

Detuvieron al ex jefe de Inteligencia de Corea del Sur por negligencia durante la declaración de la ley marcial

Salman Rushdie: “No quiero ser una especie de gurú u oráculo”

Ingenioso, divertido y humano: así es el nuevo disco de Rosalía