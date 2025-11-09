Crimen y Justicia

Terror en Tolosa: dos hombres armados entraron a una heladería y simularon dispararle a un empleado

Una cámara de seguridad del local, ubicado en 9 y 529 de esa localidad del partido de La Plata, registró el momento en el que los delincuentes intimidaron a uno de los empleados y se apoderaron del dinero y un celular

Violento robo en una heladería de Tolosa

Dos hombres armados irrumpieron en una heladería de la localidad platense de Tolosa durante la medianoche del viernes y escaparon tras robar la recaudación y un teléfono celular. La violenta secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

Las imágenes, dadas a conocer por el sitio 0221, muestran a los autores del hecho ingresando con el rostro cubierto en Il Padrino del Gelato, ubicada en la intersección de las calles 9 y 529.

Aunque al principio parecían ser clientes, en segundos dejaron claras sus verdaderas intenciones. Bajo intimidación y con amenazas verbales, exigieron a un empleado que estaba frente a la caja registradora la entrega del dinero en efectivo y su celular.

Todo ocurrió en aproximadamente 40 segundos, lapso en que uno de los agresores simuló disparar contra el trabajador antes de abandonar el lugar, de acuerdo con los detalles que brindó el propietario del local en diálogo con el medio platense.

El dueño del comercio expresó profunda preocupación ante la reiteración de este tipo de episodios en la zona.

En declaraciones al mismo medio, remarcó que este asalto forma parte de una serie de hechos delictivos ocurridos recientemente en el barrio. En la última semana, otro comercio situado en la esquina de 7 y 523 fue blanco de un asalto, mientras que una vecina también resultó víctima de un robo a pocos metros del incidente más reciente.

De acuerdo con la reseña, los vecinos reclaman mayores medidas de seguridad y la presencia de patrullajes policiales frecuentes, ante el temor que generan estos hechos.

Las imágenes del asalto en Il Padrino del Gelato circularon rápidamente en redes sociales locales y grupos vecinales, donde se exige una respuesta concreta por parte de las autoridades para frenar la sucesión de robos violentos.

La investigación quedó en manos de la Policía Bonaerense, que analiza las grabaciones como parte de la investigación, con el objetivo de identificar a los agresores y recuperar lo sustraído.

Antecedente

El singular robo en una heladería de Mar del Plata

En agosto pasado, una inusual escena se produjo en una heladería de Mar del Plata, cuando un hombre ingresó al local y antes de llevar a cabo un robo le pidió disculpas a la empleada. Incluso la tranquilizó y la invitó a relajarse antes de que todo ocurriera.

El episodio ocurrió sobre la calle Constitución al 6200, en horas de la tarde. El delincuente, sin recurrir a la violencia ni exhibir armas, pasó por detrás del mostrador y comenzó a tomar la recaudación de la caja registradora ante la mirada atónita de la mujer que estaba trabajando en ese turno. Mientras ejecutaba el robo, le pedía disculpas para evitar que la víctima se alarmara.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, por lo que el ladrón fue identificado y detenido días después.

