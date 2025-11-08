La Policía halló a un hombre muerto en una casa de La Plata tras un llamado por malos olores

La vivienda donde el hombre fue hallado sin vida

Un hombre fue hallado muerto en una vivienda del partido de La Plata. El hecho ocurrió en horas de la tarde de este viernes, luego de que una vecina alertara a la policía por un fuerte olor proveniente de la casa. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el cuerpo fue encontrado en estado de descomposición sobre una cama y aún no fue identificado.

Todo sucedió en un domicilio ubicado en la zona del cruce de las calles 527 y 138, en la localidad de San Carlos. Personal del Comando Patrulla, junto con efectivos de la Subcomisaría La Unión, acudió al lugar tras un llamado al 911 realizado por una joven de 22 años, quien advirtió malos olores desde hacía varios días en la propiedad lindera.

Al llegar, los agentes constataron que la vivienda permanecía cerrada y, al revisar desde una abertura, visualizaron el cuerpo de un hombre mayor de edad en una de las habitaciones.

Frente a esa situación, la Policía decidió ingresar debido a la falta de respuesta y encontró el cadáver. Según los efectivos, la víctima se encontraba tendida en la cama, en avanzado estado de descomposición. No se observaron signos de violencia en el inmueble.

Los oficiales entrevistaron a los vecinos, quienes relataron que no conocían la identidad del fallecido y que solo sabían que residía allí como cuidador, pero desconocían detalles personales y tampoco tenían información sobre el titular del domicilio.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien dispuso que se realizaran todas las diligencias de rigor, la preservación de la vivienda para peritajes, el traslado del cuerpo y la intervención del personal médico y de la morguera, en el marco de un expediente caratulado como “averiguación causales de muerte”.

Hasta el momento, continúan los trámites para establecer oficialmente la identidad del hombre, como así también la causa del deceso.

Funeral tumbero en La Plata

El funeral tumbero a un ladrón de 15 años en La Plata

En otro reciente hecho ocurrido en La Plata, se vivió una inusual despedida durante el funeral de Tiziano Benjamín Videla, un adolescente de 15 años que había recibido disparos en un presunto ajuste de cuentas en San Carlos.

Videla murió el 3 de noviembre pasado en el Hospital San Juan de Dios, tras más de un mes internado producto de graves lesiones medulares.

La ceremonia fúnebre se viralizó en redes sociales por las imágenes de amigos y allegados bailando y vitoreando en el cementerio municipal, donde quemaron una moto que, según los presentes, pertenecía al joven fallecido.

Además, durante el operativo policial que siguió al ataque, los investigadores hallaron en el lugar un revólver calibre .32, una vaina servida de 9 mm y un cargador vacío.

En este caso interviene la UFI N°2 y la investigación tiene como principal acusado a un joven de 18 años identificado como J.S.R., quien fue señalado desde el inicio como partícipe del episodio.

Tiziano Benjamín Videla tenía antecedentes en distintas causas judiciales previas por robo y tenencia de armas. Tras su muerte, la causa fue recaratulada como homicidio y continúa bajo la supervisión de la fiscal Betina Lacki, quien ordenó nuevas medidas y peritajes para esclarecer lo sucedido.