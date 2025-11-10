Crimen y Justicia

Allanaron una vivienda por una causa por amenazas y encontraron un desarmadero ilegal en General Rodríguez

Además, las autoridades aprehendieron a tres personas y secuestraron armas. Las denuncias abarcaban gran parte del Conurbano bonaerense

El momento en el que
El momento en el que la DDI de Moreno-General Rodríguez llevó a cabo los allanamientos (Foto: Policía bonaerense)

La Detección de Delitos Complejos de Moreno y General Rodríguez detuvo a tres personas, un hombre de 45, otro de 21 y una mujer de 25, mediante un operativo que permitió el secuestro de de elementos relacionados con robos de vehículos y autopartes. El descubrimiento ocurrió luego de allanar varios domicilios a raíz de denuncias por amenazas, abuso de armas y encubrimiento agravado.

La intervención, que incluyó la coordinación entre la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 y el Juzgado de Garantías N°2, terminó con la aprehensión de P. R. C., K. S. C. y A. E. C., quienes pertenecerían a la misma familia por la coincidencia de los apellidos.

Según los documentos judiciales, la investigación se originó hace un mes, cuando la víctima, identificada como A. A., denunció haber recibido amenazas por parte de uno de los aprehendidos. De acuerdo con el relato de la víctima, ese día, alrededor de las 19:30, transitaba en bicicleta para encontrarse con su pareja, cuando fue interceptado cerca de su domicilio en General Rodríguez. El mayor de los detenidos lo insultó y lanzó amenazas directas y después se fue.

Hay un hombre de 45
Hay un hombre de 45 años detenido y dos jóvenes (Foto: Policía bonaerense)

Horas más tarde, aproximadamente a las 21:00, la víctima informó haber vuelto a escuchar la presencia del hombre en las inmediaciones de su domicilio. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, al agresor ejecutó al menos dos disparos con arma de fuego antes de huir de la zona.

La mujer y el chico
La mujer y el chico de 21 quedaron aprehendidos por encubrimiento (Foto: Policía bonaerense)

La recolección de pruebas y los informes presentados a la UFI 9 permitieron obtener tres órdenes de allanamiento en viviendas de la localidad. Durante las tareas, la Policía Bonaerense secuestró un revólver calibre 22 y seis municiones del mismo calibre, así como teléfonos celulares de los involucrados, según supo este medio de fuentes oficiales.

Son tres las personas que
Son tres las personas que se encuentran a disposición de la Justicia (Foto: Policía bonaerense)

Entre los objetos incautados figura una camioneta Ford Ranger, cuyo pedido de secuestro activo desde mayo pasado y corresponde a una causa por robo en la UFI 6 de Morón. Además, el operativo incluyó una cantidad notable de autopartes asociadas a distintas causas por robo y hurto de los últimos cinco años. Particularmente, las autopartes tenían la numeración suprimida, lo que complicará su trazabilidad.

Parte de estos objetos corresponden a causas de robo agravado, con fechas de registro en diciembre de 2024 y enero de 2025.

Las puertas vehiculares, por otro lado, conservaban identificadores que corresponden a diferentes expedientes judiciales, incluidos robos en la localidad de La Matanza, en el mencionado lapso.

Parte de los elementos secuestrados
Parte de los elementos secuestrados (Foto: Policía bonaerense)
Parte de los elementos secuestrados
Parte de los elementos secuestrados (Foto: Policía bonaerense)

La lista de elementos abarca también motores de vehículos con pedidos de secuestro activo por diversos delitos de diferentes unidades funcionales tales como Moreno, General Rodríguez, Malvinas Argentinas, La Matanza y Lomas de Zamora. También se secuestraron tres puertas vehiculares con identificaciones ligadas a hechos de robo y hurto en fechas que se remontan a 2016, además de varias autopartes de procedencia aun bajo investigación.

En este sentido, el hombre de 40 quedó imputado de amenazas agravadas, encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de fuego. Mientras tanto, los otros dos jóvenes quedaron aprehendidos por el delito de encubrimiento agravado. Las fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la investigación continúa para identificar la posible participación de otros individuos o eventuales compradores de los elementos robados.

Autopartes y vehículos
Autopartes y vehículos (Foto: Policía bonaerense)
Foto: Policía bonaerense
Foto: Policía bonaerense

Las causas paralelas por robo y hurto que se vinculan a los objetos secuestrados datan de distintos años, con ingresos judiciales en enero de 2020 y agosto de 2021, entre otros registros.

Las personas detenidas permanecen a disposición de la UFI N° 9 de Moreno-General Rodríguez, a la espera de nuevas medidas judiciales vinculadas a los delitos imputados y las pruebas obtenidas. Desde la fiscalía se aguarda el análisis de la telefonía y los antecedentes de las autopartes.

