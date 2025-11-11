Crimen y Justicia

El camionero asesino de Azul y su víctima serán sometidos a una pericia toxicológica

Miguel Jorge Mele (58) está acusado del crimen de Diego Maximiliano Marianache (46) tras una discusión de tránsito. El imputado por homicidio simple se había negado a declarar y sigue preso

Un camionero chocó y mató a un motociclista durante una discusión de tránsito

Miguel Jorge Mele, de 58 años, continúa preso por atropellar con su camión y matar a Diego Maximiliano Marianache (46) en medio de una discusión de tránsito en la ciudad bonaerense de Azul; y este martes el fiscal tomó una decisión: tanto el imputado por homicidio simple como el cuerpo de la víctima serán sometidos a una pericia toxicológica.

La medida fue ordenada por el fiscal David Carballo, quien busca determinar si la víctima o su victimario estaban bajo los efectos de alguna sustancia prohibida durante la discusión que terminó con el crimen del trabajador de la construcción.

Fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que la pericia se desarrollará desde las 16.30 en la sede de Policía Científica de Azul, donde los peritos tomarán muestras de sangre de Mele y del cuerpo Marianache con el objetivo de corroborar si alguno de los dos había consumido alcohol o algún estupefaciente antes del altercado.

Por otra parte, fuentes cercanas al expediente confirmaron a este medio que este martes se presentó en Fiscalía como particular damnificado, y en representación de la víctima, la abogada María Ester Simbala, quien está a cargo de la defensa de la familia de Marianache.

Mele, detenido
Mele, detenido

Este lunes fue la indagatoria a Mele. El detenido había sido que pidió una prórroga para conseguir un abogado y así poder dar su versión, pero finalmente lo hizo con el patrocinio de un defensor oficial e hizo uso de su derecho y no declaró. En consecuencia, el fiscal Carballo dispuso que continúe en prisión.

El funcionario judicial le imputó el delito de homicidio simple a Mele, que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de cárcel y no es excarcelable, pero en la práctica se trata un homicidio con dolo eventual (NdeR: una figura que no está en el Código Penal): causar la muerte de otra sin desearlo, pero, sabiendo que puede provocarla, aun así, asume ese riesgo.

El caso

Todo comenzó este sábado, alrededor de las 10, Mele conducía su camión tipo plancha Iveco Daily 70-16 y discutió con Diego, que iba a bordo de su moto Motomel 150cc. La escena de la disputa se dio en el semáforo ubicado en la esquina de la avenida Mitre y España de la ciudad de Azul.

En ese contexto, y en base a la reconstrucción que hicieron fuentes del caso, cuando la moto dobló por España, primero intentó pasar al camión por la izquierda y no pudo. Entonces, trató de hacerlo por la derecha y ahí fue donde se desencadenó la locura: la víctima le dio un puñetazo a uno de los espejos de la plancha y Mele, como respuesta, le tiró el vehículo encima. Y lo mató.

Diego terminó aplastado entre el cordón, la vereda, un árbol y su moto, agonizando. Y Mele solo se preocupó por correr el camión mientras una vecina desesperada trataba de conseguir auxilio para la víctima que murió por el shock hipovolémico que le produjo el impacto. Se desangró.

Las autoridades de la UFI N°2 de Azul, a cargo del caso que supervisa el fiscal general Marcelo Sobrino, buscan cámaras privadas que hayan registrado la maniobra completa y ya le tomaron declaración sobre lo que pasó en el semáforo a quienes fueron testigos de la violenta maniobra.

El análisis de los peritos y el antecedente

Mientras se espera la pericia mecánica concluyente para descartar cualquier desperfecto técnico en el camión que haya podido desembocar en la maniobra que mató a Diego, un primer análisis de los peritos determinó en contra del imputado: al Iveco que manejaba Mele “no le encontraron ninguna falla técnica en la dirección ni de otras características”.

Y siguieron: “No hay, al menos por ahora, elementos de los que se pueda agarrar el imputado para aliviar su situación procesal”.

Además, los investigadores revisaron sus antecedentes y entonces saltó que Mele tiene de 2010 un caso por violento: una causa por lesiones graves por un incidente en el que atacó a un trabajador de los tribunales de Azul, donde por ese entonces trabajaba la esposa del ahora detenido.

Temas Relacionados

Miguel Jorge MelehomicidiosAzuldiscusión de tránsitoúltimas noticiasDiego Maximiliano Marianache

