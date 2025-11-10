Salió de la cárcel, tardó dos días en volver a robar y cayó tras arrojarse a un canal para escapar de la Policía

El delincuente, de 23 años, robó las pertenencias que se encontraban en el interior de un vehículo estacionado (Tiempo de San Juan)

Un joven delincuente, que había recuperado la libertad hacía apenas dos días, fue detenido nuevamente tras protagonizar una secuencia delictiva en San Juan. Se trata de un hombre identificado como H. D. H. N., de 23 años, quien salió del Penal de Chimbas y, en pocas horas, volvió a ser arrestado luego de robar y escapar de la Policía, arrojándose al Canal Benavídez.

El incidente se desencadenó cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Central patrullaban la calle Benavídez en dirección de oeste a este y detectaron a un hombre en actitud sospechosa.

Al intentar identificarlo, el individuo optó por huir precipitadamente, dirigiéndose hacia el canal y arrojándose al agua en un intento de evadir a los uniformados, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tiempo de San Juan. Tras salir del canal, ingresó al interior de la Costa Canal II, donde logró perderse momentáneamente de la vista de los agentes.

Salió de la cárcel, tardó 48 horas en volver a robar y fue detenido por la Policía (Tiempo de San Juan)

Mientras se desarrollaba la búsqueda, un joven de 21 años se presentó en el lugar y denunció que el sospechoso había roto el vidrio de su Peugeot 206 gris para sustraerle pertenencias. El damnificado reconoció los objetos robados, lo que permitió a la Policía vincular directamente al sospechoso con el hecho.

Pocos minutos después, el personal policial logró localizar y detener nuevamente a H. D. H. N., quien quedó a disposición de la Justicia.

Más hechos similares

Hace una semana, un hombre de 57 años fue detenido en Villa Sarmiento tras ser sorprendido mientras intentaba ingresar a una vivienda para robar, apenas dos días después de haber recuperado la libertad.

El episodio se registró en la calle Tuyú al 100, en el partido de Morón, cuando el propietario de la vivienda advirtió una presencia sospechosa y alertó de inmediato al 911.

Al llegar al lugar, un móvil de la comisaría 5ª logró reducir al sospechoso en el acto, impidiendo que consumara el robo. “Estaba forzando la reja para meterse, pero no alcanzó a robar nada. Quizá creyó que la finca estaba sin ocupantes”, explicó una fuente vinculada a la investigación al portal Primer Plano Online.

El individuo, identificado como J. A. F., tenía domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), según la documentación que portaba.

Volvió a robar apenas dos días después de haber recuperado la libertad y fue detenido en Villa Sarmiento

Al revisar sus antecedentes, los agentes confirmaron que había recuperado la libertad apenas 48 horas antes del nuevo intento delictivo.

El hecho de que el detenido hubiera salido de prisión el jueves anterior, tras enfrentar un proceso penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 13, generó sorpresa entre los investigadores.

Actualmente, el detenido enfrenta una causa por robo en grado de tentativa que tramita en la Fiscalía N.º 4 de Morón.

En septiembre, un hombre que había recuperado su libertad fue sorprendido una hora después mientras intentaba robar un auto que se encontraba estacionado a una cuadra de una avenida en Concordia, Entre Ríos.

La secuencia se registró cerca de las 21:30, en la intersección de las calles Rawson y Sarmiento, después de que el propietario de un Toyota Corolla avisara a las autoridades sobre el intento de robo. El hombre, quien se encontraba dentro de su local comercial, logró intervenir rápidamente cuando el sospechoso intentaba escaparse en el vehículo. Allí, lo retuvo hasta que los efectivos policiales llegaron a la escena, según indicaron desde la Jefatura Departamental al portal Uno.

La zona en donde el sospechoso intentó robar un auto (Google Maps)

La sorpresa de los agentes del Comando Radioeléctrico fue inmediata al identificar al detenido como el hombre que había salido recientemente de la Comisaría Primera de San Antonio de Padua de la Concordia. El fiscal de turno, Martín Núñez, ordenó la aprehensión del imputado y la apertura de una causa bajo la carátula de “tentativa de hurto automotor”.

Respecto al individuo, no trascendió su identidad ni tampoco los motivos por los cuales había permanecido cumpliendo un arresto en la dependencia policial. La causa quedó ahora en manos de la Justicia y se espera la declaración del acusado.