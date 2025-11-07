Imputaron a un adolescente que lanzó un ladrillo a la cabeza de un hombre para robarle: la víctima quedó en terapia intensiva

Cámaras de seguridad y testimonios permitieron identificar al menor responsable del ataque en Avenida Champagnat y Avellaneda

El ataque contra un hombre de 50 años en Mar del Plata durante el intento de robo de una bicimoto dejó a la víctima con heridas en el cuero cabelludo, fractura de muñeca y lesiones múltiples en el rostro. El incidente, registrado el 29 de octubre en la zona de Avenida Champagnat y Avellaneda, permaneció bajo investigación hasta que el presunto responsable, un adolescente de 15 años, fue identificado días después durante un allanamiento en el oeste de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, la investigación comenzó después de que el hombre, trasladado primero al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) por ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y luego a la Clínica 25 de Mayo, quedara internado en terapia intensiva a raíz del golpe recibido con un ladrillo y la posterior caída.

El parte médico precisó la fractura de muñeca al caer de su vehículo y la permanencia en una sala especializada, a la espera del avance de su estado de salud. El circuito de cámaras de seguridad privadas y diversos testimonios fueron clave para orientar la investigación hacia el entorno del complejo ubicado en Alvarado y Perú.

El allanamiento en el oeste de Mar del Plata permitió secuestrar prendas clave para la investigación del robo y agresión

En una de las imágenes que fueron tomadas, se puede ver el momento exacto en el que el adolescente le lanza un ladrillo al hombre mientras circulaba por la calle. Luego, quedó tendido sobre la cinta asfáltica, visiblemente dolorido, unos pocos metros más adelante.

Personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 4ª y autoridades del Destacamento Centenario llevaron a cabo un allanamiento este viernes en el edificio de Alvarado y Perú, sector 09, donde fue posible incautar varias prendas que coincidían con las utilizadas durante el asalto.

Entre los objetos secuestrados figuran una gorra visera gris marca Hurley, una campera negra acanalada con capucha sin logos, un pantalón joggins negro con detalle blanco marca Puma y un par de zapatillas marca Puma. Los elementos fueron trasladados para peritajes.

El fiscal Carlos Russo dispuso la formación de causa penal juvenil y la presentación judicial del adolescente imputado

A partir del operativo, el fiscal Carlos Russo, a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4 (FRPJ N° 4), dispuso la formación de causa al adolescente, quien deberá presentarse ante la Justicia acompañado de un mayor responsable el 10 de noviembre a las 10, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño.

El menor fue notificado del expediente bajo la calificación de “tentativa de robo y lesiones”, y las autoridades destacaron que permanece bajo observación judicial.

En tanto, la víctima sigue internada en terapia intensiva, bajo evolución médica. Durante el proceso, los investigadores mantuvieron contacto permanente con el fiscal Russo, quien ordenó preservar la evidencia indumentaria y continuar las actuaciones vinculadas al caso. El expediente avanza en el fuero penal juvenil, bajo la supervisión de las autoridades pertinentes.

Atraparon a un adolescente por atacar a sillazos a un hombre para robarle

En Córdoba, un joven de 17 años fue detenido por golpear con una silla al dueño de una agencia de juegos durante un robo

Un joven de 17 años fue detenido el último martes, señalado como presunto partícipe en el brutal robo que sufrió el dueño de una agencia de juegos en Córdoba a fines de octubre. Durante el ataque, la víctima resultó golpeada en diversas partes del cuerpo e incluso recibió impactos con una silla.

El Ministerio Público Fiscal comunicó: “La Fiscalía de Instrucción del Distrito II turno tres, encabezada por Luis Micheli, ordenó la detención del menor, quien seguía prófugo y estaría relacionado con el asalto en una agencia de Quiniela”.

El hecho se inició cuando los asaltantes intentaron robar la motocicleta del propietario, estacionada frente al local sobre la calle Espora, cerca de la Ruta 20. Ambos individuos ingresaron al negocio alrededor de las 11.30 y, tras la resistencia del dueño, se generó un enfrentamiento físico. En ese momento, el comercio permanecía abierto al público.

Las cámaras de seguridad del establecimiento, ubicado en el sudoeste de la capital, grabaron toda la secuencia. El dueño, identificado como Ricardo, se opuso al robo y forcejeó con los agresores intentando expulsarlos del local. La confrontación se intensificó y los atacantes lo golpearon tanto con los puños como con una silla.

Si bien resistió el asalto, los delincuentes lograron llevarse su teléfono y $40.000 en efectivo, y no consiguieron huir con la moto. Los registros fílmicos captaron todos los movimientos y la fuga de los implicados, aportando pruebas clave.

El adolescente fue localizado y arrestado el martes de esta semana tras la orden del fiscal responsable de la causa. Dentro del mismo expediente, ya había resultado detenido e imputado un hombre de 26 años por robo calificado, tras las tareas realizadas por la Brigada de Investigaciones de la Unidad Judicial 6.

La investigación sigue en curso y el expediente se encuentra caratulado como “robo en grado de tentativa”.