Trapitos, incitación al desorden y pirotecnia: los números que dejó el operativo de seguridad en la Bombonera tras el Superclásico

El operativo de la Policía de la Ciudad en el Boca - River

La última edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, con victoria para los locales en La Bombonera, también dejó algunas cifras en materia de seguridad, en las inmediaciones del xeneize, a cargo de la Policía de la Ciudad.

La fuerza de seguridad porteña desplegó un amplio operativo de control y prevención en el marco del partido disputado este domingo en el estadio Alberto J. Armando, que concluyó con 80 cuidacoches demorados, 340 actas contravencionales y 13 detenidos por tenencia de estupefacientes y atentado y resistencia a la autoridad, detallaron fuentes policiales a Infobae.

El dispositivo de seguridad fue supervisado por el Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Sur, y estuvo orientado a garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de las normas vigentes durante el desarrollo del evento deportivo, indicaron desde el Ministerio de Seguridad de CABA.

El operativo Policía de la Ciudad en la Bombonera

A la vez, puntualizaron que cuatro micros fueron remitidos por diversas irregularidades en los controles realizados por personal de Tránsito de Seguridad también emplazados en la zona.

Por otro lado, señalaron que durante el operativo, el personal policial labró, al menos,:

266 actas por ingresar sin entrada, autorización o invitación.

19 actas por derecho de admisión vigente.

6 actas por ingresar sin autorización e incitar al desorden.

5 actas por ingresar sin entrada, perturbar filas o no respetar vallado.

3 actas por incitar al desorden.

3 actas por ingresar artefactos pirotécnicos.

Además, en el tercer anillo de control se demoraron a 80 trapitos y se les labraron actas por infracción al artículo 92 del Código Contravencional.

También se registraron 13 detenidos por atentado y resistencia a la autoridad, daño e infracción a la Ley de Drogas, con intervención de la Unidad de Flagancia Sur (UFLA).

En cuanto a lo deportivo, con el 2-0 logrado en La Bombonera por el Torneo Clausura 2025, Boca Juniors estiró la diferencia histórica que mantiene sobre River Plate en el historial general de los Superclásicos oficiales. Además, se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y quedó como líder de la Zona A del certamen local, a una fecha del final de la etapa regular.

Hasta el momento, se enfrentaron 265 veces, con 93 victorias para Boca,88 para River y 84 empates. Boca suma 341 goles convertidos, mientras que River acumula 322. Cabe recordar que el primer enfrentamiento entre ambos fue en 1913, en la cancha de Racing.

Si se consideran solo los choques de la era profesional de la Primera División, Boca lidera con 76 victorias, River tiene 69 y se registraron 63 empates. En los enfrentamientos correspondientes a la Copa de la Liga Profesional (hoy denominado Torneo Clausura), jugaron ocho veces: con tres victorias auriazules, dos de la Banda y tres empates.