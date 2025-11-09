Crimen y Justicia

Investigarán a agentes del Servicio Penitenciario de Santa Cruz, luego de que se fugara un preso peligroso

El detenido se fugó el martes 4 de noviembre, pero la alerta no se dio hasta el viernes. Todavía no se lo pudo recapturar

Guardar
Las autoridades abrieron un sumario
Las autoridades abrieron un sumario interno, tras confirmarse la fuga

El hallazgo de graves irregularidades en los controles internos del Servicio Penitenciario de Santa Cruz quedó al descubierto tras la reciente fuga de Matías Ezequiel Ampuero Mella, un interno de 27 años considerado de alta peligrosidad, que logró evadirse de la Unidad Penitenciaria N° 1 de Pico Truncado.

Aunque la evasión se produjo el martes cuatro de noviembre, la comunicación oficial del hecho se realizó recién el viernes siete, lo que implicó una demora de al menos 72 horas en activar las alertas para recapturarlo. El hecho terminó por desatar una crisis institucional en el organismo provincial.

De acuerdo a la información publicada por La Opinión Austral, fuentes cercanas a la Jefatura del Servicio Penitenciario confirmaron que se inició un sumario administrativo urgente para determinar las responsabilidades del personal involucrado.

Aparentemente, las autoridades habrían encontrado inconsistencias en los horarios, los registros y los testimonios relacionados con la fuga, lo que habría alimentado las sospechas sobre la actuación del personal penitenciario.

Matías Ezequiel Ampuero Mella cuenta
Matías Ezequiel Ampuero Mella cuenta con antecedentes por robo calificado con uso de arma de fuego (Gentileza: La Opinión Austral)

“La historia y las circunstancias de la fuga no cierran por ningún lado. Hay contradicciones en los horarios, en los registros y en los testimonios”, remarcaron, tras denunciar que el aviso formal sobre la evasión de Ampuero Mella fue emitido recién el viernes por la tarde, cuando el interno ya llevaba varios días fuera del establecimiento.

En respuesta, la Policía de Santa Cruz desplegó un operativo de búsqueda en la región norte de la provincia, por medio de la implementación de controles en rutas, terminales y accesos a localidades cercanas. Dada la peligrosidad atribuida al prófugo, las autoridades solicitaron a la población que no brinde asistencia ni traslade a personas desconocidas que soliciten viajar “a dedo”.

Detuvieron a un prófugo que intentaba cruzar por la frontera de Neuquén a Chile

La detención de Marcelo Fernando Martínez Alarcón, un hombre buscado por estafas en Buenos Aires y con pedido de captura internacional, se concretó en Las Lajas cuando intentaba cruzar hacia Chile desde la provincia de Neuquén.

La intervención policial se desencadenó tras la alerta de una vecina, quien informó a las autoridades sobre la presencia del prófugo en uno de sus departamentos de alquiler en la Villa Rural La Buitrera, según comunicó el Gobierno neuquino. El operativo tuvo lugar el martes, cuando personal de la Comisaría 27° acudió al lugar y verificó que el individuo coincidía con la descripción del fugitivo.

Según la información publicada por Diario Río Negro, Martínez Alarcón portaba un documento de la República de Chile, lo que reforzó las sospechas sobre su identidad. No obstante, las autoridades confirmaron que existía un pedido de captura y detención vigente emitido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Las primeras investigaciones revelaron que el detenido habría llegado ese mismo día a Las Lajas en un taxi procedente de Neuquén capital y tenía planeado cruzar la frontera hacia Chile al día siguiente. Tras la intervención de la Fiscalía, se dispuso el secuestro de las prendas de vestir y pertenencias del hombre, como parte de las medidas judiciales.

Acto seguido, el detenido fue trasladado a la Comisaría 48°, donde permanecerá alojado hasta que se concrete su traslado a Buenos Aires. Por su parte, el Juzgado de Lomas de Zamora ya gestiona los medios necesarios para efectuar el traslado, mientras que en las próximas horas se prevé la realización de una audiencia virtual para definir o ratificar la detención.

