Investigarán a agentes del Servicio Penitenciario de Santa Cruz, luego de que se fugara un preso peligroso

Las autoridades abrieron un sumario interno, tras confirmarse la fuga

El hallazgo de graves irregularidades en los controles internos del Servicio Penitenciario de Santa Cruz quedó al descubierto tras la reciente fuga de Matías Ezequiel Ampuero Mella, un interno de 27 años considerado de alta peligrosidad, que logró evadirse de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Pico Truncado.

Aunque la evasión se produjo el martes cuatro de noviembre, la comunicación oficial del hecho se realizó recién el viernes siete, lo que implicó una demora de al menos 72 horas en activar las alertas para recapturarlo. El hecho terminó por desatar una crisis institucional en el organismo provincial.

De acuerdo a la información publicada por La Opinión Austral, fuentes cercanas a la Jefatura del Servicio Penitenciario confirmaron que se inició un sumario administrativo urgente para determinar las responsabilidades del personal involucrado.

Aparentemente, las autoridades habrían encontrado inconsistencias en los horarios, los registros y los testimonios relacionados con la fuga, lo que habría alimentado las sospechas sobre la actuación del personal penitenciario.

Matías Ezequiel Ampuero Mella cuenta con antecedentes por robo calificado con uso de arma de fuego (Gentileza: La Opinión Austral)

“La historia y las circunstancias de la fuga no cierran por ningún lado. Hay contradicciones en los horarios, en los registros y en los testimonios”, remarcaron, tras denunciar que el aviso formal sobre la evasión de Ampuero Mella fue emitido recién el viernes por la tarde, cuando el interno ya llevaba varios días fuera del establecimiento.

En respuesta, la Policía de Santa Cruz desplegó un operativo de búsqueda en la región norte de la provincia, por medio de la implementación de controles en rutas, terminales y accesos a localidades cercanas. Dada la peligrosidad atribuida al prófugo, las autoridades solicitaron a la población que no brinde asistencia ni traslade a personas desconocidas que soliciten viajar “a dedo”.

Detuvieron a un prófugo que intentaba cruzar por la frontera de Neuquén a Chile

La detención de Marcelo Fernando Martínez Alarcón, un hombre buscado por estafas en Buenos Aires y con pedido de captura internacional, se concretó en Las Lajas cuando intentaba cruzar hacia Chile desde la provincia de Neuquén.

La intervención policial se desencadenó tras la alerta de una vecina, quien informó a las autoridades sobre la presencia del prófugo en uno de sus departamentos de alquiler en la Villa Rural La Buitrera, según comunicó el Gobierno neuquino. El operativo tuvo lugar el martes, cuando personal de la Comisaría 27° acudió al lugar y verificó que el individuo coincidía con la descripción del fugitivo.

Según la información publicada por Diario Río Negro, Martínez Alarcón portaba un documento de la República de Chile, lo que reforzó las sospechas sobre su identidad. No obstante, las autoridades confirmaron que existía un pedido de captura y detención vigente emitido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Las primeras investigaciones revelaron que el detenido habría llegado ese mismo día a Las Lajas en un taxi procedente de Neuquén capital y tenía planeado cruzar la frontera hacia Chile al día siguiente. Tras la intervención de la Fiscalía, se dispuso el secuestro de las prendas de vestir y pertenencias del hombre, como parte de las medidas judiciales.

Acto seguido, el detenido fue trasladado a la Comisaría 48°, donde permanecerá alojado hasta que se concrete su traslado a Buenos Aires. Por su parte, el Juzgado de Lomas de Zamora ya gestiona los medios necesarios para efectuar el traslado, mientras que en las próximas horas se prevé la realización de una audiencia virtual para definir o ratificar la detención.

Desde el Gobierno de Neuquén y la Policía del Neuquén subrayaron su compromiso con la lucha contra el delito y la protección de las comunidades. En este sentido, destacaron que se realizaron importantes inversiones para dotar a la fuerza policial de más recursos, equipamiento y capacitación, con el objetivo de jerarquizar su labor en todo el territorio provincial para fortalecer la lucha contra el delito.