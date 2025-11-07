Intentó asesinar a su pareja, le rompió el cráneo y terminó detenido en Coronel Pringles

Intentó asesinar a su pareja, le provocó un hundimiento de cráneo y terminó detenido (La Nueva)

Una mujer, de 37 años, sufrió lesiones de gravedad en un presunto intento de homicidio por parte de su pareja en Coronel Pringles. La víctima fue atacada en su domicilio de la calle Villegas, donde recibió un traumatismo de cráneo con fractura y hundimiento.

El presunto agresor, identificado como M. R. D., de 30 años, fue aprehendido por la Policía bajo la acusación de “Homicidio Agravado en grado de Tentativa”.

Al momento de su detención, el sospechoso presentaba heridas cortantes en la mano derecha, lo que, de acuerdo con la información recabada por La Nueva, constituye un indicio de que se produjo un forcejeo durante el ataque.

La Policía Científica fue convocada para preservar la escena y avanzar en la recolección de pruebas, mientras que la U.F.I.J. Nº 05 del Departamento Judicial interviene en la causa.

Prisión preventiva para el hombre que quiso matar a su ex

El martes la Justicia de Santa Fe ordenó la prisión preventiva para un hombre de 38 años acusado de intentar asesinar a su ex pareja con una manopla de hierro, el 21 de octubre en un edificio de Francia al 2700. La víctima, de 36 años, fue atacada en su vivienda y sufrió lesiones graves en el cuello, rostro y cabeza, lo que requirió su traslado inmediato al Hospital Cullen y atención médica ambulatoria.

La ex pareja continuará bajo prisión preventiva

Todo comenzó a primera hora del día, cuando la víctima fue sorprendida en su vivienda. El agresor, identificado por sus iniciales como M. A. S., que ya contaba con dos restricciones de acercamiento, irrumpió en el domicilio y la atacó utilizando una manopla de hierro, propinándole golpes y puntazos dirigidos a zonas especialmente vulnerables como el cuello, el rostro y la cabeza.

Según el fiscal Matías Broggi, representante de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual de Santa Fe, la intención del acusado era provocar la muerte de la mujer, quien intentó protegerse con el brazo para evitar que los golpes alcanzaran áreas vitales.

La intervención del hijo menor de la víctima resultó determinante para frenar la agresión. El fiscal Broggi, en un comunicado difundido por la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Acusación, subrayó: “Si bien la mujer quedó inconsciente, logró sobrevivir gracias a que su hijo menor de edad intervino para que cese la situación violenta”.

Este hecho, junto con la gravedad de las lesiones y el historial de denuncias previas, fundamentó la decisión judicial de mantener al acusado bajo prisión preventiva, según informó el portal Aire Digital.

Tras el ataque, la mujer debió ser trasladada de urgencia al Hospital Cullen, donde recibió atención médica y posteriormente continuó bajo cuidados ambulatorios.

El agresor fue localizado poco después en una obra cercana, mientras intentaba huir, y presentaba una herida de arma blanca en el cuello, autoinfligida en un aparente intento de suicidio, por lo que también requirió asistencia hospitalaria.

Además, su expediente judicial revela que M. A. S. había recuperado su libertad recientemente, tras cumplir ocho meses de detención en la cárcel de Las Flores por episodios previos de violencia de género contra la misma víctima.

Según declaraciones del entorno de la mujer, el hombre fue liberado bajo el régimen de buena conducta, con la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia. No obstante, persistió en el acoso y hostigamiento, valiéndose de distintos medios para vigilar y contactar a la mujer y a sus hijos, pese a las medidas de seguridad implementadas, como el botón de pánico en el celular.

La madre de la víctima, en diálogo con medios locales, describió la situación como “crítica” y reclamó mayor protección, detallando que el hostigamiento incluyó llamadas constantes y vigilancia sobre los movimientos de la familia. “La situación es crítica y necesitamos protección”, expresó, y agregó que el acosador incluso intentó contactar a los nietos.