Desde el Gobierno de Neuquén y la Policía del Neuquén subrayaron su compromiso con la lucha contra el delito y la protección de las comunidades. En este sentido, destacaron que se realizaron importantes inversiones para dotar a la fuerza policial de más recursos, equipamiento y capacitación, con el objetivo de jerarquizar su labor en todo el territorio provincial para fortalecer la lucha contra el delito.

Temas Relacionados

Santa CruzServicio Penitenciario de Santa CruzPrófugosPenal de Pico TruncadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Era una persona muy tóxica”: una amiga de la estudiante que cayó de un balcón en San Telmo apuntó contra el ex novio

Nahuel Castillo Corminola se encontraba junto a Matilda López Sanzetenea la madrugada en la que se produjo su muerte. Quedó detenido y una amiga de la víctima reveló que tenía antecedentes en Bolivia

“Era una persona muy tóxica”:

Cayó “El Mexicanito”: era buscado por un crimen en Frontera y lo atraparon durante un robo en Córdoba

El presunto autor del homicidio de Federico Bazán se encontraba junto a un joven de 18 años. Ambos quedaron detenidos e investigan si estarían vinculados a otros delitos ocurridos en la zona

Cayó “El Mexicanito”: era buscado

Mataron a una mujer a balazos en Villa Gobernador Gálvez y hay tres detenidos por el crimen

La víctima, de 25 años, fue herida en plena vía pública. Aunque fue asistida por los servicios de emergencia, perdió la vida minutos después

Mataron a una mujer a

Avioneta narco en Salta: el error de los pilotos y la improvisada coartada de uno de sus cómplices que facilitaron su captura

Cinco hombres quedaron bajo arresto por intentar traficar 364 kilos de cocaína. Cómo era el fallido plan

Avioneta narco en Salta: el

Asesinó al novio de su ex en San Nicolás y fue detenido tras escapar en auto

Ocurrió en una casa del barrio Santa Clara. La víctima tenía 28 años y recibió un tiro en la cabeza. El acusado, un joven de 23, será indagado este domingo

Asesinó al novio de su
DEPORTES
A 45 años de los

A 45 años de los míticos cuatro goles de Maradona a Gatti: la leyenda del “Gordito” y la frase que se convirtió en combustible

El perfil de Nicolás Ramírez, el árbitro que fue designado por tercera vez para impartir justicia en el Superclásico

La cuenta pendiente de Leandro Paredes en los Superclásicos entre Boca Juniors y River Plate

La calculadora del Superclásico: qué necesitan Boca Juniors y River Plate para clasificar a la próxima Copa Libertadores

El show de Messi en la clasificación del Inter Miami a semifinales: doblete, asistencia y conexión rosarina con Silvetti

TELESHOW
Andrea Pietra y la emoción

Andrea Pietra y la emoción de volver al teatro porteño luego de 15 años: “Hay un montón de gente que nunca me vio”

El emotivo recuerdo de Benjamín Vicuña a su hija Blanca con una foto inédita

Un pozo para hacer la pileta y tierra removida: así fue el hallazgo que alteró la rutina de Juana Repetto

Mirtha Legrand deslumbró en su mesaza con un vestido rojo de encaje

Dua Lipa hizo vibrar a su público con una emocionante versión de un tema de Miranda!

INFOBAE AMÉRICA

Japón emitió una alerta por

Japón emitió una alerta por tsunami tras un fuerte sismo de magnitud 6,7 en el mar de Iwate

Un ataque ruso con misiles balísticos y drones dejó al menos cuatro muertos y siete regiones sin electricidad en Ucrania

Casi un millón de personas fueron evacuadas en Filipinas ante la llegada del supertifón Fung-wong con vientos de 230 km/h

Ecuador debate una posible Constitución número 21: por qué reescribió su Carta Magna en cada cambio de poder en casi dos siglos de historia

“Betito” Suárez, el “delincuente más peligroso de Uruguay” que decía estar retirado y fue hallado con armas, drogas y autos de alta gama