Crimen y Justicia

Intentó asesinar a su pareja, le rompió el cráneo y terminó detenido en Coronel Pringles

La víctima, una mujer de 37 años, fue atacada en su domicilio. El agresor, que presentaba heridas cortantes en una de sus manos, fue aprehendido por la policía

Guardar
Intentó asesinar a su pareja,
Intentó asesinar a su pareja, le provocó un hundimiento de cráneo y terminó detenido (La Nueva)

Una mujer, de 37 años, sufrió lesiones de gravedad en un presunto intento de homicidio por parte de su pareja en Coronel Pringles. La víctima fue atacada en su domicilio de la calle Villegas, donde recibió un traumatismo de cráneo con fractura y hundimiento.

El presunto agresor, identificado como M. R. D., de 30 años, fue aprehendido por la Policía bajo la acusación de “Homicidio Agravado en grado de Tentativa”.

Al momento de su detención, el sospechoso presentaba heridas cortantes en la mano derecha, lo que, de acuerdo con la información recabada por La Nueva, constituye un indicio de que se produjo un forcejeo durante el ataque.

La Policía Científica fue convocada para preservar la escena y avanzar en la recolección de pruebas, mientras que la U.F.I.J. Nº 05 del Departamento Judicial interviene en la causa.

Prisión preventiva para el hombre que quiso matar a su ex

El martes la Justicia de Santa Fe ordenó la prisión preventiva para un hombre de 38 años acusado de intentar asesinar a su ex pareja con una manopla de hierro, el 21 de octubre en un edificio de Francia al 2700. La víctima, de 36 años, fue atacada en su vivienda y sufrió lesiones graves en el cuello, rostro y cabeza, lo que requirió su traslado inmediato al Hospital Cullen y atención médica ambulatoria.

La ex pareja continuará bajo
La ex pareja continuará bajo prisión preventiva

Todo comenzó a primera hora del día, cuando la víctima fue sorprendida en su vivienda. El agresor, identificado por sus iniciales como M. A. S., que ya contaba con dos restricciones de acercamiento, irrumpió en el domicilio y la atacó utilizando una manopla de hierro, propinándole golpes y puntazos dirigidos a zonas especialmente vulnerables como el cuello, el rostro y la cabeza.

Según el fiscal Matías Broggi, representante de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual de Santa Fe, la intención del acusado era provocar la muerte de la mujer, quien intentó protegerse con el brazo para evitar que los golpes alcanzaran áreas vitales.

La intervención del hijo menor de la víctima resultó determinante para frenar la agresión. El fiscal Broggi, en un comunicado difundido por la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Acusación, subrayó: “Si bien la mujer quedó inconsciente, logró sobrevivir gracias a que su hijo menor de edad intervino para que cese la situación violenta”.

Este hecho, junto con la gravedad de las lesiones y el historial de denuncias previas, fundamentó la decisión judicial de mantener al acusado bajo prisión preventiva, según informó el portal Aire Digital.

Tras el ataque, la mujer debió ser trasladada de urgencia al Hospital Cullen, donde recibió atención médica y posteriormente continuó bajo cuidados ambulatorios.

El agresor fue localizado poco después en una obra cercana, mientras intentaba huir, y presentaba una herida de arma blanca en el cuello, autoinfligida en un aparente intento de suicidio, por lo que también requirió asistencia hospitalaria.

Además, su expediente judicial revela que M. A. S. había recuperado su libertad recientemente, tras cumplir ocho meses de detención en la cárcel de Las Flores por episodios previos de violencia de género contra la misma víctima.

Según declaraciones del entorno de la mujer, el hombre fue liberado bajo el régimen de buena conducta, con la obligación de presentarse periódicamente ante la Justicia. No obstante, persistió en el acoso y hostigamiento, valiéndose de distintos medios para vigilar y contactar a la mujer y a sus hijos, pese a las medidas de seguridad implementadas, como el botón de pánico en el celular.

La madre de la víctima, en diálogo con medios locales, describió la situación como “crítica” y reclamó mayor protección, detallando que el hostigamiento incluyó llamadas constantes y vigilancia sobre los movimientos de la familia. “La situación es crítica y necesitamos protección”, expresó, y agregó que el acosador incluso intentó contactar a los nietos.

Temas Relacionados

Bahía BlancaViolencia de géneroLesionesÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Una mujer usó la tarjeta de su ex pareja para realizar compras online por 5 millones de pesos tras su separación

La pareja se separó en febrero de 2024. Fue acusado por el delito de defraudación

Una mujer usó la tarjeta

Acordaron una pena de 10 años de prisión para el “Faraón del Pollo”, el empresario que mató a un hombre en una fiesta

El hecho tuvo lugar en junio de 2022, en donde la víctima, Maximiliano Rhil, recibió cuatro disparos que resultaron ser fatales. Ahora, solo resta que el juez homologue el acuerdo

Acordaron una pena de 10

Cayó una banda narco familiar en Córdoba e incautaron casi 350 dosis de droga

La organización operaba en la localidad de San Francisco. Se realizaron siete allanamientos. Hay cinco detenidos

Cayó una banda narco familiar

Buscan identificar otros dos perfiles de ADN encontrados en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Desde finales de julio, el acusado permanece detenido en el penal de Gorriti. Allí, cumple una prisión preventiva aislada del resto de la población carcelaria

Buscan identificar otros dos perfiles

Finalizaron los alegatos en el juicio por el femicidio de Jimena Salas y el veredicto se conocerá hoy

La querella hizo su descargo frente a los jueces y coincidió con el pedido de la Fiscalía de 12 años de prisión para los hermanos Saavedra

Finalizaron los alegatos en el
DEPORTES
Las reliquias de Messi, el

Las reliquias de Messi, el “menú de campeones” y el gesto de Riquelme: las perlitas de la presentación de la camiseta de la Selección

Las confesiones de la leyenda del Mundial de Supercross que correrá en Argentina: el accidente que casi le cuesta un brazo y su pasión por Messi

La usó en uno de sus días más emotivos y se la regaló a un ex futbolista: la historia de la joya de Maradona que salió a remate

Tras confesar que estuvo cerca de jugar en Boca y River, el Flaco López fue blindado por Palmeiras: la impactante cifra de su pase

Challenger de Lima: Genaro Olivieri se sumó a Román Burruchaga y Juan Bautista Torres en los cuartos de final

TELESHOW
Agustín “Cachete” Sierra y el

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz: la foto que publicó en sus redes sociales

Rusherking apuntó contra Ángela Torres después de sus dichos tras su separación: “No soy una persona rata”

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz después de 8 años juntos: la palabra de la actriz

Wanda Nara y Maxi López recordaron juntos su matrimonio: de las zapatillas rotas de ella a la Ferrari que le destruyó

INFOBAE AMÉRICA

Trump anunció que una fuerza

Trump anunció que una fuerza internacional de estabilización coordinada por EEUU será desplegada “muy pronto” en Gaza

El tifón Kalmaegi dejó al menos 5 muertos y miles de viviendas destrozadas en Vietnam

El huracán Melissa destrozó más de 70.000 viviendas en Cuba

EEUU calificó a Ecuador como un socio “excelente” en la lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y el contrabando

Líderes mundiales advirtieron sobre la urgencia de contener los efectos del calentamiento global: “Hambre, desplazamientos y pérdidas”